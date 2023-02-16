Педри получил травму в 1-м тайме матча против «МЮ» и был заменен
Педри получил травму в 1-м тайме матча с «Манчестер Юнайтед».
На 41-й минуте полузащитника «Барсы» заменил Серджи Роберто.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Педри получил травму в 1-м тайме матча с «Манчестер Юнайтед».
На 41-й минуте полузащитника «Барсы» заменил Серджи Роберто.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Здоровья бриллианту