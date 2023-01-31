«Барса» хотела арендовать Бернарду с правом выкупа, «Ман Сити» отказал

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» не отпустил Бернарду Силву в «Барселону».

Сегодня, в последний день зимнего трансферного окна, каталонцы пытались подписать 28-летнего полузащитника сборной Португалии.

Речь шла об аренде с правом выкупа, но «Сити» ответил отказом, сообщает As со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Силва- давняя цель президента сине-гранатовых Жоана Лапорты, и сам футболист склоняется к переходу, но сделки на таких условиях и в последние часы трансферного окна не будет.

«Ман Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барса» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.

По окончании сезона «Барселона» намерена арендовать полузащитника с обязательством выкупа.

Бернарду забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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33 комментария

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Sakata Gintoki
Ответ Сикарио
Требл Реала - 3 ЛЧ подряд, а не второсортный кубок страны))
Тешь себя этим и дальше, кстати у вас президент порвался от поражения в второсортном клубе, ну это так, мелочи жизни)
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Зуев....Егор
Ответ Сикарио
а в прошлом году твоя жопа полностью самоуничтожилась))))
Ты дальше продолжаешь плакать🤭
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Сикарио
Ответ Зуев....Егор
Плюк Плюк, может перестанешь плакать?
а в прошлом году твоя жопа полностью самоуничтожилась))))
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Born is the King
Ответ Адепт Суперлиги
Канселу за 70 считай отдали. За Бернарду 80-90 спокойно можно получить
Бавария его не выкупит,они специально включили большую сумму для выкупа, чтобы легче получить в аренду
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Зуев....Егор
Ответ Сикарио
Требл Реала - 3 ЛЧ подряд, а не второсортный кубок страны))
Требл Реала - это Дани Маккели, Марк Клаттенбург, Чакыр, Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс)))
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Зуев....Егор
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Плюк Плюк, может перестанешь плакать?
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Сикарио
Ответ Sakata Gintoki
Ты же пережил 0 треблов)
Требл Реала - 3 ЛЧ подряд, а не второсортный кубок страны))
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Адепт Суперлиги
Ответ Born is the King
Бернарду один из крыс, которые подняли бунт против Гвардиолы. Канселу слили, предложи Барса 30 млн Сити и его бы слил
Канселу за 70 считай отдали. За Бернарду 80-90 спокойно можно получить
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Сикарио
Ответ Зуев....Егор
Нормально. Разрываясь от смеха, как судьи тащили Реал 🤣
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Адепт Суперлиги
Ахах, ну тут барселоновцы явно перенаглели)
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Причёска Бэйла
Ответ Зуев....Егор
Суперкубок 🤭
Ла Лига, ЛЧ🤭
2 года подряд в ЛЕ🤭
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Sakata Gintoki
Ответ Сикарио
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Ты же пережил 0 треблов)
+1
-4
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Футбол_это_жизнь
Ответ Сикарио
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Достойно. Поздравил Реал, признал величие Зидана! Уверен тебе не знакомы эти слова!
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arajanarm
Ответ Тохир Анваров
Там нужно контракт Гави решить сначала
Решили уже
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Зуев....Егор
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Нормально.
Разрываясь от смеха, как судьи тащили Реал 🤣
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Ща прилетит бан. А пост то хорооош
Причем заслужено, а так жёстко
0
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Born is the King
Бернарду один из крыс, которые подняли бунт против Гвардиолы. Канселу слили, предложи Барса 30 млн Сити и его бы слил
0
-2
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Сикарио
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Зуев....Егор
Ответ Сикарио
ты о чем, детка?
Мальчик, хватит нам показывать, что у тебя комплексы 🤭
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DolJun
барса и право выкупа - самый короткий анекдот этой недели))
+1
-5
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Sakata Gintoki
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Ща прилетит бан. А пост то хорооош
Отсчет времени пошел
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Сикарио
Ответ Зуев....Егор
Суперкубок 🤭
ты о чем, детка?
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Зуев....Егор
Ответ Футбол_это_жизнь
Берём любого игрока прибавляем Барса и вуаля новость о трансфере!
Берём ничего и берём Барсу и вуаля, новость про рычаги!
0
-1
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Зуев....Егор
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
У него просто комплексы)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Аят Серекбаев
Комментарий удален модератором
Ща прилетит бан.

А пост то хорооош
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