Глава судей АПЛ Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР
Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР.
Ранее гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» (1:1) ошибочно засчитали из-за того, что видеоассистент судьи матча забыл провести офсайдную линию. Гол отменили бы, если бы это сделали.
Гол «Брайтона» в матче с «Кристал Пэлас» (1:1) ошибочно отменили из-за ошибки ВАР – офсайдную линию провели не по тому игроку.
Глава судей АПЛ Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за эти ошибки. Также он во вторник проведет экстренную встречу с судьями, работающими на ВАР, чтобы обсудить эти ситуации.
Как пишет Sky Sports, в связи со скандалом на матче «Брайтона» состоялась замена судьи на ВАР в играх «Ливерпуля» и «Эвертона», а также «Манчестер Сити» и «Арсенала», которые состоятся сегодня и в среду соответственно.
Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать Андре Марринер и Дэвид Кут.
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Доигровка с момента ошибки самый норма вариант как по мне)
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А какова дальнейшая судьба светоча британского судейского цеха Ли Мейсона?!
если бы гол не засчитали, Брентфорд продолжил бы давить
если вы такой фанат "справедливости", тогда уж переигровка
хотя любой неотбитый человек, который смотрел игру, знает, что брентфорд минимум на гол наиграл
Всегда радуют эти стоны.
У него времени- сколько хочешь, смотри- откуда хочешь, со всех ракурсов, с любого момента.
Ошибка? либо профнепригодность, либо корыстный умысел!!!