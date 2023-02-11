Эрик Абидаль: «Хотели видеть Миранчука в «Барсе», но вскоре заметили, какие звезды у нас в академии. Рад, что есть игроки вроде Гави и Педри»
Эрик Абидаль рассказал, что Алексей Миранчук мог оказаться в «Барселоне».
– Во времена вашей карьеры игроком «Барселона» интересовалась Андреем Аршавиным?
– Нет, по поводу Аршавина никаких разговоров не было. Однако могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином – Алексеем Миранчуком.
В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом.
Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри.
Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего, – сказал бывший спортивный директор каталонского клуба.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Вряд ли там собирали команду и спрашивали: а не против, если этот парень перейдет к нам? И только потом начинались переговоры. Как футболист он и не мог знать про работу скаутов и спорт.дира.
Зато про некоторые подписания узнал из новостей или вовсе на первой совместной тренировке
А Миранчук продуктивнее Педри и техничнее Гави, так что мб зря Лёху не подписали.