В «Шиннике» нет серьезных травм после драки с «Минаем»: «На данный момент с командой все в порядке»

В «Шиннике» заявили об отсутствии серьезных травм после драки с « ».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«На данный момент с командой все в порядке – серьезных травм [в ходе драки] получено не было.

Сейчас футболисты находятся на выходных, а завтра начинается третий сбор», – заявили в пресс-службе «Шинника».

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?