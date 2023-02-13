Поттер об ЛЧ: «Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Боруссии». Случиться может все»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер поделился ожиданиями от матчей «Челси» с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«В плей-офф случиться может все. В этом и суть. Мы проведем два матча. Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Дортмунда».

Мы можем обыграть «Боруссию», но это тоже сильная команда, способная добиться результата. Нужно понять, что нужно поехать в Дортмунд со скромностью и уважением, чтобы попытаться добиться результата.

Конечно, это будут сложные матчи против соперника топ-уровня. Но в то же время и в «Челси» есть хорошие игроки.

Этот состав выиграл Лигу чемпионов, у них есть такой опыт. Они точно захотят побороться за успех в этих играх. Нас это воодушевляет», – сказал тренер «Челси».

Первый матч «Челси» и «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 15 февраля в Дортмунде. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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7 комментариев

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Aleksey Yashin
Не знаю что проще для Челси сделать, чтобы попасть в следующую ЛЧ. Выиграть эту или сократить 10 очков в АПЛ. Оба варианта кажутся призрачными.
Есть о чём подумать.
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Совесть Черданцева
Такой Челси будет разбит. Дортмунд их вперёд ногами вынесет
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Квиппи
Ответ j30
боруссия вас в бараний рог свернет
Так делай крупную ставку, раз так уверен)
0
-1
-1
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Trafford111
Как-то все, что говорит Поттер отдаёт неуверенностью, что отражается на команде.
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j30
боруссия вас в бараний рог свернет
0
0
0
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Акира_1
Мне нравится, как он говорит, что этот состав выиграл ЛЧ, хотя там половины тех игроков нет уже, а, во-вторых , главный актив той победы был Тухель. Но зато лишний раз подчеркивает, что у Поттера нет идей, и все надежда, что кто-то затащит там самих из игроков.
+3
0
+3
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QWertY
Гарри Поттер и кубок ЛЧ
+7
0
+7
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