Микель Артета: «Арсенал» сталкивался с низким блоком 16 раз и выиграл многие из этих матчей. Но сейчас наша эффективность в штрафной не так высока»

не согласен, что соперники поняли, как играть против «Арсенала».

«Сколько раз мы играли против низкого оборонительного блока в этом сезоне?

Мы шестнадцать раз сталкивались с низким блоком. И выиграли многие из этих матчей. И сделали это заслуженно.

Но дело в эффективности. Если соперник все блокирует, а мяч не идет в ворота, то здорово выиграть 2:0. Это означает, что ты действительно хорошо сыграл против низкого блока.

Так что всегда все будет зависеть от определенных вещей, всегда будет что-то, что необходимо улучшить. Эффективность наших действий в штрафной не так высока, как прежде, когда мы побеждали, и завтра нам нужно быть на высоте, чтобы обыграть « », – сказал главный тренер « ».