Глава судей АПЛ Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР

Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР.

Ранее гол « » в ворота «Арсенала» (1:1) ошибочно засчитали из-за того, что видеоассистент судьи матча забыл провести офсайдную линию. Гол отменили бы, если бы это сделали.

Гол «Брайтона» в матче с « » (1:1) ошибочно отменили из-за ошибки ВАР – офсайдную линию провели не по тому игроку.

Глава судей АПЛ извинился перед « » и «Брайтоном» за эти ошибки. Также он во вторник проведет экстренную встречу с судьями, работающими на ВАР, чтобы обсудить эти ситуации.

Как пишет Sky Sports, в связи со скандалом на матче «Брайтона» состоялась замена судьи на ВАР в играх « » и «Эвертона», а также «Манчестер Сити» и «Арсенала», которые состоятся сегодня и в среду соответственно.

Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать Андре Марринер и Дэвид Кут.

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