Джо Коул: «Челси» – среди 10-11 претендентов на победу в ЛЧ. Они могут обыграть кого угодно в отдельном матче»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Джо Коул премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джо Коул считает «Челси» претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Думаю, «Челси» входит в число 10-11 команд, которые могут выиграть турнир. В кубковых турнирах все нужно сделать за один вечер. У «Челси» есть игроки, которые в отдельном матче могут обыграть кого угодно. А еще это приятная возможность отвлечься, ведь в АПЛ все идет не так хорошо, как хотелось бы «Челси».

Лига чемпионов становится чем-то вроде передышки, потому что никто не ждет от «Челси» победы. Это немного освобождает от скованности и может стать трамплином для формы команды в чемпионате», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Сегодня «Челси» сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

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15 комментариев

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dimamak10
Ответ igorrado@yandex.ru
Я про то, что команда в 21-м точно так же болталась в середине таблице, игра была невнятная, надежд на проход Атлетико особо не было. Правда, после победы в первой игре все изменилось. The rest is history
Только разница в том , что Тухель возглавил челси за месяц до плэй офф лч, челси начал побеждать и практически не пропускал. Поттер тренирует с сентября и за последние 9 матчей у Челси 2 победы. Я тоже не верил в ту победу, но дважды такой сказки точно не будет
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Диер Ташкент
Ответ igorrado@yandex.ru
Я про то, что команда в 21-м точно так же болталась в середине таблице, игра была невнятная, надежд на проход Атлетико особо не было. Правда, после победы в первой игре все изменилось. The rest is history
в подметку: в 2021 году исполнители в полузащите у Челси была хорошие, Жоржиньо, здоровый Канте. Сейчас такой полузащиты нет у Челси. В добавок тренеры разные по скиллу. Поэтому Челси повторить тот успех 2021 года, ну будет крайне очень сложно, я бы сказал даже не выполнимо в этот раз
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igorrado@yandex.ru
Ответ sacha2
По сравнению с 2021, у Челси остались 4 игрока основы, причём Джеймс и Чилли после травм и будут набирать форму "по ходу". Но атака намного сильнее, чем была в 2021.
Я про то, что команда в 21-м точно так же болталась в середине таблице, игра была невнятная, надежд на проход Атлетико особо не было.
Правда, после победы в первой игре все изменилось. The rest is history
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Aktan
Тоттенхэм среди 100-110 претендентов на победу в ЛЧ
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Alex1104
Теоретически - любая команда может выиграть у любой, но отчего-то вспомнился анекдот
"Ну вот видишь, сынок, теоретически мы миллионеры, а фактически..."
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DolJun
а могут и проиграть кому угодно, такие дела
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Акира_1
Тут только если индивидуальный скил игроков как в 2012, но тогда были Чех, Лэмпард, Терри, а сейчас кто? Сейчас лидеров нет и некому биться.
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sacha2
Ответ igorrado@yandex.ru
К февралю 2021 Челси подошел примерно в такой же форме, что и сейчас. Так что нет ничего невозможного, хотя верится в победу, мягко говоря, с трудом.
По сравнению с 2021, у Челси остались 4 игрока основы, причём Джеймс и Чилли после травм и будут набирать форму "по ходу". Но атака намного сильнее, чем была в 2021.
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igorrado@yandex.ru
К февралю 2021 Челси подошел примерно в такой же форме, что и сейчас.
Так что нет ничего невозможного, хотя верится в победу, мягко говоря, с трудом.
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zugzwang
джо коул: челси среди 18-20 претендентов на титул АПЛ
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Igor Pavelski
Лудогорец взбодриля
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Можно сказать, что 16 претендентов на победу 8)
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sonna
вылетят от боруссии
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Анвар Масимов
но пока никого ещё не обыграли
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Zidan GOAT
А команд всего 16 осталось ))
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-3
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