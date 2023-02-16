Чалов о том, реально ли угнаться за «Зенитом»: «Разница в ресурсах всем видна»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

– За «Зенитом» вообще реально угнаться, или разрыв в возможностях слишком очевиден?

– Разница в ресурсах всем видна, – сказал форвард ЦСКА.

После 17 туров Мир РПЛ клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате и опережает ближайшего преследователя – «Спартак» – на 6 очков. ЦСКА отстает на 13 очков.

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6 комментариев

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SMART789
Мы можем как то помочь бедным недоедающим москвичам?
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Максим Попов
если бы идола из зенита не сделали было бы все нормально, а сейчас вся ,страна ползает перед ними нс коленях и сосёт,идолопоклоники)))
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Фантом
Мда. А что ж тогда для начала хотя бы "Ростов" не догнать? Или тоже ресурсы не те?
+7
0
+7
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Jovana Jovičić
Разница в ресурсах ? Поэтому вы отстаете от Ростова на 6 очков, имея в составе Карраскаля, Мендеса, Рошу, Мойзеса, Гайича, Зделара, купленных за 12 миллионов, против 5 миллионов Ростова, потраченных на Уткина, Комличенко и 2 пацанов из ФНЛ (из Казанки и Зенита-2)?
+10
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+9
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Адепт Суперлиги
Твой ресурс явно не дотягивает до ресурса Малкома с Венделом, тут всё правильно
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gustavo1097
Ох уж эти бедные спартак, цска, динамо и локомотив🥲 особенно локомотив, плетущийся на дне таблицы
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-2
+7
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