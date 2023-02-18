Быстров о Баринове: «У «Зенита» намного круче игроки на этих позициях. Можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за него»

Теги Локомотив Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Футбол

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров скептически настроен насчет Дмитрия Баринова.

Сообщалось, что капитан «Локомотива» может перейти в состав петербуржцев, если уйдет хавбек Далер Кузяев.

«Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве».

На этих позициях у сине-бело-голубых намного круче игроки. Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», – написал Быстров.

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6 комментариев

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NIK7478
Все эти слухи о переходах большей частью инициированы агентами футболистов. Из серии - "такой-то может перейти в такой-то клуб")). Ну да, может перейти, а может не перейти, как и любой другой футболист.)
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azax
Абсолютли ю райт Владимир!
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dreamstep
Тут Володька здраво говорит, Кузяев намного сильнее Баринова и лучше продлить контракт чем покупать за огромные деньги Баринова.
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+3
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Дмитрий9779
Тем более за такой ценник.
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Матвей Суицидин
да и паспорт не так важен уже. такие деньги платить это только если держать в уме гипотетический отъезд всех легов, но пока что все наоборот
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Тиджани Бабангида
Быстров,на редкость прав
+5
0
+5
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