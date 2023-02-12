Матч «Волга» – «Зенит», скорее всего, перенесут из Ульяновска. В РФС недовольны качеством поля
Матч Фонбет Кубка России «Волга» – «Зенит», скорее всего, перенесут из Ульяновска.
Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Комиссия РФС осталась недовольна качеством поля в Ульяновске. Но решила дать «Волге» последний шанс и перенести дедлайн принятия решения на 14 февраля.
При этом вероятность проведения матча там почти исключена. Скорее всего, встречу перенесут – либо в Нижнекамск на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулевск на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».
Напомним, «Зенит» предлагал «Волге» назначить стадион «Газпром Арену» резервным местом проведения кубкового матча, но в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.
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Теперь уже месяц плачут из-за стадиона в Ульяновске.
Миллер вошёл в состояние перманентных старческих капризов.
Дальше нытьё будет возрастать в геометрической прогрессии.
Он, небось, работает 24/7/365 чтобы такую прокормить.
И, наверняка, уже обдумывает варианты суицида.
Я бы ещё понял это основание, если бы игру переносили на стадион клуба премьер-лиги, а так это перенос ради переноса.
Невероятная глупость - превратить подвиг Волги (они Рубин среди прочих выбили по ходу турнира) в ничто! Какое кому дело до их игры против Зенита не на домашнем стадионе? Вы ради чего эту схему кубка придумали, если не для такого матча?
ну а так Нижнекамск или Жигулевск в дубаке и 1000-ю зрителями, большая часть из которых все равно будет болеть за Зенит.
гении