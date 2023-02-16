Педри получил травму в 1-м тайме матча против «МЮ» и был заменен 

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Серджи Роберто Педри Футбол

Педри получил травму в 1-м тайме матча с «Манчестер Юнайтед».

На 41-й минуте полузащитника «Барсы» заменил Серджи Роберто.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 комментариев

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прощай Роналду
Блестящие Араухо и Кунде сегодня исполняют что-то не совсем то, что умеют
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ljolik888
Быстрейшиго выздоровления . Сейчас каждый игрок на счету .
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кто-то
Скорейшего выздоровления!
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Пуп Ппп
Выбыл ноунем и Серджи Роберто вышел. плохая новость для МЮ. сейчас надо пытатся всеми силами сделать всё что бы Гави не получил желтую а то пропустит ответную игру. этот ноунем еще поможет МЮ пройти дальше.
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Пуп Ппп
Ответ Фанат Лионеля Месси
Это был лишь вопрос времени Хави его в каждом матче до последней минуты держит ,даже если исход матча уже решён Здоровья бриллианту
Брилианту Жирон?
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-2
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Игорь Климов
Ответ udiekemen
Здоровья 🙁 он всем сердцем играет, просто бриллиант
Давно ли ты рьяный глор Реала и Португальца7 стал сочуствовать игрокам Барселоны, плюсики прибежал здесь собрать?
+5
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+4
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Добрыня Пермский
Извиняюсь, что не по теме. Но меня одного Генич выбешивает как комментатор? По-моему откровенно топить за одну из команд это не профессионально для его работы. Ну а Педри здоровья, здоровья и ещë раз здоровья!
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Alexander Sragovich
Ответ Oleg Kostin
травма не такая уж и серьёзная думаю
Ошибаешься. Это около месяца. Четырехглавая похоже
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Фанат Лионеля Месси
Это был лишь вопрос времени
Хави его в каждом матче до последней минуты держит ,даже если исход матча уже решён
Здоровья бриллианту
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GuruFutbola
Надо было выпускать полурезерв на матч
0
-5
-5
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Alexander Sragovich
Как только начинаются решающие игры мы остаёмся без ведущих игроков. Не пруха преследует Барсу в Европе ((
+4
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Artur Kugotov
Скорейшего, а самое главное полного восстановления бриллианту нашему💙❤
+1
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FrankieWild
Слабая игра у Барселоны
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Алпн Гаев
Как на зло,три важных игрока травмировались,судьба не благосклонна к Барсе.Верим в Барсу!!!!
+3
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+3
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Oleg Kostin
травма не такая уж и серьёзная думаю
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Direct free kick
Плохая новость для МанЮ
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Avazbek Rasulov
Это очень серьёзная проблема в в таком разгаре сезона потерять его. Желаю здоровья!
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MK
Надеюсь 🤞 не серьезно 😟
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mutnyy
Надеюсь не серьёзная травма, здоровье Педри❤️
+2
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Жаргал Шадапов
Они с Гави невероятные игроки
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-1
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прощай Роналду
Большая потеря но и без него Барса накажет МЮ, главное не упустить дугу
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Try Stelsi
Надеюсь восстановится ко второму матчу
+6
-1
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& Co1366
Крепкого 🌲 здоровья 🚩
+1
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+1
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Эвребë
Опять начинаются эти травмы🤬
+7
-2
+5
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kakachundra09@icloud.com
Вернется еще сильнее
+4
0
+4
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