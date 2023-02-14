Майкон на вопрос о самом крутом бразильце в России: «Знаком с Вагнером Лавом, но лучшим был Халк»

Теги ЦСКА Зенит Вагнер Лав Дуглас Майкон Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Халк Футбол

Бывший защитник «Интера» Майкон ответил на вопрос о самом крутом бразильце в России.

– Кто был самым крутым бразильцем в России?

– Знаком с Вагнером Лавом, но считаю, лучшим легионером в России был Халк, – считает экс-игрок сборной Бразилии

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В его активе 148 матчей за клуб во всех турнирах и 77 голов. 

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы (с перерывами). В 259 матчах за клуб во всех турнирах он забил 124 гола. 

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10 комментариев

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Alex1104
Ответ Поцелуй Оздоева
А при чем тут заработки? Речь же про уровень.
А как он в итоге показал свой уровень, без сомнения самый высокий? Чего добился? Какие трофеи получил? У Вагнера как-то получше с трофеями.
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Екн Лор
У Халка в сезон перед отъездом 17+19 по гол+пас в РПЛ и 4+4 в ЛЧ. Сумасшедшая стата для игрока РПЛ
+1
-1
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ДМ-1чемпион
Первая пятёрка 1. Халк 2 Вагнер 3. Малком 4. Карвалью 5. Фернандес
+1
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Алексей Ненахов
Смотря как судить , если по вкладу в футбол у Вагнера нет конкурентов , если по потенциалу то Халк
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Поцелуй Оздоева
Ответ Alex1104
Халк был бы таким, если бы поехал не на заработки в Китай. По таланту - да, он повыше Вагнера. Ну и Роберто Карлос, хоть и на пенсии, тоже не просто так игрок.
А при чем тут заработки? Речь же про уровень.
+2
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Filipp Gorski
Халк более топовый
Он и сейчас на уровне жаль так и не поиграл в топ 5 чемпах
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Alex1104
Халк был бы таким, если бы поехал не на заработки в Китай. По таланту - да, он повыше Вагнера.
Ну и Роберто Карлос, хоть и на пенсии, тоже не просто так игрок.
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GibsonFlyingV
Я помню гол Вагнера в ворота Нефтчи,а дальше сказка и рука Джибриля Сиссе
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el ruso guapo
Роберто Карлос лучше)))
+4
-2
+2
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Сандыбек Хусаинов
Вагнер Лав самый любимый футболист детства, очень жаль, что не поиграл в топ чемпионате в своё пиковое время
+6
-2
+4
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