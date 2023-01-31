«Барса» хотела арендовать Бернарду с правом выкупа, «Ман Сити» отказал

« » не отпустил в «Барселону».

Сегодня, в последний день зимнего трансферного окна, каталонцы пытались подписать 28-летнего полузащитника сборной Португалии.

Речь шла об аренде с правом выкупа, но «Сити» ответил отказом, сообщает As со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Силва- давняя цель президента сине-гранатовых , и сам футболист склоняется к переходу, но сделки на таких условиях и в последние часы трансферного окна не будет.

«Ман Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барса» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.

По окончании сезона « » намерена арендовать полузащитника с обязательством выкупа.

Бернарду забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 19 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.