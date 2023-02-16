Аршавин о матче с «Волгой» в Ульяновске: «Понятно, что поле идеальным не будет. «Зениту» надо ехать и побеждать»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Волга Ульяновск стадион Труд Ульяновск стадионы Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин прокомментировал решение провести матч «Зенита» с «Волгой» в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что проведение матча Фонбет Кубка России в Ульяновске находится под сомнением, поскольку в РФС обеспокоены качеством поля, но позже комиссия установила, что естественное покрытие поля соответствует стандартам РФС.

«Есть регламент, тем более если состояние поля признали пригодным. Понятно, что оно идеальным не будет.

«Зениту» надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс, и ты должен использовать его. «Зенит» такая команда, которая должна побеждать», – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Волгой и «Зенитом» состоится 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске.

Билеты на матч «Волга» – «Зенит» будут стоить в пять раз дороже, чем на игры Первой лиги

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13 комментариев

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Lenin 073
Ответ Виктор
Для всех трёх болельщиков?
Эти болельщики сейчас тебя и заминусуют)
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shava72
Ну на сборах много наигрывали молодняк + резерв, вот пусть они на этом огороде и доказывают)) негоже лучшими игроками там рисковать.
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Конь Педаль
"Маленький чле...... странно поумнел? Бюджет Газпрома -150 млн, + тов. Дюков.... Бюджет " Волги"? Интересно очень как Семак подготовит команду к такому матчу🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 напряжение предельное🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 результат непредсказуем.... Вот если бы Газпром ОПЯТЬ под этот матч "усилился " на 30-40млн ТОГДА УЖ КОНЕЧНО 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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-1
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ТрактоПоктер
Звездный час Бакаева
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0
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NIK7478
На хреновом поле может дойти и до пенальти.
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Kit97
Почему нет новости как зенит продал болельщиков за 90₽?
+1
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Ростов-на-Дону
Ответ Altyn Asyr
не побеждать
не ехать
0
-2
-2
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Виктор
Ответ alexsem69
Для Ульяновска это будет праздник футбола!!!
Для всех трёх болельщиков?
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-6
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Altyn Asyr
Ответ alexsem69
Для Ульяновска это будет праздник футбола!!!
этодаа
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alexsem69
Для Ульяновска это будет праздник футбола!!!
+6
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Altyn Asyr
этодаа..
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Altyn Asyr
Ответ Alyur
А что, есть другой вариант?
не побеждать
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Alyur
А что, есть другой вариант?
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