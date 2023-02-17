Эмери про «Арсенал»: «На возможность выиграть титул последние результаты не повлияют, это очень хорошая команда. Там мне было хорошо»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери доволен проведенным в «Арсенале» временем.

«Арсенал» – очень хорошая команда в очень хорошем состоянии. Последние результаты не повлияют на его уверенность, прогресс, игру и возможность выиграть титул в этом сезоне.

Мне в «Арсенале» было очень хорошо, я получил удовольствие от этой работы. Я был в клубе полтора года, но и такие отрезки надо использовать для того, чтобы учиться, становиться лучше. И я стал более сильным тренером, поработав в «Арсенале». Я благодарен клубу, владельцам, фанатам, игрокам», – сказал Эмери.

«Арсенал» не побеждает на протяжении четырех матчей. Игра с «Астон Виллой» назначена на 18 февраля.

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