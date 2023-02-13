Поттер об ЛЧ: «Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Боруссии». Случиться может все»
Грэм Поттер поделился ожиданиями от матчей «Челси» с «Боруссией» в Лиге чемпионов.
«В плей-офф случиться может все. В этом и суть. Мы проведем два матча. Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Дортмунда».
Мы можем обыграть «Боруссию», но это тоже сильная команда, способная добиться результата. Нужно понять, что нужно поехать в Дортмунд со скромностью и уважением, чтобы попытаться добиться результата.
Конечно, это будут сложные матчи против соперника топ-уровня. Но в то же время и в «Челси» есть хорошие игроки.
Этот состав выиграл Лигу чемпионов, у них есть такой опыт. Они точно захотят побороться за успех в этих играх. Нас это воодушевляет», – сказал тренер «Челси».
Первый матч «Челси» и «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 15 февраля в Дортмунде. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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