Властимил Петржела: «Если «Спартак» закроется, мне будет все равно. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» можно назвать «российским «ПСЖ».

«Можно ли сказать, что «Зенит» – российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.

С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется, мне будет все равно – появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», – сказал бывший главный тренер петербуржской команды.

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37 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Александр Иванов
Ну вентиль вряд-ли прикроют, а вот когда сменится руководство Газпрома, не дай Бог (для зенита) новый руководитель будет не таким фанатом клуба как Миллер, таких вливаний уже не будет - тогда крах придёт Питерцам.
Зенит – единственный клуб, который зарабатывал больше всех в лиге, выступая в ЛЧ. Да, придётся где-то уменьшить аппетит, но Зенит всё равно останется топом. Будут продавать чаще.
При этом я молчу про евроочки, которые Зенит тоже получал больше всех в РПЛ
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Павел Метёлкин
Кто у них интервью все берет?!Такое чувство кто то пишет от себя,прикрываясь Петржелой!!!
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Александр Иванов
Ответ Александр Иванов
Возможно он сам звонит журналистам
- Алло, это Петржела, звоню сказать что Спартак меня не интересует!))
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OldRedWhite
Ответ no_one_perfect
17 лет прошло с тех пор как он ушел из зенита... 17!!! дядя, насколько же скучна и никчемна твоя жизнь?
Его правда жаль …
После Зенита нигде и ничего не получилось !
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Александр Иванов
Ответ savik-A.M.
Любопытно одно , кто и зачем ему звонит , я еще понимаю когда звонят Мостовому , Канчельскис у , Шалимову . Но его откуда-то из Чехии из запоя зачем вытягивают ?
Возможно он сам звонит журналистам
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Valentin Kompaneytsev
Ты то кому нужен? Не чем заняться у себя.
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Владимир Дмитриев
Зенит в первой лиге. БУ-ГА-ГА
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Александр Иванов
Ответ Ильдар Фарукшин
Есть выражение "красить петуха". Этот из зтих😊
так вот что это означает)) а то один медиалигер сказал что есть такое выражение - но не пояснил ))
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Вася Васильков
Зачем публиковать бред иностранца ,который поливает помоями Россию в интервью своим СМИ ?
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Циник Петербургский
Ответ Валерий Салтыков
Хватит писать это бред от не очень адекватного персонажа.
Клик-бейт... Этому сайту надо как-то зарабатывать. Поэтому и подтягиваются сюда такие персонажи, как Мостовой, Зарема, Петржела...
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Ilia Tver
Ответ Inside 88 LW
Старик если ты закроешься, все будут исключительно рады.
А лучше, чтобы закрыли
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Циник Петербургский
Ответ Денис Уколов
Если зенита не станет, все только выдохнут с облегчением)
Все - это Ваши коллеги-плаксы из одного забавного антифутбольного недоразумения, не нанесшего НИ ОДНОГО удара в СТОРОНУ ВОРОТ Зенита за целый тайм? Ну, того, который уже несколько лет не может обыграть Зенитв чемпионате, сливая то со счетом 7-1, то 5-1...
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Александр Иванов
Ответ Михаил Савченко
Да, так же как и многие СБГ не тусят на спартаковских ветках, например я) Идиотов хватает везде и их примерно равный процент среди фанатов всех команд, просто СБГ и КБ очень много на сайте, так как это самые популярные команды России в принципе
согласен
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Ильдар Фарукшин
Есть выражение "красить петуха". Этот из зтих😊
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Михаил Савченко
Ответ Александр Иванов
ну фиг знает, я лично не тусуюсь на ветке зенита, как некоторые фаны бело-голубых, на ветке КБ
Да, так же как и многие СБГ не тусят на спартаковских ветках, например я)

Идиотов хватает везде и их примерно равный процент среди фанатов всех команд, просто СБГ и КБ очень много на сайте, так как это самые популярные команды России в принципе
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Владимир Молявин
Так чего ты всё время про Спартак высказываешься??? Тебе же всё равно. Надоел ты всем уже!!!
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Валерий Анташов
Уж сколько лет прошло, а пан всё не может забыть чемпионат России, похоже, это было самое яркое впечатление в его жизни. Теперь живёт воспоминаниями.
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за зенит
Красиво изводит кб подлец...
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ЗЕНИТ65
Ответ Сергей Никитин
Комментарий удален модератором
На себя посмотри.
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Александр Иванов
Ответ Михаил Савченко
Это обоюдный процесс, на самом деле 🤷 По мне так всё-таки немного больше внимания и агрессии идёт от КБ в сторону СБГ, а не наоборот и это логично - Зенит для Спартака сейчас больший раздражитель, чем Спартак для Зенита.
ну фиг знает, я лично не тусуюсь на ветке зенита, как некоторые фаны бело-голубых, на ветке КБ
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Александр Иванов
Ответ Ебздрогыч
Да это скорее Зенит закроется, когда газовый вентиль прикроют. Ну или будет стандартная региональная команда типа Крыльев, Урала, Оренбурга
Ну вентиль вряд-ли прикроют, а вот когда сменится руководство Газпрома, не дай Бог (для зенита) новый руководитель будет не таким фанатом клуба как Миллер, таких вливаний уже не будет - тогда крах придёт Питерцам.
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Михаил Савченко
Ответ Александр Иванов
Ой всем им всё равно на Спартак, ага, сами жить не могут без - хоть что нибудь тявкнуть про КБ.
Это обоюдный процесс, на самом деле 🤷

По мне так всё-таки немного больше внимания и агрессии идёт от КБ в сторону СБГ, а не наоборот и это логично - Зенит для Спартака сейчас больший раздражитель, чем Спартак для Зенита.
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Сергей Никитин
Комментарий удален
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Savarona25
"Бескорыстная" любовь, сохранившаяся на десятилетия. До сих пор понимает, что просто хвалить Зенит мало, надо обязательно при этом и Спартак пнуть.
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KOTOV71
Ответ Ебздрогыч
Да это скорее Зенит закроется, когда газовый вентиль прикроют. Ну или будет стандартная региональная команда типа Крыльев, Урала, Оренбурга
Если " газовый вентиль" закроется,нам не до футбола будет.
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