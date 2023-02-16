Уход Неймара – одна из главных целей руководства «ПСЖ». Форвард устал от критики

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар устал от критики.

Как утверждает Le Parisien, бразилец устал от постоянной критики, которой он подвергается с момента перехода в «ПСЖ». В связи с этим он задается вопросами о будущем – в частности, он с прошлого лета знает о желании «Челси» подписать его.

Отмечается, что уход Неймара – одна из главных целей руководства «ПСЖ».

Как сообщалось, совладелец «Челси» Тодд Боули и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара. «ПСЖ» готов отпустить бразильца бесплатно, чтобы не платить ему 36 млн евро в год до 2027-го.

В этом сезоне у 31-летнего форварда 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». Его подробную статистику можно найти здесь.

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19 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Ответ Sobachkin
В АПЛ он слезами после каждого стыка зальёт газон похлеще дождей в Лондоне....
АПЛ ,конечно самая конкурентоспособная лига,но как же меня задолбал миф о стыках АПЛ
Лига 1 намного жёстче АПЛ ,с этим даже спорить глупо
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SkSK
Ответ Nuraly Amirov
Батя Неймара в курсе, что тот устал и хочет уйти? где он в Европе найдет зп под 40 сейчас?
вот как раз в АПЛ и в Челси в частности. легко поверю, что они могут это финансово потянуть. надо ли это с игровой точки зрения - вопрос
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Я Гражданин Мира
Слава богу!
Не ужели это произойдёт!?
Интересно , кто очередной жертва ?
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Alex Rhea
Провальный трансфер, в Лиге фермеров (мы видим, что даже португальские клубы в еврокубках лучше играют) и Малком крутую стату имел, а в ЛЧ бразилец отдыхал обычно.

Пора шейхам продавать проект, перед ЧМ хайпанули, теперь можно и в норм лиге купить себе игрушку, типа МЮ, Вест Хэма или ТТХ
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Экспертное мнение
Неймар сильно сдал после ЧМ, не узнать даже, ни обвести, потери за потерей, все-таки ЧМ действительно был турниром его жизни, идеально набирал форму к нему, клуб ему неинтересен
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Я Гражданин Мира
Ответ Тиджани Бабангида
Критика Неймара в большинстве своем - справедливая
Не большинство а ВСЕ
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Gravdaar Iyaad
Неймар, не уходи
Качай права, выжимай бабки с этих охеревших шейхов, кайфуй, туси, бери от жизни все
Проучи их как следует, чтобы знали каковы последствия разбрасывания деньгами
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Kyancey
Ответ Sobachkin
В АПЛ он слезами после каждого стыка зальёт газон похлеще дождей в Лондоне....
Фраза «дождливый вечер в Стоке» заиграет новыми красками )))
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SkSK
Откровенно говоря, этот трансфер так и не оправдал себя. сумма была колоссальная, а выхлоп минимальный. по факту, на данный момент это лишь один финал ЛЧ. При этом несколько лет у Неймара те или иные проблемы именно накануне игр плей офф. шейхам бы избавиться от Неймара и Месси, взять Холланда и хорошего опросника. ну и в центр защиты кого нибудь в возрасте 25-27 лет.
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Фанат Лионеля Месси
это уже 4 или 5 сезон ?
а то я уже запутался
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Shikari
Ответ Sobachkin
В АПЛ он слезами после каждого стыка зальёт газон похлеще дождей в Лондоне....
да-да..как Роналду заливал, как Феликса сейчас лупят...знаем-проходили.
Всё нормально у финтёров в АПЛ.
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Mur89
Устал от критики бедный, а то что вся критика в его адрес по делу его не волнует?
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Максим Горький
Футболист цена которого сейчас 60 млн, зарабатывает 36 млн в год........
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Ебздрогыч
Боули: бесплатно отдаете Неймара? Об этом и речи быть не может! Минимум за 100 миллионов!
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Екн Лор
Главная цель руководства - избавиться от Лёньки Пепсикольного, который только благодаря пенкам тащить способен. Неймар ещё себя покажет, если захочет
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Тиджани Бабангида
Критика Неймара в большинстве своем - справедливая
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-2
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Аталанта расправила плечи
Ребята проснулись, с добрым утром!
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Nuraly Amirov
Батя Неймара в курсе, что тот устал и хочет уйти? где он в Европе найдет зп под 40 сейчас?
0
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Sobachkin
В АПЛ он слезами после каждого стыка зальёт газон похлеще дождей в Лондоне....
+6
-5
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