Бекхэма просили поддержать заявки о покупке «МЮ». Дэвид отказался

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм бизнес Глейзеры деньги Футбол

Дэвида Бекхэма просили поддержать различные заявки на покупку «Манчестер Юнайтед».

После объявления семьи Глейзеров о намерении продать клуб Бекхэм давал понять, что готов к переговорам. Сообщалось, что бывший игрок «МЮ» может стать совладельцем клуба.

По данным The Telegraph, претенденты на покупку клуба обращались к Бекхэму с просьбами поддержать их заявки. Однако Бекхэм дал понять, что он не будет связан ни с одним предложением о приобретении «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что к концу недели поступят официальные предложения о приобретении клуба от самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа, а также от инвесторов из США, Саудовской Аравии и Катара.

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14 комментариев

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Степан Шевцов
что за безграмотность это писал?
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Владимир Владимирович
Если Ман Сити не забанят как они пытаются и Пеп будет их тренером, то МЮ не светит доминирование в Англии
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blaugrano
Ответ igls54
Бэкс - красавец! Родиной, пусть и малой, порядочные люди не торгуют
А в родине ли дело? Может мало предложили? За рекламу ЧМ и самого Катара дали 150 лямов, а тут расценки уже другие.
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DolJun
Ответ Глебиньо
Ну так,не они ли случаем отвечают за набираемый персонал?Который в свою очередь набирает персонал рангом выше!?Бездумные траты на трансферы, большинство из которых-просто деньги в трубу
хм, вроде в компетентности тен хага никто не сомневается пока, а у него уже есть такие трансферы. как же быть?)
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Глебиньо
Ответ DolJun
в подходе к управлению. топарь сульшер должен был получить время. увы, саф влез со своим роналду и спутал топарю все карты. ща если у сити купленные чашки отберут - его чемпионство будет, а эти пройдохи его выгнали.
Ну так,не они ли случаем отвечают за набираемый персонал?Который в свою очередь набирает персонал рангом выше!?Бездумные траты на трансферы, большинство из которых-просто деньги в трубу
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Gani
Ответ rigobersong
Так Бэкхэм это не продажная 7ка МЮ, надо к другому обращаться:))🤣🤣🤣
Другая семерка занята набиванием очередных рекордов на ФК Ал-Верблюд и СК Ал-Колючка :)
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Gani
А может Бэкс отказывается от других потому что сам участвует в торгах, даже как часть большой группы? Представляете Дэвида управляющим МЮ? Интересно было бы посмотреть
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DolJun
Ответ Глебиньо
Ахахаха,а в ком же тогда?))))
в подходе к управлению. топарь сульшер должен был получить время. увы, саф влез со своим роналду и спутал топарю все карты. ща если у сити купленные чашки отберут - его чемпионство будет, а эти пройдохи его выгнали.
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rigobersong
Ответ Глебиньо
Ахахаха,а в ком же тогда?))))
в неадекватных глорах, которые не могут понять, что у САФа главный конкурент был нищий Арсенал, а когда приехали деньги Сити и Челси, то и побеждать стало сложнее, а они живут в 90-х, где можно было результат за шубу сделать:))
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Philatelist79
Всё правильно сделал!
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rigobersong
Так Бэкхэм это не продажная 7ка МЮ, надо к другому обращаться:))🤣🤣🤣
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Глебиньо
Ответ DolJun
молодец, понимает что дело не в глейзерах
Ахахаха,а в ком же тогда?))))
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igls54
Бэкс - красавец! Родиной, пусть и малой, порядочные люди не торгуют
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+7
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DolJun
молодец, понимает что дело не в глейзерах
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-6
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