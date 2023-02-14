Бекхэма просили поддержать заявки о покупке «МЮ». Дэвид отказался

просили поддержать различные заявки на покупку « ».

После объявления семьи Глейзеров о намерении продать клуб Бекхэм давал понять, что готов к переговорам. Сообщалось, что бывший игрок «МЮ» может стать совладельцем клуба.

По данным The Telegraph, претенденты на покупку клуба обращались к Бекхэму с просьбами поддержать их заявки. Однако Бекхэм дал понять, что он не будет связан ни с одним предложением о приобретении «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что к концу недели поступят официальные предложения о приобретении клуба от самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа, а также от инвесторов из США, Саудовской Аравии и Катара.

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