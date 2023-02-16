Федор Чалов: «Дивеев мог бы играть в топ-5 командах Италии в своей лучшей форме»

Федор Чалов высказался о защитнике Игоре Дивееве.

– Есть спрос и на Дивеева, как пишут. Италию он бы потянул?

– Конечно. Дивеев мог бы играть и в топ-5 командах [чемпионата Италии] в своей лучшей форме. Когда он осенью вылетал, это была реально большая потеря. Наверное, одна из важнейших.

Представляешь, мне кто-то говорил, что сейчас последний шанс переехать. Да в смысле? Никогда не поздно перейти. А если мы возьмем Аршавина – во сколько лет он перешел в «Арсенал»? В 28? – сказал форвард ЦСКА.