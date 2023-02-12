Директор «Волги» о матче с «Зенитом»: «Надеемся, что сыграем в Ульяновске. Про качество поля в РФС ничего плохого не сказали»

Директор «Волги» надеется, что матч Фонбет Кубка России с «Зенитом» пройдет в Ульяновске.

Ранее появилась информация, что вероятность проведения кубковой игры с «Зенитом» на домашнем стадионе «Волги» почти нулевая, поскольку в РФС недовольны качеством поля.

«Подготовка стадиона ведется в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что все будет хорошо и матч состоится в Ульяновске.

Осталась ли комиссия довольна качеством поля? Идет положительная динамика подготовки. Ничего плохого в РФС нам не сказали», – сказал Михаил Наволокин.

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