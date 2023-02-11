Эрик Абидаль: «Хотели видеть Миранчука в «Барсе», но вскоре заметили, какие звезды у нас в академии. Рад, что есть игроки вроде Гави и Педри»

Теги Локомотив Эрик Абидаль Андрей Аршавин Торино премьер-лига Россия Барселона серия А Италия Ла Лига Алексей Миранчук Педри Гави Футбол

Эрик Абидаль рассказал, что Алексей Миранчук мог оказаться в «Барселоне».

– Во времена вашей карьеры игроком «Барселона» интересовалась Андреем Аршавиным?

– Нет, по поводу Аршавина никаких разговоров не было. Однако могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином – Алексеем Миранчуком.

В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом.

Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри. 

Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего, – сказал бывший спортивный директор каталонского клуба.

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12 комментариев

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Shuller18
Ответ Tigranodovar
Комментарий удален модератором
Я лично считаю клоунами тех, кто всерьез верит в талант Гави. Более распиаренной посредственности не припомню за все годы, что слежу за футболом.
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Tigranodovar
Ответ Shuller18
Гави не звезда, просто Лол Масия в последние годы штампует такое дно, что нужно было хоть одного бруска распиарить, так появился Гави. Если бы не де ла Пенья, никто бы об этом бревне не узнал никогда
Комментарий удален
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Shuller18
Ответ Timbaland
Так где те звёзды академии,Эрик? Двое тобой названные ими не являются(Гави с лёгкой оговоркой)
Гави не звезда, просто Лол Масия в последние годы штампует такое дно, что нужно было хоть одного бруска распиарить, так появился Гави. Если бы не де ла Пенья, никто бы об этом бревне не узнал никогда
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Timbaland
Так где те звёзды академии,Эрик? Двое тобой названные ими не являются(Гави с лёгкой оговоркой)
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Shuller18
Ответ Kanan Jarrus
поэтому это от этого дерева избавились в бергамо?
А ты думаешь, что каталонские бруски заиграли бы в Аталанте? Убери агентское лобби, так Педри поедет обратно в Пальмас, а Гави в Сегунду, их уровень, собственно
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Фут.Боль
Ответ Kanan Jarrus
поэтому это от этого дерева избавились в бергамо?
Это "дерево" сейчас лучший игрок атаки в Торино.
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Фут.Боль
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален пользователем
Прикинь, в чемпионате России тоже есть хорошие футболисты, их просматривают и следят за ними. Зинченко из Уфы в МС как уехал по-твоему?
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Kanan Jarrus
Ответ Shuller18
О как, значит Аршавиным не интересовались, хотя ходит такая байка, что в 2008 чуть не перешёл. А Миранчук продуктивнее Педри и техничнее Гави, так что мб зря Лёху не подписали.
поэтому это от этого дерева избавились в бергамо?
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#SharkTeam
Внезапно
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Minuvert
Ответ Dmitriy6354
Талантливые ребята есть из России. Один в Серии А шумит, второй ПСЖ забивает, ну а третий на Кипре божит.
ну и, конечно, звезда лиги вернулся на Родину с проклятой туреччины
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А откуда Эрику знать, интересовалась Барселона Аршавиным в то время или нет?
Вряд ли там собирали команду и спрашивали: а не против, если этот парень перейдет к нам? И только потом начинались переговоры. Как футболист он и не мог знать про работу скаутов и спорт.дира.
Зато про некоторые подписания узнал из новостей или вовсе на первой совместной тренировке
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Kanan Jarrus
Комментарий удален
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Shuller18
О как, значит Аршавиным не интересовались, хотя ходит такая байка, что в 2008 чуть не перешёл.
А Миранчук продуктивнее Педри и техничнее Гави, так что мб зря Лёху не подписали.
+2
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Dmitriy6354
Талантливые ребята есть из России. Один в Серии А шумит, второй ПСЖ забивает, ну а третий на Кипре божит.
+6
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+5
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