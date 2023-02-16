Агент Дивеева: «Игорь хочет попробовать себя в АПЛ. Италию, Испанию, Германию тоже нельзя сбрасывать со счетов»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Олег Еремин агенты Игорь Дивеев Футбол

Агент Игоря Дивеева рассказал о любимой лиге футболиста.

По словам Олега Еремина, защитник ЦСКА хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

«Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Он бы хотел попробовать себя в АПЛ.

Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать все равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить», – сказал Еремин.

В текущем сезоне Дивеев забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

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18 комментариев

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dimamak10
Про АПЛ лучше забыть там даже в командах дебютантах хорошие защитники и вряд ли англичане будут искать игроков в России. Без еврокубков и сборной себя не продаст. Лучше сделать акцент на вторую половину турнирной таблицы в топ 5 кроме Англии или Турцию. А вообще буду рад если наши начнут уезжать в сильные чемпионаты в условные Брест или специя или в Турцию в команды, которые борются за зону еврокубков. Помню раньше каждое окно ждал чтоб наши уехали в топ чемпионаты , но после золотого поколения ( Павлюченко Билялетдинов Погребняк Аршавин ) это стало бесполезным занятием. Когда условный Глушков рассказывает про свой уровень Барсы или Реала
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nick-basil
В АПЛ попасть сейчас проблематично. И русский, и не звездный. ... В Италии, как и везде в Европе, тоже не будет просто по началу. Нужен местный язык чтобы понять нюансы. Но в Италии есть ребята недавно из нашего чемпионата , есть представление о требованиях, нет острого неприятия.
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nick-basil
Дивеев в принципе обученный и уже опытный защитник. Если уедет - будем с удовольствием следить.
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Пётр Зозуля
Ответ Swimming guru
Это он про вино?
Это он про сериалы
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Валдис Пельш
что за пьяный, неодекватный базар
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Diablosax
А если ещё подумать, то и Словения с Чехией тоже неплохие варианты 😂
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sersan
Хотелось бы увидеть больше наших ребят в клубах лиг топ-5, пусть и не в ведущих клубах.
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LLiriKK
Ответ Spartakus1984
Мне кажется он таким медленным,как он в АПЛ будет играть?От него Лукаку убежал как от стоячего
Вы матчи АПЛ вне первой шестерки видели, в особенности «быстроту и резкость» центральных защитников там?) Про Шип я и вовсе молчу.
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ЗЕНИТ65
Ответ Sting552
Ожидание - АПЛ, реальность - Турция
Реальность - назад в Уфу.
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Sting552
Ожидание - АПЛ, реальность - Турция
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Spartakus1984
Мне кажется он таким медленным,как он в АПЛ будет играть?От него Лукаку убежал как от стоячего
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Артем Иванов
Фух, значит не уйдёт никуда) а то без дивея тяжеловато было осенью
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Marcus-light
Все хотят. Мало кого зовут
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avcgloronalduMU
а что не в Китай?
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Wiktor Utkin
Пусть в РПЛ научиться играть.
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nugoboss
они там об этом знают, не мучайте парня, сами дайте я себе знать, напишите им, объясните что он очень хочет, может войдут в положение и пригласят.
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Максим Горький
Попробовать и вернуться?)
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Swimming guru
Это он про вино?
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