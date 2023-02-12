Видеоассистент судьи матча «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Гол отменили бы, если бы это сделали

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Крис Фой Ли Мэйсон Брентфорд Питер Бэнкс Кристиан Нергор видеоповторы Айвен Тоуни Итан Пиннок Футбол

Видеоассистент судьи на матче «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда».

В штрафной «Арсенала» после стандарта началась неразбериха. Затем после серии рикошетов мяч отскочил на левый угол вратарской, Кристиан Нергор протолкнул правее на Айвена Тоуни, который с метра закатил в ворота.

Воспользовавшись помощью ВАР, главный арбитр Питер Бэнкс решил засчитать гол.

Гол отменили бы, если бы офсайдную линию провели, об этом сообщил эксперт по судейству и представитель PGMOL Крис Фой, который в субботу находился в матч-центре на Стокл-парк. PGMOL – организация, финансируемая АПЛ, которая создана для повышения качества стандартов судейства.

«Тоуни заносит мяч в ворота, а арбитр на ВАР Ли Мэйсон, очевидно, проводит проверку.

ВАР проверял, был ли офсайд и заблокировал ли Итан Пиннок Габриэла. Он посмотрел на возможный фол и решил, что его не было, поэтому судья Бэнкс не совершил явной и очевидной ошибки.

Однако Нергор, с паса которого забил Тоуни, находится в положении вне игры. ВАР не до конца разобрался с линиями. Линии просто не было. И это считается человеческой ошибкой. Если бы линии были, гол был отменили из-за офсайда», – сказал Фой. 

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107 комментариев

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OldRedWhite
Ответ NIRVANA
Ааааааа))) Какие же клоуны в английском судействе
Клоуны , не клоуны , а отара верблюдов - не шутка !
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S H A R K
Ответ Анвар Масимов
ну ради справедливости: мю свой гол победный тоже забил из офсайда
У МЮ один из сильнейших судейских корпусов в АПЛ, что ты ожидал?)
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Адепт Суперлиги
Ответ Кот Ученый
Послушайте, друг, Интер я не люблю сильнее вашего, но в Италии есть только одна команда, в пользу которой раздаются свистки уже много-много сезонов. И эта команда носит полосатую форму и играет в Турине) А про пенальти — для меня он левейший, для вас чистый. Каждый, полагаю, останется при своем мнении
У вас нет абсолютно никаких доказательств, а также вы не можете ничем подтвердить даже свое утверждение про "левость" пенальти в ворота Салернитаны. О каком "вашем" мнении может идти речь, вы скорее всего даже матча Ювентуса ни одного не смотрели за все эти годы.
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Фёдор Кузнецов
Ещё в матче Брайтон Кристал Пэлас не засчитали гол Брайтона, потому что линию не по тому защитнику чертили
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V_J_I_K
Серьезно?! Забыл, что при голе необходимо делать проверку на офсайд?! А как дышать он не забыл?))
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Stas Politik
Ответ Адепт Суперлиги
В матче против Салернитаны в первом круге у Ювентуса отобрали чистейший победный гол в добавленное время, не заметив игрока Салерно, который не попал в кадр, но всё ещё был на поле, теперь это. А вар точно делает футбол лучше?
Вообще, я удивлён тому, что против Ювентуса что-то ставят судьи, потому что, по факту, в их сторону в чемпионские сезоны было максимально лояльное судейство, даже при наличии ВАР. Неужели карма?
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Stas Politik
Ответ Адепт Суперлиги
В матче против Салернитаны в первом круге у Ювентуса отобрали чистейший победный гол в добавленное время, не заметив игрока Салерно, который не попал в кадр, но всё ещё был на поле, теперь это. А вар точно делает футбол лучше?
ВАР позволяет следить за игрой, по сути под микроскопом. Но это создаёт и абсурдные ситуации, потому что, по сути, после любого гола/удаления/пенальти можно спокойно отмотать игру на несколько минут назад и сказать, что где-то в центре поля был до этого фол. Подобное даже было 1 раз в матче Реал - ПСЖ (2:2) осенью 19 года, когда таким образом Куртуа избежал удаления.
Т.е, ВАР так или иначе добавляет ангажированности в футбол, потому что на многие эпизоды закрываются глаза(возможно нарочно), а на некоторые - нет.
Помнится мне, в один еврокубковый вечер в матчах Ювентус - Зенит и Бавария - Бенфика было 2 совершенно идентичных эпизода, где игрок вбежал в штрафную до удара. Только в матче Ювентуса пенальти заставили перебить, а в Мюнхене гол засчитали. Почему так происходит? Лично у меня итог всего этого не вызвал никаких эмоций, кроме как предвзятого отношения к более мелким командам.
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Футбол, хоккей итд
Просто Ли Мэйсон - за МанчестерЫ...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ #SharkTeam
Когда против Сити судьи вот так лажают, я это даже не замечаю. Постоянно то гол погранично отменят, то не засчитают. Постоянно такое. У соперников же вой поднимается когда они слабы и сильно пригорают от таких вещей при плохой игре. Вопиющие случаи только вот как депутатский гол в дерби недавно
Английские судья пробивают дно все больше и больше
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Джейме Ланнистер
Почему ВАР не показывают всем фанатам на стадионе? чего они боятся то? В теннисе же все смотрят куда мяч попал.
Год назад судьи в пользу Сити украли победу у Арсенала. эти 3 очка не хватили Арсеналу за топ-4, а другому хватило для чемпионство.
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Средний палец Кирана Тирни
Жаль, но будучи на холодную голову, матч был +/- равным. Брендфорд заслужил ничью.
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Анвар Масимов
Ответ Wesley
Вот именно. ВАР забирает часть эмоций из футбола, вносит кучу лишних пауз, и ради чего? Справедливее от него не стало
зато тупых и купленных проходов Реала в разы меньше стало . вар - нужная вещь
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ARIGAMI ARIGAMI
А помните, как 4 года назад офсайдную линию на матче Тоттэнхема провели криво 🤣
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#SharkTeam
Когда против Сити судьи вот так лажают, я это даже не замечаю. Постоянно то гол погранично отменят, то не засчитают. Постоянно такое. У соперников же вой поднимается когда они слабы и сильно пригорают от таких вещей при плохой игре.
Вопиющие случаи только вот как депутатский гол в дерби недавно
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Кот Ученый
Ответ Адепт Суперлиги
Какие такие? Там Сандро пробросил мяч, а защитник не успел и его зацепил. Да, неумышленно, но контакт был явный. Про другие команды уж лучше молчал бы, вспоминая какие пенки Интеру ставят...
Послушайте, друг, Интер я не люблю сильнее вашего, но в Италии есть только одна команда, в пользу которой раздаются свистки уже много-много сезонов. И эта команда носит полосатую форму и играет в Турине)
А про пенальти — для меня он левейший, для вас чистый. Каждый, полагаю, останется при своем мнении
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Анвар Масимов
Ответ S H A R K
Продажность судей не впервой в АПЛ. Арсенал идёт 1-ым, а шейхам из Манчестера это не нравится, надо же как-то ставить палки в колёса
ну ради справедливости: мю свой гол победный тоже забил из офсайда
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ARIGAMI ARIGAMI
Позорище. Арсенал убили в этом матче
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ilia Maksiokov
Шейхи занесли дяде...
Уделали нищеброда Кронке, который заносить не захотел.
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Арман Мартиросян
Ответ Zidan GOAT
А если для чемпионства не хватит 2 очков…?
Будет как в прошлом году с Ливерпулем. МС не привыкать брать картонные титулы. По их мнению они "заслужили" это на поле.
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#SharkTeam
Ответ Джейме Ланнистер
Опять ошибка в пользу Сити? Не может быть! Сколько уже таких матчей?
Ошибки всегда только в пользу Сити, так ведь
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TiNO
Пусть вернет деньги всем тем, кто ставил на победу Арсенала)
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добрый грек
Если ввели ВАР для минимизации ошибок судей, то тогда должны ввести ВАРВАР для минимизации ошибок ВАР (ну такая комната, куча камер и мониторов, они контролируют всё что происходит в ВАР -комнате, при необходимости тормозят игру и вызывают комиссара матча)
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vova123456
Ответ Log in
Дело не в варе, как системе, а в дебилах на варе.
А разве ВАР это система? Мне кажется в первую очередь про человека который там сидит, не зря же ВАР означает видео ассистент рефери. То есть ассистент судьи который смотрит видео игры с разных ракурсов при случае нарушения.
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Джейме Ланнистер
Опять ошибка в пользу Сити?
Не может быть!
Сколько уже таких матчей?
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Konstar
Сейчас FA по этому поводу очередной штраф Артете за возмущения выпишет и закроет тему…
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