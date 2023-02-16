Федор Чалов: «РПЛ стала слабее из-за отъезда легионеров. До этого уровень сопротивления был выше»

рассказал, что помогает ем чувствовать себя увереннее.

– Этот сезон – твой лучший за годы. В чем дело?

– Одна из причин – чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» он был гораздо выше.

Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться.

– Доверие тебе важнее, чем конкуренция? В этом сезоне у тебя в хорошем смысле зона комфорта – может, она тебе и помогает?

– У нас есть конкуренция. Но выходя на поле и забивая, понимаю: у меня еще будет шанс в следующем туре. Благодаря этому чувствую себя раскрепощенно, уверенно. Отчасти я с тобой согласен. Глубокий вопрос, точно подумаю еще над ним, – сказал нападающий .

В текущем сезоне на счету Чалова 10 голов и 1 голевая передача в 17 матчах Мир . Его подробная статистика доступна здесь.

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