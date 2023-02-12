Видеоассистент судьи матча «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Гол отменили бы, если бы это сделали
Видеоассистент судьи на матче «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда».
В штрафной «Арсенала» после стандарта началась неразбериха. Затем после серии рикошетов мяч отскочил на левый угол вратарской, Кристиан Нергор протолкнул правее на Айвена Тоуни, который с метра закатил в ворота.
Воспользовавшись помощью ВАР, главный арбитр Питер Бэнкс решил засчитать гол.
Гол отменили бы, если бы офсайдную линию провели, об этом сообщил эксперт по судейству и представитель PGMOL Крис Фой, который в субботу находился в матч-центре на Стокл-парк. PGMOL – организация, финансируемая АПЛ, которая создана для повышения качества стандартов судейства.
«Тоуни заносит мяч в ворота, а арбитр на ВАР Ли Мэйсон, очевидно, проводит проверку.
ВАР проверял, был ли офсайд и заблокировал ли Итан Пиннок Габриэла. Он посмотрел на возможный фол и решил, что его не было, поэтому судья Бэнкс не совершил явной и очевидной ошибки.
Однако Нергор, с паса которого забил Тоуни, находится в положении вне игры. ВАР не до конца разобрался с линиями. Линии просто не было. И это считается человеческой ошибкой. Если бы линии были, гол был отменили из-за офсайда», – сказал Фой.
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Т.е, ВАР так или иначе добавляет ангажированности в футбол, потому что на многие эпизоды закрываются глаза(возможно нарочно), а на некоторые - нет.
Помнится мне, в один еврокубковый вечер в матчах Ювентус - Зенит и Бавария - Бенфика было 2 совершенно идентичных эпизода, где игрок вбежал в штрафную до удара. Только в матче Ювентуса пенальти заставили перебить, а в Мюнхене гол засчитали. Почему так происходит? Лично у меня итог всего этого не вызвал никаких эмоций, кроме как предвзятого отношения к более мелким командам.
Год назад судьи в пользу Сити украли победу у Арсенала. эти 3 очка не хватили Арсеналу за топ-4, а другому хватило для чемпионство.
Вопиющие случаи только вот как депутатский гол в дерби недавно
А про пенальти — для меня он левейший, для вас чистый. Каждый, полагаю, останется при своем мнении
Не может быть!
Сколько уже таких матчей?