Уход Неймара – одна из главных целей руководства «ПСЖ». Форвард устал от критики
Нападающий «ПСЖ» Неймар устал от критики.
Как утверждает Le Parisien, бразилец устал от постоянной критики, которой он подвергается с момента перехода в «ПСЖ». В связи с этим он задается вопросами о будущем – в частности, он с прошлого лета знает о желании «Челси» подписать его.
Отмечается, что уход Неймара – одна из главных целей руководства «ПСЖ».
Как сообщалось, совладелец «Челси» Тодд Боули и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара. «ПСЖ» готов отпустить бразильца бесплатно, чтобы не платить ему 36 млн евро в год до 2027-го.
В этом сезоне у 31-летнего форварда 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». Его подробную статистику можно найти здесь.
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Лига 1 намного жёстче АПЛ ,с этим даже спорить глупо
Не ужели это произойдёт!?
Интересно , кто очередной жертва ?
Пора шейхам продавать проект, перед ЧМ хайпанули, теперь можно и в норм лиге купить себе игрушку, типа МЮ, Вест Хэма или ТТХ
Качай права, выжимай бабки с этих охеревших шейхов, кайфуй, туси, бери от жизни все
Проучи их как следует, чтобы знали каковы последствия разбрасывания деньгами
а то я уже запутался
Всё нормально у финтёров в АПЛ.