Директор «Волги» о матче с «Зенитом»: «Надеемся, что сыграем в Ульяновске. Про качество поля в РФС ничего плохого не сказали»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Волга Ульяновск стадионы Футбол

Директор «Волги» надеется, что матч Фонбет Кубка России с «Зенитом» пройдет в Ульяновске.

Ранее появилась информация, что вероятность проведения кубковой игры с «Зенитом» на домашнем стадионе «Волги» почти нулевая, поскольку в РФС недовольны качеством поля.

«Подготовка стадиона ведется в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что все будет хорошо и матч состоится в Ульяновске.

Осталась ли комиссия довольна качеством поля? Идет положительная динамика подготовки. Ничего плохого в РФС нам не сказали», – сказал Михаил Наволокин.

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3 комментария

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KOTOV71
Просто у директора клуба Волга ,нет " источника близкого к ситуации", как у " Чемпионата"( статья ниже)
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Hong Kil
Качество поля в РФС сложно оценить. Не думаю, что в РФС есть поле.
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сосед царя
Ну так надо не чтобы плохого не говорили, а чтобы хорошее , ну хоть пару добрых слов.
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