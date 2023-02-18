«Локо» не продаст Баринова «Зениту» дешевле, чем за 10-12 млн евро. От иностранных клубов хотят 7-8 млн (Иван Карпов)

Стало известно, при каких условиях «Локомотив» отпустит в « ».

Ранее стало известно, что петербуржский клуб рассматривает возможность покупки хавбека « », если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать истекающий летом контракт.

По информации инсайдера Ивана Карпова, железнодорожники не продадут Баринова сине-бело-голубым дешевле, чем за 10-12 миллионов евро. При этом для иностранных клубов запрашиваемая сумма будет ниже – 7-8 миллионов евро.

Отмечается, что москвичи видят в Дмитрии основного опорника команды как сейчас, так и в следующем сезоне.

В текущем сезоне Мир 26-летний футболист провел 16 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.