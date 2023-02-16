Анатолий Бышовец: «Без бразильцев «Зенит», возможно, упустил бы чемпионство. С ними наверняка заранее обеспечит 1-е место»

Теги Зенит Сергей Семак Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Родригао Футбол

Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в Мир РПЛ.

«Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами и, возможно, упустил бы чемпионство. Хотя у Сергея Семака и его тренерского штаба достаточно умений сплотить коллектив и выработать оптимальную тактику под любой под имеющийся состав.

Поэтому у питерцев в любом случае серьезный запас прочности, а с бразильцами они и вовсе почти наверняка обеспечат себе первое место, причем сильно заранее», – считает бывший тренер «Зенита».

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 42 очка после 17 матчей. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет 6 очков.

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26 комментариев

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fellx
Бразильцы могут уходить сколько угодно. Главное что бы остались питерцы во главе страны. Чемпионства будут продолжаться
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Dmitry_1986
Бразильцы уйдут, придут другие на их место, и все нытье по новой)) нервы поберегите
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Рашпель793
Новая методичка пошла в сторону Зенита. Причём максимально нелепая. Так усердно говорят о том, что если у команды не будет лучших игроков, она будет не так сильна, будто это какое-то откровение.
Если у Реала не было бы Модрича, Крооса, Бензема, Винисиуса они бы не взяли ЛЧ.
Если бы у сборной Франции не было игроков с африканскими корнями, она была бы не так сильна.
Продолжать можно бесконечно.
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Ivan Petrov
Ответ Виктор
Если бы у бабушки был дедушка... Зенит и без бразильцев был чемпионом. Это Спартак, что с легионерами, что без всё равно никакого толку.
Кто про что а закомплексованный витюша всё про Спартак...
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Егор Добрый
Ответ Artem Piatkov
А Спартак без легов?))
Ростов играет без всяких бразильцев и в тройке идёт спокойно 👍
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Ivan Petrov
Ответ el ruso guapo
Без иностранцев и Спартак плелся бы в конце таблицы.
Спартак в среднем играет 8 российскими футболистами в составе. Ты сидишь в своей собственной луже малыш
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Winterburn
Если бразильцам разрешить весь матч прыгать только на одной ноге, то вполне веротно, что Зенит тоже бы упустил чемпионство.
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zer
а без Акинфеева как бы ЦСКА играл? а как бы у Спартака без Промеса получилось?

и так далее и тому подобное. чё за дичь, ясное дело этих игроков брали чтобы они делали разницу и каждая большая команда подбирает игроков чтобы побеждать, почему только Зенит всегда цепляют за бразильцев? радоваться надо, что в нашем скажем прям болоте такие игроки есть, на которых не грех на стадион сходить или по телеку посмотреть. другим клубам достойных легов и поменьше нытья
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chemberlen
Бышовец видимо не знает таких понятий как: менеджмент, трансферы, усиление состава путем приобретения футболистов. Что-то я не представляю таких разговоров об МЮ или Реале. Введите тотальный запрет на легов и то ныть будут.
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Ivan Petrov
Ответ Artem Piatkov
А Спартак без легов?))
А почему из всех клубов ты сделал акцент именно на Спартаке? У тебя комплексы?
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Slavick Nemkovsky
Бразильцы - в футбол не играют,
Бразильцы - пишут картины.
Когда с поля их убирают,
Остаются одни буратины
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el ruso guapo
Ответ Виктор
Так он и с ними десятое место занимал.
Во во)
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Виктор
Ответ el ruso guapo
Без иностранцев и Спартак плелся бы в конце таблицы.
Так он и с ними десятое место занимал.
+1
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Ilya Bobrin
Ответ nugoboss
возможно вы правы но у других команд вроде душа есть народная
Чавоо?
хоспадеее, что за гонево?
как-будто зеня тут один при бабле и легах
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Виктор
Если бы у бабушки был дедушка...
Зенит и без бразильцев был чемпионом. Это Спартак, что с легионерами, что без всё равно никакого толку.
+1
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Фёдор Кузнецов
А почему из Зенита нужно убирать бразильцев? Реал тоже бы не взял свои трофеи без Бензема, Куртка, Модрича, Винисиуса, Кросса, Сити не взял бы АПЛ без Де Брюйне, Эдерсона, Фодена, ПСЖ не взял бы Лигу 1 без Месси, Мбаппе, Неймара, Верратти, любая команда без нескольких игроков основы не была бы такой сильной
+6
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el ruso guapo
Без иностранцев и Спартак плелся бы в конце таблицы.
+1
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ТрактоПоктер
Ответ Artem Piatkov
А Спартак без легов?))
Это другое !)
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Владимир Самсонов
Очевидно, что Зенит стоится вокруг бразильцев. И в топ-3 минимум 2 бразильца.
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.ru
бразильцы уйдут Миллер останется... на месте Зенита я бы не парился
+1
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Insanepwnz
Ответ nugoboss
возможно вы правы но у других команд вроде душа есть народная
ахахахахах
+4
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nugoboss
Ответ Ilya Bobrin
другая любая команда без бабла и основы не туда же?
возможно вы правы но у других команд вроде душа есть народная
+1
-4
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Artem Piatkov
А Спартак без легов?))
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Ilya Bobrin
Ответ nugoboss
без них и без Газпрома точно ФНЛ
другая любая команда без бабла и основы не туда же?
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nugoboss
без них и без Газпрома точно ФНЛ
+3
-6
-3
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