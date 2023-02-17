Депутат Свищев о драке «Шинника» и «Миная»: «УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА Первая лига Шинник сборная России сборная Украины Дмитрий Свищев Минай Футбол

Депутат Дмитрий Свищев оценил решение оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола.

4 февраля 2022 года на игре Украины с Россией в полуфинале чемпионата Европы зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!», а также призывали к насилию в отношении россиян. УЕФА решил взыскать с украинской стороны 20 тысяч евро.

«Это справедливое решение независимо от той страны, которая понесла наказание. Других вариантов не было. УЕФА совершенно верно поступил.

Мы сейчас не злорадствуем по отношению к нашим украинским соседям. На их месте могла быть любая федерация, болельщики которой нарушили регламент турнира. Здесь не надо думать, что кто-то за Россию, а кто-то против Украины. Здесь УЕФА поступил по справедливости. 

На всех спортивных мероприятиях должен соблюдаться порядок. Если его кто-то нарушает, открываем положения ФИФА и УЕФА, где все четко прописано.

Точно так же по инциденту с дракой в Турции между футболистами «Шинника» и украинского «Миная». УЕФА должен взять под контроль расследование произошедшего, внимательно отнестись к нему и наказать виновных. Если это наши, значит, наших наказать. Если украинцы, значит, их», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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28 комментариев

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ИваN
Ответ OldRedWhite
Ожидаемо ! Свищев всегда против однополярного мира !
Поэтому его вариант - биполярочка!
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Romeo Yankovich
Ответ Рав. Зильберман
За такое надо под бахмут отправлять бить москалей
так бьют, только не москалей. они воюют на диванах
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Michael Boldyrev
Но это просто какие-то постояльцы какого-то турецкого отеля подрались. УЕФА-то тут причем?
А так, конечно, пусть УЕФА и Дани Алвесом займется, и Шакиру уймет, Мостового урезонит и займется модерацией комментов на sports.ru.
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Dead88 Poets
расстрелять
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Chernoy
То УЕФА продажная, то она справедливая. Вот тебе самый простой пример манипуляции. В нашу пользу - справедливая. Завтра не в нашу - всё понятно, им там американцы нашёптывают. Ну почему большинство людей не видят этого!?
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Nightguest
Интересно, а УЕФА имеет право наказывать за то, что произошло за пределами футбольного поля?
+2
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Рав. Зильберман
Ответ diter
За организованное скандирование "бей москалей, складывай трупы" на протяжении всего матча - никаких дисквалификаций и всего 20 тыс. евро? Мда...
За такое надо под бахмут отправлять бить москалей
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Рав. Зильберман
Бесспорно наказать нужно шинник. За попирания спортивных принципов. Где это видано драться 10 на 30 с окраинцами. Украинцы не получили свои айфоны и тирамиссу. Это беспредел со стороны русских
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Ковид 07.10.52
Эта драка никакого отношения к футболу не имеет, УЕФА не на отвечает за сборы и поведение игроков вне матчей...Подавайте в суд турции, снимите побои и дерзайте...А этот тип решил после решения о наказании врагов врагами, теперь всегда будут против них...
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Арсений Элин
к сожалению сейчас уефа как и любые институты запада работают в одну сторону(
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Topordo
Депутат Свищев: «Надо наказать того, кто виноват. А того, кто не виноват, наказывать не надо».
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Bashibuzuck
Мне вот что интересно, почему Спортс так любит этого депутата, и все его высказывания постоянно публикует?🤔
> председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Постоянно видишь новости про этого депутата и ни разу не прочитал это?
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-1
+9
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OldRedWhite
Ответ Bashibuzuck
Мне вот что интересно, почему Спортс так любит этого депутата, и все его высказывания постоянно публикует?🤔
Как судьи Барселону !
+3
-5
-2
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OldRedWhite
Ответ СИ
« наказать наших» Совершенно верно - наказать тех кто не препятствовал выезду футбольных команд за рубеж и не обеспечил безопасность наших игроков, в результате чего произошла драка и дан повод русофобскому запада для очернения наших спортсменов перед Решением о допуске на ОИ и полноценного возврата нашего футбола в уефа и фифа. Напомню, что генсек рфс Митрофанов, ответственный работник РПЛ Алаев.
Вы бы , товарищ Си , от слов уже к делу переходили !
Сколько можно на двух стульях сидеть ?
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diter
За организованное скандирование "бей москалей, складывай трупы" на протяжении всего матча - никаких дисквалификаций и всего 20 тыс. евро? Мда...
+1
-2
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Albert Rrahmani
Удивлен, что ответ был нейтральным. Я же считаю, что на данный момент никого наказывать не нужно, потому что в корне виноват именно турецкий отель, который допустил такую ситуацию и до сих пор не предоставил фулл видеонаблюдение, по которому и можно было бы наказать участников конфликта.
+6
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+6
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OldRedWhite
Ответ denissneijder
На удивление адекватная реакция
Ожидаемо !
Свищев всегда против однополярного мира !
+1
-1
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Homelender_666
1) В полку иноагентов прибыло
2) Что по этому поводу скажет местный Оскар Кучера, он же Ростовский
+1
-3
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Штурмгевер
Что значит если!
Никаких если!
Бухать шинникам меньше надо!
0
-5
-5
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zhukas58
А мы их наградим
+2
-3
-1
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Bashibuzuck
Мне вот что интересно, почему Спортс так любит этого депутата, и все его высказывания постоянно публикует?🤔
+2
-3
-1
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Иван Тасминский
Адекватно, но в текущих реалия справедливое решение от УЕФА по Украинско/Русском вопросу получить невозможно
+2
-2
0
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СИ
« наказать наших»
Совершенно верно - наказать тех кто не препятствовал выезду футбольных команд за рубеж и не обеспечил безопасность наших игроков, в результате чего произошла драка и дан повод русофобскому запада для очернения наших спортсменов перед Решением о допуске на ОИ и полноценного возврата нашего футбола в уефа и фифа.
Напомню, что генсек рфс Митрофанов, ответственный работник РПЛ Алаев.
0
-1
-1
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Марат Люсьеныч
наверное я сплю
+4
-2
+2
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Алексей Дрожжин
Капитан очевидность)) Если виноваты те- наказать их, если наши-то наших
+2
-2
0
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