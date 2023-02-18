Миллиардер Рэтклифф сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Один из богатейших людей Великобритании сделал предложение о покупке « ».

Владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о приобретении клуба, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic. Он поборется с катарским шейхом Джасимом бин Джабером Аль Тани.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Его компания INEOS уже владеет французской «Ниццей».

С 2005 года «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров.