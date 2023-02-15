Джо Коул: «Челси» – среди 10-11 претендентов на победу в ЛЧ. Они могут обыграть кого угодно в отдельном матче»

считает « » претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Думаю, «Челси» входит в число 10-11 команд, которые могут выиграть турнир. В кубковых турнирах все нужно сделать за один вечер. У «Челси» есть игроки, которые в отдельном матче могут обыграть кого угодно. А еще это приятная возможность отвлечься, ведь в все идет не так хорошо, как хотелось бы «Челси».

Лига чемпионов становится чем-то вроде передышки, потому что никто не ждет от «Челси» победы. Это немного освобождает от скованности и может стать трамплином для формы команды в чемпионате», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Сегодня «Челси» сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против « ». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

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