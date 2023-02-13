«Барса» со счетом 1:0 выиграла 7 матчей Ла Лиги за 21 тур. Прежде такое было 3 раза – за 42 и 44 тура
«Барселона» в текущем сезоне Ла Лиги 7 раз выигрывала со счетом 1:0.
В матче 21-го тура Ла Лиги сине-гранатовые обыграли «Вильярреал» (1:0) благодаря голу Педри, одержав седьмую победу с минимальным счетом в текущем сезоне.
Это самый высокий показатель команды за всю историю турнира – ранее «Барселона» выиграла 7 матчей Ла Лиги со счетом 1:0 за весь сезон-1986/87 (44 тура), а также одерживала 7 минимальных побед в 42 турах в сезонах-1995/96 и 1996/97.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Тебе не надоело??????🤡🤡🤡🤡
КРАСАВА!!!!
«если что я фанат»
Фан Эльче
Хотя и очень хочется, чтобы нападение Барсы больше реализовывало свои момент.