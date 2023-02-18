Быстров о Баринове: «У «Зенита» намного круче игроки на этих позициях. Можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за него»
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров скептически настроен насчет Дмитрия Баринова.
Сообщалось, что капитан «Локомотива» может перейти в состав петербуржцев, если уйдет хавбек Далер Кузяев.
«Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве».
На этих позициях у сине-бело-голубых намного круче игроки. Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», – написал Быстров.
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