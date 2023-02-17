«Чтобы стать гражданином России сейчас, нужно много мужества». Петржела о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Властимил Петржела Политика Малком Клаудиньо Футбол

Властимил Петржела прокомментировал стремление Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ.

«Это решение Малкома и Клаудиньо, мне тяжело его как-то прокомментировать, потому что я не знаю, в чем их цель.

Но нужно иметь много мужества, чтобы стать гражданином России в нынешнее время. По понятным причинам», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ. Хавбеки «Зенита» оформят паспорта весной («CЭ»)

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8 комментариев

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VictorVallecano
Отвага и слабоумие.
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Pertinax Gandi
Да им пофиг, их же, как я понимаю, не заставляют сдать бразильские паспорта. Поиграют и уедут. Вон лет 8-10 назад какая-то американка баскетбольная получила российский паспорт и даже в сб. России привлекалась. А потом, когда её из клуба попросили, демонстративно порвала российский паспорт и уехала.
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Alex Titov
Ответ newdun
Денег, чтобы отсыпали им…так правильней☝️
Ну им же срок не светит в родной стране, как некоторым
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AminO2
Достаточно просто не курить гашиш и не быть гашеком.
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Gheorghe Rusu
На самом деле, достаточно быть уголовником у себя дома.
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newdun
Ответ Tigranodovar
И денег.
Денег, чтобы отсыпали им…так правильней☝️
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+2
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Любовь Мелехова
Значит, мужество у них есть.
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-6
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Tigranodovar
И денег.
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-2
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