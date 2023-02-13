«Барса» со счетом 1:0 выиграла 7 матчей Ла Лиги за 21 тур. Прежде такое было 3 раза – за 42 и 44 тура

«Барселона» в текущем сезоне 7 раз выигрывала со счетом 1:0.

В матче 21-го тура Ла Лиги сине-гранатовые обыграли « » (1:0) благодаря голу , одержав седьмую победу с минимальным счетом в текущем сезоне.

Это самый высокий показатель команды за всю историю турнира – ранее « » выиграла 7 матчей Ла Лиги со счетом 1:0 за весь сезон-1986/87 (44 тура), а также одерживала 7 минимальных побед в 42 турах в сезонах-1995/96 и 1996/97.

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