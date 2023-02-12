Матч «Волга» – «Зенит», скорее всего, перенесут из Ульяновска. В РФС недовольны качеством поля

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Волга Ульяновск стадионы Футбол

Матч Фонбет Кубка России «Волга» – «Зенит», скорее всего, перенесут из Ульяновска.

Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Комиссия РФС осталась недовольна качеством поля в Ульяновске. Но решила дать «Волге» последний шанс и перенести дедлайн принятия решения на 14 февраля.

При этом вероятность проведения матча там почти исключена. Скорее всего, встречу перенесут – либо в Нижнекамск на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулевск на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».

Напомним, «Зенит» предлагал «Волге» назначить стадион «Газпром Арену» резервным местом проведения кубкового матча, но в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.

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79 комментариев

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shava72
Ответ MAXIMum1
Похоже, это Газпром заслал лично Дюкова, что бы тот под покровом ночи перекопал поле в Ульяновске.
А Дюков за часть гонорара нанял трактор и выполнил задачу)))
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La Crosse Bobcats
Ответ GLASGOW
по-моему очевидно, что если условия будут неприемлемые, Миллер продавит любое нарушение закона, в том числе подкуп соперника, для переноса матча в Питер
держи в курсе.
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Proline
Ответ Буручага
Пусть в Саранске тогда играют. И недалеко. Будут как дома. И стадион шикарный
Думаю, у Волги нет денег на аренду такого большого стадиона. Да и смысла нет, всё равно больше 7-8 тысяч не придёт.
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Tom_York
Ответ GLASGOW
Нежные газовые девочки всю зиму плакали после люлей от Спартака. Теперь уже месяц плачут из-за стадиона в Ульяновске. Миллер вошёл в состояние перманентных старческих капризов. Дальше нытьё будет возрастать в геометрической прогрессии.
2018. Вчера, 28 февраля, «Спартак» отказался играть в Самаре из-за мороза. Это прецедент для нашего футбола. «Крылья Советов» хотели провести матч, но из-за позиции москвичей игру перенесли на апрель. Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что решение принято ради здоровья футболистов и болельщиков.)))
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GLASGOW
Ответ La Crosse Bobcats
по-моему очевидно, что если условия будут неприемлемые поедет дубль)
по-моему очевидно, что если условия будут неприемлемые, Миллер продавит любое нарушение закона, в том числе подкуп соперника, для переноса матча в Питер
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Pertinax Gandi
Что и требовалось доказать. Подождите, РФС ещё и те стадионы признает неподходящими и перенесёт-таки матч на Газпром-Арену.
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shava72
Переносить целесообразно на хороший стадион, один из тех, что готовили к чемпионату. Резервным вроде заявляли самарский. Но могли бы и на юга слетать, в тот же Сочи или Краснодар.
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GLASGOW
Нежные газовые девочки всю зиму плакали после люлей от Спартака.

Теперь уже месяц плачут из-за стадиона в Ульяновске.

Миллер вошёл в состояние перманентных старческих капризов.

Дальше нытьё будет возрастать в геометрической прогрессии.
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dimitrii36
в итоге перенесут на рублевый, волжанам заплатят золотом
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La Crosse Bobcats
Ответ GLASGOW
У Нефтехимика пластиковое поле, там проверять нечего. Поэтому поедут теперь ваши пляжные малконы в Нижнекамск копыта ломать.
по-моему очевидно, что если условия будут неприемлемые поедет дубль)
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GLASGOW
Ответ Lana Rhoades
Можно в Петербурге провести Там стадион-красавец, один из лучших в мире, с закрытой крышей Для зимы самое то Наилучшие условия! А болельщикам из Ульяновска, если они поддерживают свою команду, не составит труда добраться до Петербурга Праздник футбола!)
С такими наглыми жизненными взглядами, представляю как ты своего мужика доишь.

Он, небось, работает 24/7/365 чтобы такую прокормить.

И, наверняка, уже обдумывает варианты суицида.
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korablev
Чем это поля в Нижнекамске или Жигулевске лучше газона стадиона Труд в Ульяновске? Разве что в чьем-то воспаленном воображении и в соответствии с надуманными критериями.

Я бы ещё понял это основание, если бы игру переносили на стадион клуба премьер-лиги, а так это перенос ради переноса.

Невероятная глупость - превратить подвиг Волги (они Рубин среди прочих выбили по ходу турнира) в ничто! Какое кому дело до их игры против Зенита не на домашнем стадионе? Вы ради чего эту схему кубка придумали, если не для такого матча?
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k1rr
в районе финского залива есть одно уютное место, где можно было бы провести, там и поле отличное, и всегда хорошая погода (при закрытой крыше)
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Владимир Бегляков
Ответ тралмейстер
Т.е. прочитать Вы не удосужились. Сразу на вентилятор... Чётко написано: Либо Нижнекамск, либо Жигулёвск. От Газпром арены - ОТКАЗАЛИСЬ!!!
До 14 февраля
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Виктор
Ответ MonkeyMeister
Да-да, конечно. Завтра скажут, что и другие стадионы не готовы и единственный вариант: Газпром-арена.
Регламент прочитать образования не хватает?
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Виктор
Ответ MAXIMum1
Сразу на Зенит накинулись. Ведь русским по белому написано: Скорее всего, встречу перенесут – либо в Нижнекамск на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулевск на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».
Да им ссы в глаза, всё Божья роса.
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Анатолий Дмитриевич
в Волге работают какие-то идиоты. если матч перенесут, почему они отказываются играть в СПб? на игру пришло бы минимум 30 тысяч человек, клуб из Ульяновска получил бы солидные деньги с билетов плюс им оплатили бы перелеты и проживание. Футболисты сыграли бы на одном из лучших стадионов страны да картинка для ТВ красивая бы получилась.

ну а так Нижнекамск или Жигулевск в дубаке и 1000-ю зрителями, большая часть из которых все равно будет болеть за Зенит.

гении
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Владимир Бегляков
Ответ tackle by Moore
Давно пора все футбольные матчи в стране перенести в Питер. На Мальте вон играют весь чемп на одном стадионе и не жалуются, а мы чем хуже?
Да и вообще сразу Зенит чемпионом обьявить чтоб не напрягался
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Виктор
Ответ Зубы Дзюбы
Недовольны что бюджет 1 команды превышает любой из других.
Так надо остальным московским сняться с чемпионата и скинуться всеми бюджетами на одну команду. Может меньше ныть тогда будут?
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Владимир Бегляков
Ответ tackle by Moore
Давно пора все футбольные матчи в стране перенести в Питер. На Мальте вон играют весь чемп на одном стадионе и не жалуются, а мы чем хуже?
Действительно, а чего не в Лужниках
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Михаил Сонин
Вот ироды, так хотелось. Уже с товарищами настроились. Как обычно, бомжам, всё можно.
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Коб Риалет
Ответ IceBear27
Московские клубы и так имеют на треть выездных матчей меньше, чем Зенит, ещё и чем-то недовольны)
Предлагаешь ЦСКА, Спартаку, Локо, Динамо перенести свои стадионы соответственно в Рязань, Тулу, Калугу, Тверь?))))))
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Владимир Бегляков
Ответ tackle by Moore
Поборники системы осень-весна должно быть счастливы. Хотя они сейчас придут и расскажут, что это всего лишь перемена кругов местами и в феврале на Руси испокон веков в футбол играли
Да нет когда СССР не играли в ЕК. Чемпионат начинался 2го мая в Лужниках и обычно с матча Спартак- Торпедо
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randomise.borisoff@yandex.ru
Ответ Игореха Веселов
Ну какой еще Жигулевск?) Ну, камон...Вы бы еще в Москву, на Федун-Арену перенесли бы...Заремка бы тогда точно выдала бы еще десяток огненных панчей и даже свой блог на спортсе возобновила бы))
И отдалась бы всем желающим.
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sanek_rabona
Ну это понятно, а то опять бы до жалобы в CAS дошло.
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