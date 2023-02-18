Гендиректор «Шинника» о драке с «Минаем»: «Наши граждане, спортсмены, политики готовы вылететь в Турцию и оказать нам поддержку и помощь»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Первая лига Шинник Политика Минай Сергей Кулаков Футбол

Генеральный директор «Шинника» рассказал о состоянии команды после драки с «Минаем».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

– Я уже неоднократно говорил, что журналисты что-то пишут про тяжелое состояние футболистов или какие-то стрелки. Это все бред. Мне никто стрелки не забивает.

Более того, у меня есть много сообщений от наших граждан, спортсменов, политического сообщества, которые пишут, что готовы в любое время вылететь в Турцию и оказать любую поддержку и помощь. И не важно, какая это помощь: моральная или финансовая.

– Надеюсь, сейчас команду поселили в отель без украинских клубов.

– Тоже на это надеюсь. Я постоянно на связи с сотрудниками команды. Как говорят, футболисты находятся в безопасности. Уже начинается тренировочный процесс, – сказал Сергей Кулаков.

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8 комментариев

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FortMinor
тоже хотят отхватить? пускай в Украину едут, там им приключений до конца жизни хватит)))
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DEN_is
Ответ Максим Черкашин
Прошло десять лет. Директор Шинника о драке с Минаем.😄
Через несколько лет ждём статью на спортсе: "Участники драки с Минаем, где они сейчас? ")
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+2
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Максим Черкашин
Ответ окечуква
Достали уже. Ну поцапались и поцапались, такое ощущение будто убили кого-то.
Прошло десять лет. Директор Шинника о драке с Минаем.😄
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Ros Denta
Даже в школе было западло маму с папой на разборки тянуть
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Chernoy
Что за дичь!? Ощущение, что у нас синоним слова «Руководитель» слово «неадекват»
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Sinister Kid
Все уже забыли о драке шинника с ментаем.
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окечуква
Достали уже. Ну поцапались и поцапались, такое ощущение будто убили кого-то.
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Sevuska
Надо оказывать помощь пострадавшим в землетрясении , прежде всего .
+3
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