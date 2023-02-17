Депутат Свищев о драке «Шинника» и «Миная»: «УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших»
Депутат Дмитрий Свищев оценил решение оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола.
4 февраля 2022 года на игре Украины с Россией в полуфинале чемпионата Европы зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!», а также призывали к насилию в отношении россиян. УЕФА решил взыскать с украинской стороны 20 тысяч евро.
«Это справедливое решение независимо от той страны, которая понесла наказание. Других вариантов не было. УЕФА совершенно верно поступил.
Мы сейчас не злорадствуем по отношению к нашим украинским соседям. На их месте могла быть любая федерация, болельщики которой нарушили регламент турнира. Здесь не надо думать, что кто-то за Россию, а кто-то против Украины. Здесь УЕФА поступил по справедливости.
На всех спортивных мероприятиях должен соблюдаться порядок. Если его кто-то нарушает, открываем положения ФИФА и УЕФА, где все четко прописано.
Точно так же по инциденту с дракой в Турции между футболистами «Шинника» и украинского «Миная». УЕФА должен взять под контроль расследование произошедшего, внимательно отнестись к нему и наказать виновных. Если это наши, значит, наших наказать. Если украинцы, значит, их», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
А так, конечно, пусть УЕФА и Дани Алвесом займется, и Шакиру уймет, Мостового урезонит и займется модерацией комментов на sports.ru.
Постоянно видишь новости про этого депутата и ни разу не прочитал это?
Сколько можно на двух стульях сидеть ?
Свищев всегда против однополярного мира !
2) Что по этому поводу скажет местный Оскар Кучера, он же Ростовский
Никаких если!
Бухать шинникам меньше надо!
Совершенно верно - наказать тех кто не препятствовал выезду футбольных команд за рубеж и не обеспечил безопасность наших игроков, в результате чего произошла драка и дан повод русофобскому запада для очернения наших спортсменов перед Решением о допуске на ОИ и полноценного возврата нашего футбола в уефа и фифа.
Напомню, что генсек рфс Митрофанов, ответственный работник РПЛ Алаев.