Уход Неймара – одна из главных целей руководства «ПСЖ». Форвард устал от критики

Нападающий «ПСЖ» устал от критики.

Как утверждает Le Parisien, бразилец устал от постоянной критики, которой он подвергается с момента перехода в «ПСЖ». В связи с этим он задается вопросами о будущем – в частности, он с прошлого лета знает о желании «Челси» подписать его.

Отмечается, что уход Неймара – одна из главных целей руководства «ПСЖ».

Как сообщалось, совладелец «Челси» Тодд Боули и глава « » Нассер Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара. «ПСЖ» готов отпустить бразильца бесплатно, чтобы не платить ему 36 млн евро в год до 2027-го.

В этом сезоне у 31-летнего форварда 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». Его подробную статистику можно найти здесь.

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