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может наказать клуб из Манчестера на фоне расследования, где изучались финансовые нарушения «Сити».

По данным Mundo Deportivo, «Барсе» интересен , которого каталонцы уже пытались подписать. На хавбека претендует и «ПСЖ».

Считается, что из-за санкций «Ман Сити» может начать продавать игроков – например, если с них снимут очки и они не попадут в Лигу чемпионов.

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