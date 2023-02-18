Микель Артета: «Арсенал» сталкивался с низким блоком 16 раз и выиграл многие из этих матчей. Но сейчас наша эффективность в штрафной не так высока»
Микель Артета не согласен, что соперники поняли, как играть против «Арсенала».
«Сколько раз мы играли против низкого оборонительного блока в этом сезоне?
Мы шестнадцать раз сталкивались с низким блоком. И выиграли многие из этих матчей. И сделали это заслуженно.
Но дело в эффективности. Если соперник все блокирует, а мяч не идет в ворота, то здорово выиграть 2:0. Это означает, что ты действительно хорошо сыграл против низкого блока.
Так что всегда все будет зависеть от определенных вещей, всегда будет что-то, что необходимо улучшить. Эффективность наших действий в штрафной не так высока, как прежде, когда мы побеждали, и завтра нам нужно быть на высоте, чтобы обыграть «Астон Виллу», – сказал главный тренер «Арсенала».
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