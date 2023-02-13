Глава судей АПЛ Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Кристал Пэлас Говард Уэбб Брайтон Брентфорд Джон Брукс судья видеоповторы Футбол

Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР.

Ранее гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» (1:1) ошибочно засчитали из-за того, что видеоассистент судьи матча забыл провести офсайдную линию. Гол отменили бы, если бы это сделали.

Гол «Брайтона» в матче с «Кристал Пэлас» (1:1) ошибочно отменили из-за ошибки ВАР – офсайдную линию провели не по тому игроку.

Глава судей АПЛ Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за эти ошибки. Также он во вторник проведет экстренную встречу с судьями, работающими на ВАР, чтобы обсудить эти ситуации.

Как пишет Sky Sports, в связи со скандалом на матче «Брайтона» состоялась замена судьи на ВАР в играх «Ливерпуля» и «Эвертона», а также «Манчестер Сити» и «Арсенала», которые состоятся сегодня и в среду соответственно.

Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать Андре Марринер и Дэвид Кут.

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58 комментариев

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Ksandvankneshas
Ответ Redmurza
Глава судей АПЛ Уэбб извинился перед «МЮ» и пообещал больше «ошибаться» в их пользу
Было бы неплохо, а то за весь сезон –один гол в ворота Сити. Зато чтоб пересчитать ошибки не в пользу МЮ не хватит пальцев рук и ног.
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Мари Хуан
Ответ JBa
интересная у вас логика если бы гол не засчитали, Брентфорд продолжил бы давить если вы такой фанат "справедливости", тогда уж переигровка хотя любой неотбитый человек, который смотрел игру, знает, что брентфорд минимум на гол наиграл
Калькулятором считал на сколько голов наиграл Брентфорд или на листе в столбик считал?))
Доигровка с момента ошибки самый норма вариант как по мне)
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Lidin_papa
"Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать..."
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А какова дальнейшая судьба светоча британского судейского цеха Ли Мейсона?!
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vladimir.kostrichko
Когда-нибудь придет этот день и вскроются все "извинения" судей, которые сыграли на руку сити...Надеюсь это случится.
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ancora85
Ответ Илья Катков
Этих извинений хватит, если Арсенал 2 очка недоберет для чемпионства?
Дак не в первой же извиняться. Традиция, так сказать.))) Извинился и все утерлись. ))) В прошлом году, точно также Эвертону извинения принесли за неназначенный пенальти в ворота Сити, в итоге Сити выиграл матч 1-0. А мог бы вничью скатать, минус два очка было бы по итогу. Ливерпуль, напоминаю, отстал на одно очко от них в чемпионской гонке. )))
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Мари Хуан
Полагаю, что без наказания провинившихся и реальных изменений в сторону улучшения качества судейства может засунуть себе или слепошарым судьям в жопу эти извинения.🙄
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batterbin
Ответ Emil Adleiba
А как же игра рукой игрока Вест Хэма в концовке с Челси?
Это другое. Это же не в игре против Сити или МЮ... Уэбб знатный кабинетчик времен САФа, а теперь, очевидно, он на балансе у шейхов числится...
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Арман Мартиросян
Если этот клоун глава судей АПЛ, то что ждать от его подопечных?
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Алекс Петровичини
Ответ evgshk
А что, есть гарантия, что пропустил бы? Всегда радуют эти стоны.
Ты матч бы посмотрел и статистику. По всей продвинутой статистике Брентфорд должен был побеждать.
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batterbin
В этом ВАР в его нынешнем состоянии нет никакого смысла. Пусть лучше ошибается рефери, бегающий по полю, а не нерабочая система с кучкой никчемных судей, которые, такое чувство, сами не знают алгоритмов проверки положений в не игры или еще чего... Команду судей из 5-6 человек дешевле содержать, чем ВАР и кучу людей, сидящий перед мониторами.
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CyberUnited
Ответ Live_Kost
Да, сколько в конце 00-х было добыто побед МЮ благодаря ему, сколько титулов завоёвано) Точно легенда
Да, вот пока Уэбб не явился, сэру Алексу никак не удавалось взять АПЛ за 20 лет) И только благодаря ему МЮ наконец-то стал чемпионом Англии...уже в который раз, 18? 19?)) Можете сколько угодно себя этим утешать)
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-3
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гилберт
Не должно быть никаких судей на ВАР.
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Абдиев Нурсултан
Ответ JBa
интересная у вас логика если бы гол не засчитали, Брентфорд продолжил бы давить если вы такой фанат "справедливости", тогда уж переигровка хотя любой неотбитый человек, который смотрел игру, знает, что брентфорд минимум на гол наиграл
я не смотрел игру и я не такой уж фанат твоей так называемой справедливости
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CIONTRO
А кого уволили?
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Dmitriy43
Всем уже ясно,что мю тянут за уши ,ничего особенного
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JBa
Ответ Абдиев Нурсултан
а очки добавят ?
интересная у вас логика

если бы гол не засчитали, Брентфорд продолжил бы давить
если вы такой фанат "справедливости", тогда уж переигровка

хотя любой неотбитый человек, который смотрел игру, знает, что брентфорд минимум на гол наиграл
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-4
-4
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Redmurza
Глава судей АПЛ Уэбб извинился перед «МЮ» и пообещал больше «ошибаться» в их пользу
+3
-2
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fernandotorrent
Ответ alesel
Что насчет пенальти в ворота Вестхэма?
Ну там не было ошибки. Скорее имеет место идиотская трактовка правил. Да и играли все равно хреново(
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evgshk
Ответ rarog
а что,есть гарантия что при отмене гола Арсенал бы не пропустил? Меня всегда радуют эти стоны по поводу влияния на результат. Если бы дело было на 91+ минуте-да,можно было бы рассуждать
А что, есть гарантия, что пропустил бы?

Всегда радуют эти стоны.
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Алексей Тарлыков
Добавьте очки командам, он же извинился!
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Александр Володин
ЁПРСТ!!! Надо за такие вещи судей с ВАР пожизненно отстранять! Иначе зачем всё это?
У него времени- сколько хочешь, смотри- откуда хочешь, со всех ракурсов, с любого момента.
Ошибка? либо профнепригодность, либо корыстный умысел!!!
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Ivan85
Ответ Абдиев Нурсултан
а очки добавят ?
нет. а должны?
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Artem Sarapulov
Спасибо, что хотя бы признали ошибку. Некоторые предпочитают отмалчиваться и прикрывать друг друга.
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QWertY
Уэбб красава, хорошо уделал нытиков! Как Ферги чпокал Венгера 8-2. Истинный манк))
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korobokchekhova
У вар не бывает ошибок. Извинился за некомпетентных людей, работающих на вар.
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