«Барса» следит за ситуацией в «Ман Сити» на фоне возможных санкций. Каталонцы и «ПСЖ» интересуются Бернарду
«Барселона» следит за сиутацией в «Манчестер Сити».
АПЛ может наказать клуб из Манчестера на фоне расследования, где изучались финансовые нарушения «Сити».
По данным Mundo Deportivo, «Барсе» интересен Бернарду Силва, которого каталонцы уже пытались подписать. На хавбека претендует и «ПСЖ».
Считается, что из-за санкций «Ман Сити» может начать продавать игроков – например, если с них снимут очки и они не попадут в Лигу чемпионов.
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Особенно позабавило упоминание Каутеньо, которой переходил в роли суперзвезды Ливерпуля и АПЛ, а потом стал баночником второй волны , которого на тренировках Барсы, даже дети из Ла-масии возили)
ла лига подняла голову только благодаря моуру, который деклассировал чемп и по очкам и по победам) средние игроки апл типа коута были там на ведущих ролях)
но теперь даже это прошло - барса охотится за свободными агентами, а местные кулес без зазрения совести называют топом любого, кто решит сунуться в это болото бесплатно))
А за "уровень" АПЛ не смеши. Даже среднего уровня испанцы ( не проходящие в состав испанских грандов), там много лет были на ведущих ролях в своих клубах любых мастей, от грандов до андердогов АПЛ.
Придумали себе какой-то типа "великий уровень" чемпа)) выезжая на командах Пепа, Клоппа и короткой вспышки Тухеля ---- и бегаете с этой тупой мантрой, про запредельный уровень чемпа в целом.
Уровень АПЛ , хорошо показали Пеп и Клопп, ставя рекорды по очкам, голам , победным сериям итд из года в год....по пути деклассируя всех соперников по "сверхконкурентной"АПЛ ( как до этого писали любители Бритиш чемпа).
Ведь есть вероятность, что продавец этого товара попал в ситуацию , когда вынужден продать товар не совсем по доброй воле , а из-за возникновения разного рода трудностей и непредвиденных обстоятельств