Микель Артета: «Арсенал» сталкивался с низким блоком 16 раз и выиграл многие из этих матчей. Но сейчас наша эффективность в штрафной не так высока»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета не согласен, что соперники поняли, как играть против «Арсенала».

«Сколько раз мы играли против низкого оборонительного блока в этом сезоне?

Мы шестнадцать раз сталкивались с низким блоком. И выиграли многие из этих матчей. И сделали это заслуженно.

Но дело в эффективности. Если соперник все блокирует, а мяч не идет в ворота, то здорово выиграть 2:0. Это означает, что ты действительно хорошо сыграл против низкого блока.

Так что всегда все будет зависеть от определенных вещей, всегда будет что-то, что необходимо улучшить. Эффективность наших действий в штрафной не так высока, как прежде, когда мы побеждали, и завтра нам нужно быть на высоте, чтобы обыграть «Астон Виллу», – сказал главный тренер «Арсенала».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
Не уверен, но возможно, подчеркиваю, возможно, дело в том, что вместо нападающего у нас древесина. Не уверен, может, дело не в этом, но небольшая вероятность все-таки есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Завтра будет дополнительный блок за Виллу играть в лице лучшего вратаря ЧМ 22 Мартинеса . Но надо побеждать чтобы продолжить борьбу за медали 👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Удалов
Улучшить центрфорварда, пока нет Жесуса. Основная задача
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий