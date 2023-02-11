Эрик Абидаль: «Хотели видеть Миранчука в «Барсе», но вскоре заметили, какие звезды у нас в академии. Рад, что есть игроки вроде Гави и Педри»

рассказал, что мог оказаться в «Барселоне».

– Во времена вашей карьеры игроком « » интересовалась Андреем Аршавиным?

– Нет, по поводу Аршавина никаких разговоров не было. Однако могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином – Алексеем Миранчуком.

В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в « », общались с медицинским департаментом.

Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри.

Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего, – сказал бывший спортивный директор каталонского клуба.

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