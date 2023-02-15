Глава УАФ Павелко попросил Федерацию футбола Турции «изолировать агрессивных российских футболистов» после драки «Шинника» и «Миная»
Президент УАФ Андрей Павелко высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная» в Турции.
Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.
«Во-первых, разговаривал с руководством ФК «Минай». Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией.
Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также.
В общем, считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других.
Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран – это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!» – приводит слова Павелко Sport.ua.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
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Сегодня - Украина - официальный лицензированный международный нищий. Государство - попрошайка. Всю жизнь с протянутой рукой. Горластый, назойливый, завёрнутый в жовто-блакитный флаг цыган, который ходит по улице и пристаёт к прохожим, что-то постоянно клянчит, требует, просит, между делом, горланя свои дебильные песенки и лозунги. За***вший всех уже в край.
Неужели не стрёмно быть гражданином такого государства ?
- Микола, пидем москолям звезды дадим
- а если они нам
- а нам за ще?
Скоро ещё и костры вернут
- Один украинец - это целый разведотряд.
- Два украинца - это разведотряд с предателем.
Театр. Занавес.
то им запад гадит, то украинцы провоцируют, то климат мешает жизнь свою обустроить нормально, то еще что-то
А по факту, Павелко прав, вот пустят любителей концерта в лужниках на лыжню, например, а потом улаживай скандалы, ну и про безопасность тоже