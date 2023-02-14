Майкон на вопрос о самом крутом бразильце в России: «Знаком с Вагнером Лавом, но лучшим был Халк»
Бывший защитник «Интера» Майкон ответил на вопрос о самом крутом бразильце в России.
– Кто был самым крутым бразильцем в России?
– Знаком с Вагнером Лавом, но считаю, лучшим легионером в России был Халк, – считает экс-игрок сборной Бразилии.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В его активе 148 матчей за клуб во всех турнирах и 77 голов.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы (с перерывами). В 259 матчах за клуб во всех турнирах он забил 124 гола.
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