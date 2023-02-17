Тренер «Брентфорда» об ошибке судьи в матче с «Арсеналом»: «Она затмила нашу игру. Если матч и должен был кто-то выиграть, это запросто могли быть мы. И никто не говорит про отмену гола Мбемо»

Главный тренер «Брентфорда» высказался о жалобах «Арсенала» на судейство.

Гол его команды в ворота «канониров» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии был ошибочно засчитан из-за того, что видеоассистент рефери забыл провести офсайдную линию. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес лондонцам извинения.

«Мы тоже были бы разочарованы, если бы такое произошло с нашей командой. Это человеческий фактор, я могу понять такие ошибки – они встречаются уже свыше сотни лет, и я в какой-то мере надеюсь, что они будут встречаться и дальше – потому что они делают нас людьми.

Но эта проблема полностью затмила наше выступление в матче с « ». Такой игры, какую показали мы, было более чем достаточно для того, чтобы набрать заслуженное очко. Если в этом матче должен был быть победитель, это запросто могли быть мы.

И никто не говорит о голе (отменен из-за фола камерунца на Габриэле Магальяэсе – прим. Sports.ru), а это тоже человеческая ошибка», – сказал Франк.

Видеоассистент судьи матча «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Гол отменили бы, если бы это сделали

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