Миллиардер Рэтклифф сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Один из богатейших людей Великобритании сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о приобретении клуба, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic. Он поборется с катарским шейхом Джасимом бин Джабером Аль Тани.
Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Его компания INEOS уже владеет французской «Ниццей».
С 2005 года «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров.
и тут справится, нужен только грамотный менеджмент.
какие из катарцев "эффективные менеджеры, мы видим на примере ПСЖ. единственное, что они умеют - это скупать все, что блестит.
Но Манчестер - это другая игрушка, такие тянуть в современном мире могут только самые большие кошельки. Помимо покупки есть еще долги на балансе, жесткая нехватка инвестиций в материальные потребности клуба, и нужно еще успевать на трансферном рынке.
Думаю, Катар своего не упустит, это в восточном стиле- как же Саудиты в АПЛ, Эмираты в АПЛ, а как же Катар без АПЛ😂
Я же только надеюсь на адекватность новых владельцев. Без покупок Мбаппе за 200 и возвращения Роналду😂
И катарецев, и саудовцев, и Ретклиффа АПЛ по указке сверху может и под шконарь загнать.. Как мы это видим сейчас на примере Сити..
А вот на примере Ливерпуля и Челси мы видим, что можно творить что угодно, и американская крыша все порешает на изи..