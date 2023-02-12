Матч «Волга» – «Зенит», скорее всего, перенесут из Ульяновска. В РФС недовольны качеством поля

Матч Фонбет Кубка России « » – « », скорее всего, перенесут из Ульяновска.

Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Комиссия РФС осталась недовольна качеством поля в Ульяновске. Но решила дать «Волге» последний шанс и перенести дедлайн принятия решения на 14 февраля.

При этом вероятность проведения матча там почти исключена. Скорее всего, встречу перенесут – либо в Нижнекамск на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулевск на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».

Напомним, «Зенит» предлагал «Волге» назначить стадион «Газпром Арену» резервным местом проведения кубкового матча, но в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.

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