Анатолий Бышовец: «Без бразильцев «Зенит», возможно, упустил бы чемпионство. С ними наверняка заранее обеспечит 1-е место»

считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в Мир .

«Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами и, возможно, упустил бы чемпионство. Хотя у и его тренерского штаба достаточно умений сплотить коллектив и выработать оптимальную тактику под любой под имеющийся состав.

Поэтому у питерцев в любом случае серьезный запас прочности, а с бразильцами они и вовсе почти наверняка обеспечат себе первое место, причем сильно заранее», – считает бывший тренер « ».

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 42 очка после 17 матчей. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет 6 очков.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!