«Барса» следит за ситуацией в «Ман Сити» на фоне возможных санкций. Каталонцы и «ПСЖ» интересуются Бернарду 

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«Барселона» следит за сиутацией в «Манчестер Сити».

АПЛ может наказать клуб из Манчестера на фоне расследования, где изучались финансовые нарушения «Сити».

По данным Mundo Deportivo, «Барсе» интересен Бернарду Силва, которого каталонцы уже пытались подписать. На хавбека претендует и «ПСЖ».

Считается, что из-за санкций «Ман Сити» может начать продавать игроков – например, если с них снимут очки и они не попадут в Лигу чемпионов.

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52 комментария

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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
не смеши) кристенсен даже на момент ухода из челси не был сильнейшим защем того состава) ла лига подняла голову только благодаря моуру, который деклассировал чемп и по очкам и по победам) средние игроки апл типа коута были там на ведущих ролях) но теперь даже это прошло - барса охотится за свободными агентами, а местные кулес без зазрения совести называют топом любого, кто решит сунуться в это болото бесплатно))
Я в принципе и не сомневался , что в своем вымышленном мире живёшь, но ты еще раз это убедительно подтвердил😂

Особенно позабавило упоминание Каутеньо, которой переходил в роли суперзвезды Ливерпуля и АПЛ, а потом стал баночником второй волны , которого на тренировках Барсы, даже дети из Ла-масии возили)
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AXEL7
Ответ Red_Marlboro_
Барса лучше бы за своей ситуацией с финансами следила бы
Петушиное мнение забыли спросить
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JBa
Ответ Экселлент
Передал,он ответил, что искренне благодарит тебя,что так топишь за такой великий клуб!
великие клубы в ЛЕ не играют, чудик
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Кайрат Кырбасов
Ответ Роман
Не бывает 100% гарантий. В прошлом году также говорили. Барса за последние 3 года была 1 раз в ЛЧ. С приходом Лапорты и новой политики. То есть в 30% случаях попадает. В Барсу на 100% верят только её фанаты.
Головка болит что ли? В ЛЧ она за последние три года и так была, дальше группы не выходила
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Экселлент
Ответ JBa
передай ещё что желаю удачи в ЛЕ
Передал,он ответил, что искренне благодарит тебя,что так топишь за такой великий клуб!
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Ильяс Базаров
Ответ Great ManUtd
Долбанные стервятники, только и знают, что красть игроков! Надеюсь их отправят в Сегунду за такое поведение!
Надейся)
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Кайрат Кырбасов
Ответ DolJun
при чем тут челси?) у челси за долги стадион не могут забрать, как у барсы))
Ну, просветите, а как у Барсы могут забрать стадион?
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JBa
Ответ Экселлент
Хорошо что ты напомнил, а то они бы не следили, спасибо, я передам Лапорте
передай ещё что желаю удачи в ЛЕ
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Кайрат Кырбасов
Ответ Ромарио
Комментарий удален модератором
Ну-ну... охотно посмотрю, как получится, Катар пытался, не получилось
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Кристинсен ,как центр деф, на данную секунду , сильнее любого игрока Челси на аналогичной позиции. А за "уровень" АПЛ не смеши. Даже среднего уровня испанцы ( не проходящие в состав испанских грандов), там много лет были на ведущих ролях в своих клубах любых мастей, от грандов до андердогов АПЛ. Придумали себе какой-то типа "великий уровень" чемпа)) выезжая на командах Пепа, Клоппа и короткой вспышки Тухеля ---- и бегаете с этой тупой мантрой, про запредельный уровень чемпа в целом. Уровень АПЛ , хорошо показали Пеп и Клопп, ставя рекорды по очкам, голам , победным сериям итд из года в год....по пути деклассируя всех соперников по "сверхконкурентной"АПЛ ( как до этого писали любители Бритиш чемпа).
не смеши) кристенсен даже на момент ухода из челси не был сильнейшим защем того состава)
ла лига подняла голову только благодаря моуру, который деклассировал чемп и по очкам и по победам) средние игроки апл типа коута были там на ведущих ролях)
но теперь даже это прошло - барса охотится за свободными агентами, а местные кулес без зазрения совести называют топом любого, кто решит сунуться в это болото бесплатно))
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Кайрат Кырбасов
Ответ Farkhod Tursunkulov
Скажем Барса и взяла Бернарду. Но где его собираются использовать? Единственная так по нормальному укомплектованная линия в барсе это полузащита, куда еще больше. Раз интересуются проблемами Сити то пусть уже за Холландом приглядывают. Лёва все таки не вечен
Так-то да, но Холланда каталонцы просто не вывезут, ни по деньгам, ни по з/п
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Great ManUtd
Долбанные стервятники, только и знают, что красть игроков! Надеюсь их отправят в Сегунду за такое поведение!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Ромарио
Комментарий удален модератором
Да, охотно верю, что Барселона-единственный клуб, который будет пытаться купить игроков Сити в случае распродажи. Ведь КДБ, Холланд, Диаш,Канселу, Родри, Аке, Альварес и др. больше никому не нужны будут из топовых улубов Европы
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
ахахахха, леван, во ты разошелся) подкинули кристенсена который апл не потянул и пошел на понижение - а ты и рад) дембеле для тебя тоже сильнее чем бернарду должен быть, ведь он бесплатный))
Кристинсен ,как центр деф, на данную секунду , сильнее любого игрока Челси на аналогичной позиции.
А за "уровень" АПЛ не смеши. Даже среднего уровня испанцы ( не проходящие в состав испанских грандов), там много лет были на ведущих ролях в своих клубах любых мастей, от грандов до андердогов АПЛ.
Придумали себе какой-то типа "великий уровень" чемпа)) выезжая на командах Пепа, Клоппа и короткой вспышки Тухеля ---- и бегаете с этой тупой мантрой, про запредельный уровень чемпа в целом.
Уровень АПЛ , хорошо показали Пеп и Клопп, ставя рекорды по очкам, голам , победным сериям итд из года в год....по пути деклассируя всех соперников по "сверхконкурентной"АПЛ ( как до этого писали любители Бритиш чемпа).
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mr kovalsky
Ответ S H A R K
После такого шейхи потеряют интерес к футболу)
После такого шейхи присоединятся к идее суперлиги, делов то
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Farkhod Tursunkulov
Скажем Барса и взяла Бернарду. Но где его собираются использовать? Единственная так по нормальному укомплектованная линия в барсе это полузащита, куда еще больше. Раз интересуются проблемами Сити то пусть уже за Холландом приглядывают. Лёва все таки не вечен
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Ромарио
Комментарий удален
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Иван Булкин
Ответ Los Galácticos
Если их скинут в низшие дивизионы то это откинет их в самое начало, помимо того что все разбегутся так еще и репутационный удар будет сокрушительным, это считай будут похороны.
Никого не откинут, максимум штраф, бан регистрации игроков на время, ну и край очков 15 спишут
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predMBAPPE
Ответ Los Galácticos
Если их скинут в низшие дивизионы то это откинет их в самое начало, помимо того что все разбегутся так еще и репутационный удар будет сокрушительным, это считай будут похороны.
Многоходовочка от Переса, слить сити, забрать Холланда)
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Ман Сити
Бернардо и санкции никак не связаны, он и раньше хотел уйти, платите и забирайте. Да и санкций никаких не будет, обвинение построенное на каких-то сомнительных расследованиях купленных журналистов немецкой газетенки потерпит такой же крах как и расследование УЕФА.
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Леван Мкртчян
Ответ Alex Zet
Ну вот он, зверинный оскал западного капиталистического мира, жертва еще жива, но шакалы уже отрывают жирные куски мяса, алчный баблонелька - барселонец, плоть от плоти, вот оказывается откуда ноги растут у его алчности и продажности. Но по сути , это справедливо, МанСити нужно дисквалифицировать, лишить всех наград, состав распродать, ну и Пепа в турму с конфискацией, все знал , а со следствием не сотрудничал, поэтому никакой пощады ему.
Увидев на авито( или в где-нибудь в другом месте сети) , что-нибудь ,что тебе понравится по цене и качеству и ты захочешь это купить, не забудь напомнить себе про "шакала", "зверинный оскал капитализма", "алчного Алекс зетку. Плоть от плоти своих предков".
Ведь есть вероятность, что продавец этого товара попал в ситуацию , когда вынужден продать товар не совсем по доброй воле , а из-за возникновения разного рода трудностей и непредвиденных обстоятельств
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JealousNobody
шакалы
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vrazrez
Зачем Барсе сбитый лётчик? В ближайшем будущем креатива Педри и Гави хватит на пятерых Бернарду.
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DolJun
Ответ артмаст
Не знаю что для этого должно случиться, просто от 2 места отрыв 8 очков, а у челси до зоны лк 4)
при чем тут челси?) у челси за долги стадион не могут забрать, как у барсы))
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Объедки твой любимый синий мешок пособирал , этой зимой. Причем ,заплатив за объедки, как за полноценный шведский стол. Кстати, большое спасибо за "объедка" Кристинсена) Только ваши валенки могли отпустить бесплатно , сильнейшего защитника клуба. А потом бегать по трансферному рынку вываливая оверпрайсы за абы что))
ахахахха, леван, во ты разошелся) подкинули кристенсена который апл не потянул и пошел на понижение - а ты и рад) дембеле для тебя тоже сильнее чем бернарду должен быть, ведь он бесплатный))
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