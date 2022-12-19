ФИФА и УЕФА напомнили УАФ о приостановке членства при «влиянии третьих сторон». Вице-президент украинской организации заявил о подготовке «незаконных выборов» после ареста ее главы

ФИФА и УЕФА отреагировали на арест главы УАФ по подозрению в мошенничестве.

задержан до 22 января 2023 года.

Организации выразили серьезную озабоченность из-за давления, оказываемого на членов исполкома Украинской ассоциации футбола с целью проведения внеочередного заседания.

«В связи с этим мы бы хотели напомнить об обязательстве осуществлять свою деятельность независимо и без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановке членства УАФ в ФИФА и УЕФА», – говорится в письме, полученном и опубликованном вице-президентом украинской организации .

Сам Протасов дал и свой комментарий относительно происходящих в УАФ событий.

«О фактах невиданного давления на членов исполкома УАФ, на руководство ассоциации и ее региональных представителей сегодня известно уже не только в , но и за ее пределами. Речь идет о попытках провести заседание исполкома 20 декабря на основе поддельных протоколов и подписей.

С такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества я лично сталкиваюсь впервые.

Будучи первым вице-президентом УАФ, уважая футбольные правила, регламентирующие деятельность ФИФА, УЕФА и национальных футбольных ассоциаций, я информировал международные футбольные органы о намерениях третьих сил совершить буквально рейдерский захват власти в украинском Доме футбола.

Ожидается, что закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет. И дело не в Павелко или в Протасове. Дело в том, что членство национальных футбольных ассоциаций в международных органах гарантируется исключительно неукоснительным соблюдением уставов УЕФА и ФИФА, а соответственно – независимостью деятельности национальных футбольных структур.

Любое нарушение этого правила может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА. Это подчеркивают сами организации в письме, которое публикую в этом сообщении.

Как и ФИФА и УЕФА, я лично надеюсь, что у «рейдеров» и заказчиков акта уничтожения авторитета украинского футбола хватит смелости признать ошибки. Признать, что нельзя убивать УАФ – а это сотни тысяч игроков (взрослых, юниоров, детей) тренеров, арбитров по всей стране – по требованию какого-то из клерков то ли в Офисе Президента, то ли еще где-нибудь.

Давайте уважать заслуги футбольной Украины, а не уничтожать ее репутацию. Для этого нужно очень мало: уважение мировых правил функционирования футбола и выполнения требований футбольных уставов. Тем более что более 30 лет независимости Украины нам это удавалось!» – написал Протасов.

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