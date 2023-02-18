Быстров о Баринове: «У «Зенита» намного круче игроки на этих позициях. Можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за него»

Экс-полузащитник «Зенита» скептически настроен насчет .

Сообщалось, что капитан « » может перейти в состав петербуржцев, если уйдет хавбек Далер Кузяев.

«Баринов, откровенно говоря, не усиление для « ». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве».

На этих позициях у сине-бело-голубых намного круче игроки. Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», – написал Быстров.