Федор Чалов: «РПЛ стала слабее из-за отъезда легионеров. До этого уровень сопротивления был выше»
Федор Чалов рассказал, что помогает ем чувствовать себя увереннее.
– Этот сезон – твой лучший за годы. В чем дело?
– Одна из причин – чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» он был гораздо выше.
Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться.
– Доверие тебе важнее, чем конкуренция? В этом сезоне у тебя в хорошем смысле зона комфорта – может, она тебе и помогает?
– У нас есть конкуренция. Но выходя на поле и забивая, понимаю: у меня еще будет шанс в следующем туре. Благодаря этому чувствую себя раскрепощенно, уверенно. Отчасти я с тобой согласен. Глубокий вопрос, точно подумаю еще над ним, – сказал нападающий ЦСКА.
В текущем сезоне на счету Чалова 10 голов и 1 голевая передача в 17 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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Федя, это звучит ещё смешней нежели то же самое сказал бы Заболотный...