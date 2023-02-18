«Локо» не продаст Баринова «Зениту» дешевле, чем за 10-12 млн евро. От иностранных клубов хотят 7-8 млн (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

Стало известно, при каких условиях «Локомотив» отпустит Дмитрия Баринова в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербуржский клуб рассматривает возможность покупки хавбека «Локомотива», если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать истекающий летом контракт.

По информации инсайдера Ивана Карпова, железнодорожники не продадут Баринова сине-бело-голубым дешевле, чем за 10-12 миллионов евро. При этом для иностранных клубов запрашиваемая сумма будет ниже – 7-8 миллионов евро.

Отмечается, что москвичи видят в Дмитрии основного опорника команды как сейчас, так и в следующем сезоне.

В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 16 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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43 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Правильно, в ФК Газпром только по оверпрайсу продавать, там денег много.
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Кую коней
Ответ Filipp Gorski
Зениту это быдло игрок не нужен Мерзкий персонаж
Скажи это Денисову, Радимову и Широкову
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Брулин
Не представляю как игрок с РПЛ может стоить 700 млн рублей.. (иностранцы не в счет) просто сдесь все почти на одном уровне, Русские что в Топрпедо, что в Зените, по мне они одного уровня лентяи.
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mahurat
Бизнесмены, блин. Вирус немецкой шайки проник глубоко + поиск неприятеля. Считают Зенит своим конкурентом?
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Kit Belleu
Зенит может купить,но только за 10 млн.рублей для Зенита-2.
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Kit Belleu
ЕСЛИ ОН ТУРКАМ ДАЖЕ НЕ НУЖЕН,ТО КОМУ ОН НУЖЕН?
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kk.abb
Зенит Барриоса покупал за 15 , а тут днище выежистое за 12)))
+4
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Filipp Gorski
Зениту это быдло игрок не нужен
Мерзкий персонаж
+3
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ed vas
Да чушь собачья. Закинул набивающий цену агент с помощью покупных журналюшек. Зениту этот неловкий костолом с проблемами с психикой и даром не нужен.
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Dmitry Family
думаю что за такие деньги зенит в Бразилии найдет хорошего опорника) с проблемой легионеров у Зенита уже нету проблем потому что малком и клаудиньо скоро получат паспорта)
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Александр Смирнов
Ваня карпов - балабол. это уже всем давным давно известно , особенно когда он говорит про Зенита.
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Kit Belleu
ЕЭто статья не для Зенита,она для других,что мы готовы продать за любые деньги.Торг очень уместен.Но будет тишина.
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Arty K.
Баринов за 10 миллионов - это новая постирония какая-то?)
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Валерий Охотин
Ответ Roman
С Зенитом так и надо. Помните такого футболиста Урала Адамова? Вот за него Зенит 5 лямов евро отдал. Поэтому за Баринова с питерского мешка надо 10 требовать
Помним , он до сих пор играет , требовать у мамки своей будешь .Требовалка не выросла у тебя .
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Любовь Мелехова
Ответ Dan Kennedy
Так за переход Дзюбы и Гильерме наоборот Локомотив должен доплачивать.
Да Тимофей прикалывается. А если реально, то никто из этих троих Зениту не нужен.
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Дон Трестино
Дорогая нынче в Москве недвижимость
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Валерий Охотин
Ответ Bashibuzuck
По его игре видно, что Баринову нужен новый вызов, для таких целей "Зенит" точно не подходит, нужно ехать за границу, иначе мы вообще его потеряем
Заканчивать пора , по его игре видно.
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Саша Пушкин
Ответ Kenny De Schepper
кто о чем, а ванька с мацквы все о Зените да о Газпроме.
Как-то ты неумело кабинет дефаешь. Там как бы в самой новости упоминается памятник коррупции с берегов Невы. Незачет!
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Kenny De Schepper
Ответ Саша Пушкин
Ну вот и Зенит с болота всплыл. А нам рассказывали про Баринова в Турции и прочей Валенсии. До чего же все эти агентские игры белыми нитками шиты. В итоге: либо продавит жирный контракт в Локо, либо на лавку питерского гематогена т.е. гегемона .
кто о чем, а ванька с мацквы все о Зените да о Газпроме.
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Spaten
Дмитрмар Бариносс
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витя моня
Ответ Злодей Спб
Дык Зенит и не будет никого покупать из паспортистов по таким конским ценам. Дешевле паспорта оформить кому надо и бесплатно переписать регламент к сезону 23/24. "Игроки из дружественных РФ стран, при наличии паспорта РФ - не считаются легионерами". Параллельный импорт :)
Ну да, вы же паспортистов дороже 50 тыс. рублей не покупаете бггг
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Dmitriy
Ответ Варлампий Варлампий
не пущать Барюську на болота
В болоте он сейчас так-то
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Dmitriy
Ахахах.. Это пилотка даже и за бесплатно не нужна
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Варлампий Варлампий
не пущать Барюську на болота
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fil_spb
Баринов в принципе не нужен. Если уж и надо будет искать замену Кузяеву, то есть гораздо более интересные варианты. Глебов или Коваленко, например. Ну и напомните Локо, что у Баринова у самого 1,5 года контракта остались. Какие 7-8 и тем более 10-12 млн? Его через год бесплатно можно будет подписывать.
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