Властимил Петржела: «Если «Спартак» закроется, мне будет все равно. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ»
Властимил Петржела считает, что «Зенит» можно назвать «российским «ПСЖ».
«Можно ли сказать, что «Зенит» – российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.
С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется, мне будет все равно – появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», – сказал бывший главный тренер петербуржской команды.
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При этом я молчу про евроочки, которые Зенит тоже получал больше всех в РПЛ
После Зенита нигде и ничего не получилось !
Идиотов хватает везде и их примерно равный процент среди фанатов всех команд, просто СБГ и КБ очень много на сайте, так как это самые популярные команды России в принципе
По мне так всё-таки немного больше внимания и агрессии идёт от КБ в сторону СБГ, а не наоборот и это логично - Зенит для Спартака сейчас больший раздражитель, чем Спартак для Зенита.