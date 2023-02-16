Аршавин о матче с «Волгой» в Ульяновске: «Понятно, что поле идеальным не будет. «Зениту» надо ехать и побеждать»
Андрей Аршавин прокомментировал решение провести матч «Зенита» с «Волгой» в Ульяновске.
Ранее сообщалось, что проведение матча Фонбет Кубка России в Ульяновске находится под сомнением, поскольку в РФС обеспокоены качеством поля, но позже комиссия установила, что естественное покрытие поля соответствует стандартам РФС.
«Есть регламент, тем более если состояние поля признали пригодным. Понятно, что оно идеальным не будет.
«Зениту» надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс, и ты должен использовать его. «Зенит» такая команда, которая должна побеждать», – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Волгой и «Зенитом» состоится 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске.
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