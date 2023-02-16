Чалов о том, реально ли угнаться за «Зенитом»: «Разница в ресурсах всем видна»
Федор Чалов высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.
– За «Зенитом» вообще реально угнаться, или разрыв в возможностях слишком очевиден?
– Разница в ресурсах всем видна, – сказал форвард ЦСКА.
После 17 туров Мир РПЛ клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате и опережает ближайшего преследователя – «Спартак» – на 6 очков. ЦСКА отстает на 13 очков.
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