«Барса» со счетом 1:0 выиграла 7 матчей Ла Лиги за 21 тур. Прежде такое было 3 раза – за 42 и 44 тура

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига рекорды Педри Футбол

«Барселона» в текущем сезоне Ла Лиги 7 раз выигрывала со счетом 1:0.

В матче 21-го тура Ла Лиги сине-гранатовые обыграли «Вильярреал» (1:0) благодаря голу Педри, одержав седьмую победу с минимальным счетом в текущем сезоне.

Это самый высокий показатель команды за всю историю турнира – ранее «Барселона» выиграла 7 матчей Ла Лиги со счетом 1:0 за весь сезон-1986/87 (44 тура), а также одерживала 7 минимальных побед в 42 турах в сезонах-1995/96 и 1996/97.

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19 комментариев

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Soyench Perhatow
Из -7 , 4 гол забил Педри)
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krealpmoney
Аллегри, снимай маску, мы тебя раскусили
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Jaxongir Shodiev
За 1:0 и за 10:0 дают одинаковые 3 очка
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GuruFutbola
Чемпионский характер чемпионской команды)
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Mikel Dominator Arteta
Отскоклона.
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-1
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barca1899messi
РОМАН
Тебе не надоело??????🤡🤡🤡🤡
+1
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barca1899messi
Ответ Володимир Шохор
-11 в Мадриде Фан Эльче
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
КРАСАВА!!!!
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mutnyy
С каких пор Араухо делает больше сейфов чем Тер штеген?😂
+8
0
+8
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90 Minutes
Ответ Burel
где шутки глориков меньше, чем клуба про "Чапи"
Ещё один в шоке 😅
+1
0
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ FanLFC
я тут понял, что можно написать максимальный бред и чушь про любой клуб и потом подписать это все: «если что я фанат»
Не, это сливочный Рома-его 97 минут распинали на ветке трансляции, а теперь он прибежал ещё и сюда за десертом🤓
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-1
-1
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Burel
Ответ 90 Minutes
Болельщики Реала в шоке 🙀 🤯
где шутки глориков меньше, чем клуба про "Чапи"
+5
-5
0
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90 Minutes
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Кто обидел в этот раз
+1
-1
0
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Alexlagodny
Барсу с победой! Привет минусовщикам )))
+2
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Как там говорил классик? Лучше 7 побед по 1:0, чем одна победа 7:0☺️
+18
-1
+17
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90 Minutes
Болельщики Реала в шоке 🙀 🤯
+2
-1
+1
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FanLFC
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
я тут понял, что можно написать максимальный бред и чушь про любой клуб и потом подписать это все:

«если что я фанат»
+2
-1
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Володимир Шохор
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
-11 в Мадриде

Фан Эльче
+11
-2
+9
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Тим Джонс
Араухо просто убийца..
+25
-1
+24
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Кирилл
Победа есть победа, как говорится, а счет уже не особо и важен )

Хотя и очень хочется, чтобы нападение Барсы больше реализовывало свои момент.
+5
-1
+4
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Роман
Комментарий удален
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