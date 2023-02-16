Агент Дивеева: «Игорь хочет попробовать себя в АПЛ. Италию, Испанию, Германию тоже нельзя сбрасывать со счетов»

Агент Игоря Дивеева рассказал о любимой лиге футболиста.

По словам , защитник хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

«Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Он бы хотел попробовать себя в АПЛ.

Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать все равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить», – сказал Еремин.

В текущем сезоне Дивеев забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

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