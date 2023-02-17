«Чтобы стать гражданином России сейчас, нужно много мужества». Петржела о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо

прокомментировал стремление и Клаудиньо получить паспорт РФ.

«Это решение Малкома и Клаудиньо, мне тяжело его как-то прокомментировать, потому что я не знаю, в чем их цель.

Но нужно иметь много мужества, чтобы стать гражданином России в нынешнее время. По понятным причинам», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ. Хавбеки «Зенита» оформят паспорта весной («CЭ»)