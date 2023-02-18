«Локо» не продаст Баринова «Зениту» дешевле, чем за 10-12 млн евро. От иностранных клубов хотят 7-8 млн (Иван Карпов)
Стало известно, при каких условиях «Локомотив» отпустит Дмитрия Баринова в «Зенит».
Ранее стало известно, что петербуржский клуб рассматривает возможность покупки хавбека «Локомотива», если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать истекающий летом контракт.
По информации инсайдера Ивана Карпова, железнодорожники не продадут Баринова сине-бело-голубым дешевле, чем за 10-12 миллионов евро. При этом для иностранных клубов запрашиваемая сумма будет ниже – 7-8 миллионов евро.
Отмечается, что москвичи видят в Дмитрии основного опорника команды как сейчас, так и в следующем сезоне.
В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 16 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Мерзкий персонаж