Гендиректор «Шинника» о драке с «Минаем»: «Наши граждане, спортсмены, политики готовы вылететь в Турцию и оказать нам поддержку и помощь»

Генеральный директор «Шинника» рассказал о состоянии команды после драки с «Минаем».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

– Я уже неоднократно говорил, что журналисты что-то пишут про тяжелое состояние футболистов или какие-то стрелки. Это все бред. Мне никто стрелки не забивает.

Более того, у меня есть много сообщений от наших граждан, спортсменов, политического сообщества, которые пишут, что готовы в любое время вылететь в Турцию и оказать любую поддержку и помощь. И не важно, какая это помощь: моральная или финансовая.

– Надеюсь, сейчас команду поселили в отель без украинских клубов.

– Тоже на это надеюсь. Я постоянно на связи с сотрудниками команды. Как говорят, футболисты находятся в безопасности. Уже начинается тренировочный процесс, – сказал Сергей Кулаков.