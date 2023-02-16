Анатолий Бышовец: «Без бразильцев «Зенит», возможно, упустил бы чемпионство. С ними наверняка заранее обеспечит 1-е место»
Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в Мир РПЛ.
«Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами и, возможно, упустил бы чемпионство. Хотя у Сергея Семака и его тренерского штаба достаточно умений сплотить коллектив и выработать оптимальную тактику под любой под имеющийся состав.
Поэтому у питерцев в любом случае серьезный запас прочности, а с бразильцами они и вовсе почти наверняка обеспечат себе первое место, причем сильно заранее», – считает бывший тренер «Зенита».
После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 42 очка после 17 матчей. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет 6 очков.
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Продолжать можно бесконечно.
и так далее и тому подобное. чё за дичь, ясное дело этих игроков брали чтобы они делали разницу и каждая большая команда подбирает игроков чтобы побеждать, почему только Зенит всегда цепляют за бразильцев? радоваться надо, что в нашем скажем прям болоте такие игроки есть, на которых не грех на стадион сходить или по телеку посмотреть. другим клубам достойных легов и поменьше нытья
Бразильцы - пишут картины.
Когда с поля их убирают,
Остаются одни буратины
хоспадеее, что за гонево?
как-будто зеня тут один при бабле и легах
Зенит и без бразильцев был чемпионом. Это Спартак, что с легионерами, что без всё равно никакого толку.