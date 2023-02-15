Глава УАФ Павелко попросил Федерацию футбола Турции «изолировать агрессивных российских футболистов» после драки «Шинника» и «Миная»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная» в Турции.

Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.

«Во-первых, разговаривал с руководством ФК «Минай». Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией.

Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также.

В общем, считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других.

Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран – это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!» – приводит слова Павелко Sport.ua.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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