«Барса» хотела арендовать Бернарду с правом выкупа, «Ман Сити» отказал
«Манчестер Сити» не отпустил Бернарду Силву в «Барселону».
Сегодня, в последний день зимнего трансферного окна, каталонцы пытались подписать 28-летнего полузащитника сборной Португалии.
Речь шла об аренде с правом выкупа, но «Сити» ответил отказом, сообщает As со ссылкой на источники, близкие к игроку.
Силва- давняя цель президента сине-гранатовых Жоана Лапорты, и сам футболист склоняется к переходу, но сделки на таких условиях и в последние часы трансферного окна не будет.
«Ман Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барса» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.
По окончании сезона «Барселона» намерена арендовать полузащитника с обязательством выкупа.
Бернарду забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
2 года подряд в ЛЕ🤭
Разрываясь от смеха, как судьи тащили Реал 🤣
А пост то хорооош