Федор Чалов: «Дивеев мог бы играть в топ-5 командах Италии в своей лучшей форме»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Игорь Дивеев Футбол

Федор Чалов высказался о защитнике Игоре Дивееве. 

– Есть спрос и на Дивеева, как пишут. Италию он бы потянул?

– Конечно. Дивеев мог бы играть и в топ-5 командах [чемпионата Италии] в своей лучшей форме. Когда он осенью вылетал, это была реально большая потеря. Наверное, одна из важнейших.

Представляешь, мне кто-то говорил, что сейчас последний шанс переехать. Да в смысле? Никогда не поздно перейти. А если мы возьмем Аршавина – во сколько лет он перешел в «Арсенал»? В 28? – сказал форвард ЦСКА.

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10 комментариев

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Роман Буянов
Ответ vaslover
Федор отыгравший 100 матчей за Наполи, 58 матчей за Лацио и 35 матчей за Ювентус знает о чем говорит, ведь знает о силе Серии А не понаслышке.
Ну 2 ЦЗ его бывших одноклубника играют очень достойно именно в серии А.
Про обоих слухи есть об интересе команд из ТОП-6.
Именно игроку его команды по примерам и лучше всего судить
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Юрий Бакаев
Хамству, нет предела, ну скажите, где бы был Чалов во времена, когда на скамейке Олич сидел и Дивеев при живом Игнашевиче, просто диву даёшься , как эти персонажи до сих пор являются лидерами нашего клуба, не говоря о других индивидуамах, которые дают оббьем, тольк о обьем, и. т.д. и и. о. п.
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vaslover
Федор отыгравший 100 матчей за Наполи, 58 матчей за Лацио и 35 матчей за Ювентус знает о чем говорит, ведь знает о силе Серии А не понаслышке.
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Faust Doc
Типа знаток итальянской скудетто поигравший там вдоль и поперек оценивает возможности молодой восходящей звёзды)))
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Гамарджоба Генацвале
Я бы тоже мог в Милане,например, запросто. На физ-ре был лучшим, по 5 голов забивал. Василий Петрович так и говорил, помню, тебе бы в Милан или Барселону.
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Владимир Владимир
В рисовании перспектив нашим футболистам мы могли бы быть первыми в рейтинге УЕФА.
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Vitya KB
Чалов решил завалить нас своим футбольным анализом конкурент Мостового подрос
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Фёдор Кузнецов
Что за гений этот Динеев?
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Bashibuzuck
Блин, ну где редактор то? Опять фигня в заголовке😠
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Тиджани Бабангида
Надеемся что еще сможет. На данный момент лучший защитник сборной
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