Глава УАФ Павелко попросил Федерацию футбола Турции «изолировать агрессивных российских футболистов» после драки «Шинника» и «Миная»

Теги Чемпионат Украины по футболу происшествия Первая лига Шинник Федерация футбола Турции УАФ Андрей Павелко Политика Минай Футбол

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная» в Турции.

Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.

«Во-первых, разговаривал с руководством ФК «Минай». Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией.

Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также.

В общем, считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других.

Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран – это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!» – приводит слова Павелко Sport.ua.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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62 комментария

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Почтенный эльф
В Средневековье в некоторых странах были лицензированные нищие. Люди, которым государством официально разрешалось просить милостыню.

Сегодня - Украина - официальный лицензированный международный нищий. Государство - попрошайка. Всю жизнь с протянутой рукой. Горластый, назойливый, завёрнутый в жовто-блакитный флаг цыган, который ходит по улице и пристаёт к прохожим, что-то постоянно клянчит, требует, просит, между делом, горланя свои дебильные песенки и лозунги. За***вший всех уже в край.

Неужели не стрёмно быть гражданином такого государства ?
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Дмитрий Соболев
забыл ещё танки и самолёты попросить.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Каких именно футболистов? Или вообще всех? Что с человеческой логикой происходит?))
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Svobodu Mne
Цивилизованные рогули, сюр какой то
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ivica_sprut
анекдот вспомнил. идут два пьяных хохла ночью и один другому говорит:
- Микола, пидем москолям звезды дадим
- а если они нам
- а нам за ще?
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ivica_sprut
себя изолируй, придурок.
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Сибирский литовец
Ответ And-Rover
а когда это Украина стала цивилизацией? разве привязывать к столбам людей зимой и пороть их по голой заднице это цивилизация?
Средневековье .
Скоро ещё и костры вернут
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Batt Monner
Ответ And-Rover
а когда это Украина стала цивилизацией? разве привязывать к столбам людей зимой и пороть их по голой заднице это цивилизация?
Ты прав. Цивилизация - это же не пороть, а рубить, и не задницу, а голову
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sergey para
Спарцмэны футбалеры понапивались с обоих сторон,подрались,а инфоповод раздули пипец,но ярославцы в дамках к телачкам после перамоги поехали.
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Денис Давыдов
Ответ Mr. Sh.
Конечно не нацисты, назвали горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс", так это просто название цветка, все совпадения случайность.
кстати, ты легко с десяток найдешь использования этого названия в России, в том числе 17 ОСН ВВ МВД РФ "Эдельвейс", Военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» и Горнолыжная база "Эдельвейс", тоже нацисты?
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Игореха Веселов
И это "Минай" еще даже не начинал!!
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Денис Давыдов
Ответ Нагрузки Сборной
Вопрос "кто кого провоцировал и для чего?" можно считать закрытым.
ох да, это изначально спланированная операция украинцев, турков и запада, для того что бы забанить россиян 😂
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And-Rover
а когда это Украина стала цивилизацией? разве привязывать к столбам людей зимой и пороть их по голой заднице это цивилизация?
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Трент Резнор
Украинский шакалёнок написал письмо турецкому султану.
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ivannumber1
У самих украинцев даже есть поговорка:

- Один украинец - это целый разведотряд.
- Два украинца - это разведотряд с предателем.

Театр. Занавес.
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Yavich
Как им самим от себя не мерзко?
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Богдан76
Драка в Турции а почему она вобще была это мой вопрос. И вобще отель этого должен был проконтролировать. Федерация футбола Турции тоже виновата. Я конечно не веню их но всетки отель и Турция ну Федерация футбола Турции тоже веновата ещё раз повторяю. Знаю многие будут говорить. Про своё пж не хамите не Каму все пишут свои мнения у меня например такие)
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IceBear27
Ответ Растиньяк
«попросил» - как главная идея ураинской нации
«попросил» было раньше, теперь уж «потребовал»)
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Растиньяк
«попросил» - как главная идея ураинской нации
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окечуква
Вот так ссорят самых близких соседей. Много раз писал уже, не поленюсь в очередной раз продублировать: вражду в регионе Югославии насаждали так же, по этому же принципу стравливают, например, болгар с македонцами сейчас. Разделяй и властвуй.
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тот самый Кадрус
Ответ Magico!
андрей павелко: "уаф, уаф"
ауф ауф тоже в тему было бы ))
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Bayern-fan
страна вечных заговоров и провокаций)) вечно ни в чем невиноватая)) правда, с полным отсутствием причинно-следственных связей))
то им запад гадит, то украинцы провоцируют, то климат мешает жизнь свою обустроить нормально, то еще что-то
А по факту, Павелко прав, вот пустят любителей концерта в лужниках на лыжню, например, а потом улаживай скандалы, ну и про безопасность тоже
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Kirkoroff
Уж не знаю кто там драку развязал, это вопрос дискуссионный, но это вроде минай заехал в отель, забронированный ярославцами несколько месяцев назад.
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Marat_NJL
Ответ Burel
что за ерунда. Есть даже пословица: "украинец человеку - не товарищ"
Пф… «а че меня не любят?!»…😢
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IceBear27
«…обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран…». А Украина то здесь причём?
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