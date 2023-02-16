Федор Чалов: «РПЛ стала слабее из-за отъезда легионеров. До этого уровень сопротивления был выше»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов рассказал, что помогает ем чувствовать себя увереннее.

– Этот сезон – твой лучший за годы. В чем дело?

– Одна из причин – чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» он был гораздо выше.

Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться.

– Доверие тебе важнее, чем конкуренция? В этом сезоне у тебя в хорошем смысле зона комфорта – может, она тебе и помогает?

– У нас есть конкуренция. Но выходя на поле и забивая, понимаю: у меня еще будет шанс в следующем туре. Благодаря этому чувствую себя раскрепощенно, уверенно. Отчасти я с тобой согласен. Глубокий вопрос, точно подумаю еще над ним, – сказал нападающий ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Чалова 10 голов и 1 голевая передача в 17 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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24 комментария

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Ростовский
Ответ Shuller18
Серьезно? Сколько приехало после начала СВО легионеров калибра Крыховяка, Кабелла, Паредеса, Хеведеса, Фарфана...?
Люди с Бенфики приезжают. А кто как себя покажет увидим в играх. Скорее всего тех кого ты раньше не знал, покажут себя сильнее вышеназванных.
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Shuller18
Ответ Александр Жердин
Без сомнения, он прав. Достаточно только перечислить, кто играл раньше. Халк, Витсель, Кришито, Кураньи, Вальбуэна, Лав, Гарай, Карвальо. Сейчас если кто и дотягивает до их уровня( хотя врядли) то таких - единицы.
Только сегодня вспоминали, что за Кубань в начале десятых играли Сиссе, Попов, Озбилиз, Каборе... За Кубань! Что уж говорить об иностранных в российских топ клубах.
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rooney1990
Вот и голы сразу пошли у парня)
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Shuller18
Ответ Ростовский
Плюс-минус такие же приезжают как и раньше.
Серьезно? Сколько приехало после начала СВО легионеров калибра Крыховяка, Кабелла, Паредеса, Хеведеса, Фарфана...?
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Shuller18
Ответ Поцелуй Оздоева
Гбамен тот еще топарь
Вообще-то да, для РПЛ был топ.
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Владимир Лоншаков
Чалов-большущий спец, то что РПЛ стала хуже ему виднее, он в ней играет, но хреново то, что в этой лиге сам Чалов стал играть намного хуже. Что же ты, Федя, даже с командами, которые стали хуже играть, продолжаешь деградировать, а ещё в Европу собираешься, разве в третью Лигу АПЛ?
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Светлана Агейкина
А по-моему, он слишком вальяжный. Чувствует, что конкуренции, как раз и нет. Вот он и лупит по штангам. Никак не соберётся.
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LLiriKK
Как ни парадоксально, но РФПЛ «поплыла» по нисходящий аккурат после чемпионата мира, хотя все тогда ожидали, напротив, резкого развития. Некий «рубикон» психологический, «слом», как мне видится, произошел именно тогда. Уже в 18-19 годах реально топовых легионеров в ведущих даже командах Премьер-Лиги уже практически не было, а картина последних пары лет - просто грусть и печаль. В ту же Турцию, например, классные и мастеровитые легионеры массово едут ещё со времен Дрогба/Снейдера, то есть с начала-середины 2010-х годов, а у нас, начавшись, тогда этот поток и иссяк.
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Павел Лазарев
Ответ Николай Иванов
А Генич то проспорил Феде.Придеться теперь на фанатку ЦСКА в футболке Спартака идти на дерби
Думаю одному стоять ему будет не страшно
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Поцелуй Оздоева
Ответ Shuller18
Только уровень их посредственный. Взять ЦСКА: раньше приезжал Гбамен, а сейчас Зделар, комментарии излишни.
Гбамен тот еще топарь
+4
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Aleksey Yashin
Ответ Николай Иванов
А Генич то проспорил Феде.Придеться теперь на фанатку ЦСКА в футболке Спартака идти на дерби
Да сейчас из-за ФанУйди все фанатки пустые, можно и сходить)
+1
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Александр Жердин
Без сомнения, он прав. Достаточно только перечислить, кто играл раньше. Халк, Витсель, Кришито, Кураньи, Вальбуэна, Лав, Гарай, Карвальо. Сейчас если кто и дотягивает до их уровня( хотя врядли) то таких - единицы.
+1
0
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Shuller18
Только уровень их посредственный. Взять ЦСКА: раньше приезжал Гбамен, а сейчас Зделар, комментарии излишни.
Понятно, что у Гбамина есть некий уровень, но хватит его в пример ставить. После всех травм это тоже не игрок в футбол, а шоумен обычный
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Честный контроль
Удачи Феде обрести еще большую уверенность в реализации моментов, которых у него возникает предостаточно. И радовать многомиллионных болельщиков Великого клуба ЦСКА голами.
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Ростовский
Ответ Shuller18
Только уровень их посредственный. Взять ЦСКА: раньше приезжал Гбамен, а сейчас Зделар, комментарии излишни.
Плюс-минус такие же приезжают как и раньше.
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UncleMaks
какое сопротивление, Федя, ты на 5-м месте
+3
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.ru
У нас есть конкуренция...
Федя, это звучит ещё смешней нежели то же самое сказал бы Заболотный...
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Shuller18
Ответ Ростовский
После начала СВО легионеров в РПЛ стало только больше.
Только уровень их посредственный. Взять ЦСКА: раньше приезжал Гбамен, а сейчас Зделар, комментарии излишни.
+4
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FrankieWild
чемпионат стал слабее с 2015
+2
0
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Николай Иванов
А Генич то проспорил Феде.Придеться теперь на фанатку ЦСКА в футболке Спартака идти на дерби
+9
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Ростовский
После начала СВО легионеров в РПЛ стало только больше.
+1
-2
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Enchanter WIZZARD
Спад начался когда звёзды Зенита стали уезжать- Халк, Гарай, Витцель. Это сезон 16/17 если не ошибаюсь. Потом по инерции ещё пару тройку сезонов уровень ещё более менее держался, а потом все пошел перманентный быстрый спад
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Darkhan Darkhan
Федя молодец, с головой все впорядке
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Enotaz24
Чалов дело говорит.
+15
-1
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