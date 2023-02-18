Миллиардер Рэтклифф сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Один из богатейших людей Великобритании сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о приобретении клуба, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic. Он поборется с катарским шейхом Джасимом бин Джабером Аль Тани.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Его компания INEOS уже владеет французской «Ниццей». 

С 2005 года «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров. 

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18 комментариев

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Алексей Штатный
Ответ Любезный Коссутий
давай,, дедушко, поднажми 💪 какие из катарцев "эффективные менеджеры, мы видим на примере ПСЖ. единственное, что они умеют - это скупать все, что блестит.
Он будет тянуть из М.Ю. деньги, так как на покупку он наберёт у банков кредитов. В плане финансов это один из худших вариантов, единственный плюс, что он болела М.Ю. Так и шейх Катара тоже болельщик
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Маршал Чой Бол Сан
Какой Рэтклиф уапвыленец покуазал Скай-Инеос. До его прихода - лучшая велокоманда Мира, топовый состав, победы...теперь Инеос третья - в лучшем случае команда тура. вот и все. а лет прошло уже немало. Рэтклифф про бизнес, а не про спорт.
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Любезный Коссутий
Ответ Pushkin_CR7
Условную Ниццу от тянет, там уровень другой. Даже если выстрелит команда на сезон, может два. Но Манчестер - это другая игрушка, такие тянуть в современном мире могут только самые большие кошельки. Помимо покупки есть еще долги на балансе, жесткая нехватка инвестиций в материальные потребности клуба, и нужно еще успевать на трансферном рынке. Думаю, Катар своего не упустит, это в восточном стиле- как же Саудиты в АПЛ, Эмираты в АПЛ, а как же Катар без АПЛ😂 Я же только надеюсь на адекватность новых владельцев. Без покупок Мбаппе за 200 и возвращения Роналду😂
Глейзеры вообще сразу бросили клуб на самоокупаемость, и только выводили бабки оттуда годами. и ничего, как-то выжил МЮ.
и тут справится, нужен только грамотный менеджмент.
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Любезный Коссутий
давай,, дедушко, поднажми 💪
какие из катарцев "эффективные менеджеры, мы видим на примере ПСЖ. единственное, что они умеют - это скупать все, что блестит.
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Джонни Петров
а Маск в итоге подал?
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Izokot
Ответ Pushkin_CR7
Условную Ниццу от тянет, там уровень другой. Даже если выстрелит команда на сезон, может два. Но Манчестер - это другая игрушка, такие тянуть в современном мире могут только самые большие кошельки. Помимо покупки есть еще долги на балансе, жесткая нехватка инвестиций в материальные потребности клуба, и нужно еще успевать на трансферном рынке. Думаю, Катар своего не упустит, это в восточном стиле- как же Саудиты в АПЛ, Эмираты в АПЛ, а как же Катар без АПЛ😂 Я же только надеюсь на адекватность новых владельцев. Без покупок Мбаппе за 200 и возвращения Роналду😂
Может сыграть эффект бритиш патриотизма. Типа, пусть МС спонсирует представитель страны с сомнительной репутацией, а у нас свой, родной.
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adminS.ru
Надеюсь купят шейхи
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pit4er
Глейзеры попросили раскрутить шейхов на 5 млрд
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гилберт
Да, это не в велокоманду вложиться.
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IvoKarlovic
Уже была шутка, что тренировать он позовет Поттера ?
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Pushkin_CR7
Условную Ниццу от тянет, там уровень другой. Даже если выстрелит команда на сезон, может два.
Но Манчестер - это другая игрушка, такие тянуть в современном мире могут только самые большие кошельки. Помимо покупки есть еще долги на балансе, жесткая нехватка инвестиций в материальные потребности клуба, и нужно еще успевать на трансферном рынке.
Думаю, Катар своего не упустит, это в восточном стиле- как же Саудиты в АПЛ, Эмираты в АПЛ, а как же Катар без АПЛ😂

Я же только надеюсь на адекватность новых владельцев. Без покупок Мбаппе за 200 и возвращения Роналду😂
+13
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HI MARS
Эх,если бы не санкции,МЮ мог бы купить рядовой депутат муниципального округа от Единой России(
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Саша Белый
Ответ Max Zhomkov
интересно мнение об этом группировки "радужные дьяволы"
Интересуешься мнением единомышленников?
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dr. cage
Для МЮ, лучше всего будет, если их купят американец..
И катарецев, и саудовцев, и Ретклиффа АПЛ по указке сверху может и под шконарь загнать.. Как мы это видим сейчас на примере Сити..

А вот на примере Ливерпуля и Челси мы видим, что можно творить что угодно, и американская крыша все порешает на изи..
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Max Zhomkov
интересно мнение об этом группировки "радужные дьяволы"
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Аркадий Аркадич
О, английский Федун зашел в чат.
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Трусики Бочкаревой
Гарри поттер красавчик
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Гегенпрессинг Рангника
Давайте лучше катарского шейха
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