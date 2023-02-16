ЦСКА отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Благотворительность Футбол

ЦСКА оказал помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«В этом году впервые за долгое время сборы нашей команды проводятся в Турции. Мы очень благодарны этой стране и ее жителям за гостеприимство, за то, что вот уже 24-й день нам помогают с решением любых вопросов.

К огромному несчастью, 6 февраля здесь произошла чудовищная трагедия. Из-за страшного землетрясения в Турции погибшими числятся уже более 36 тысяч человек, но еще более 100 тысяч пострадали и нуждаются в помощи.

Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим.

На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», – говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

 

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10 комментариев

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Dvapyatdesyat
Хороший поступок
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Alamarrr
Все правильно!
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Babusya
Благородный поступок, молодцы!
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Валерий Глубокий
Долго думали коняшки ! А Сирии пусть другие помогают ?
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saneks94
Ответ Барсик Юрана
А в Сирию?
ЦСКА проводил сборы в Турции -> благодарен за гостеприимство и доброту -> помог жителям в трудной ситуации. Или дальше заголовка не читаем?
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Vitya KB
Ответ Барсик Юрана
А в Сирию?
верно подмечено туркам весь мир помогает а Сирии только мы что не сделаеш ради пиара
+2
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Барсик Юрана
А в Сирию?
+5
-5
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makfly
достойно!
+2
-2
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Кирилл
Решение, достойное уважения.
Молодцы, что совершили такой поступок !
+11
-2
+9
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sangre
Уважение клубу
+4
-2
+2
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