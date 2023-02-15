Властимил Петржела: «Если «Спартак» закроется, мне будет все равно. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ»

считает, что « » можно назвать «российским «ПСЖ».

«Можно ли сказать, что «Зенит» – российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.

С кем можно сравнить « »? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется, мне будет все равно – появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать , а красно-белые меня не интересуют», – сказал бывший главный тренер петербуржской команды.

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