Аршавин о матче с «Волгой» в Ульяновске: «Понятно, что поле идеальным не будет. «Зениту» надо ехать и побеждать»

прокомментировал решение провести матч «Зенита» с «Волгой» в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что проведение матча Фонбет Кубка России в Ульяновске находится под сомнением, поскольку в РФС обеспокоены качеством поля, но позже комиссия установила, что естественное покрытие поля соответствует стандартам .

«Есть регламент, тем более если состояние поля признали пригодным. Понятно, что оно идеальным не будет.

« » надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс, и ты должен использовать его. «Зенит» такая команда, которая должна побеждать», – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире « ».

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между « и «Зенитом» состоится 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске.

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