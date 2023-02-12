Видеоассистент судьи матча «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Гол отменили бы, если бы это сделали

Видеоассистент судьи на матче « » забыл провести офсайдную линию при проверке гола « ».

В штрафной «Арсенала» после стандарта началась неразбериха. Затем после серии рикошетов мяч отскочил на левый угол вратарской, протолкнул правее на , который с метра закатил в ворота.

Воспользовавшись помощью ВАР, главный арбитр Питер Бэнкс решил засчитать гол.

Гол отменили бы, если бы офсайдную линию провели, об этом сообщил эксперт по судейству и представитель PGMOL Крис Фой, который в субботу находился в матч-центре на Стокл-парк. PGMOL – организация, финансируемая , которая создана для повышения качества стандартов судейства.

«Тоуни заносит мяч в ворота, а арбитр на ВАР Ли Мэйсон, очевидно, проводит проверку.

ВАР проверял, был ли офсайд и заблокировал ли Итан Пиннок Габриэла. Он посмотрел на возможный фол и решил, что его не было, поэтому судья Бэнкс не совершил явной и очевидной ошибки.

Однако Нергор, с паса которого забил Тоуни, находится в положении вне игры. ВАР не до конца разобрался с линиями. Линии просто не было. И это считается человеческой ошибкой. Если бы линии были, гол был отменили из-за офсайда», – сказал Фой.

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