В «Шиннике» нет серьезных травм после драки с «Минаем»: «На данный момент с командой все в порядке»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Минай Футбол

В «Шиннике» заявили об отсутствии серьезных травм после драки с «Минаем».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«На данный момент с командой все в порядке – серьезных травм [в ходе драки] получено не было.

Сейчас футболисты находятся на выходных, а завтра начинается третий сбор», – заявили в пресс-службе «Шинника».

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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5 комментариев

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Sevuska
Минай сейчас Усик стал тренировать - так что лучше держаться подальше 😎
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benjamin92
Перекличка кто меньше пострадал продолжается )
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Тема Стригин
Спустя год тоже будет пост что у игроков Шинника до сих пор нет повреждений? Надоели уже если честно
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Гамарджоба Генацвале
Ну хорошо, что успокоили, а то все переживали сильно.
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HI MARS
Просто взяли рандомное заявление Минобороны и вставили название команд)
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