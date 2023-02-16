«Реал» и Браим Диас близки к продлению контракта до лета 2027-го. Он арендован «Миланом»

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Как сообщает The Athletic, мадридский клуб близок к подписанию нового контракта с атакующим полузащитником.

Срок действующего соглашения футболиста рассчитан до июня 2025 года. Контракт продлят еще на два года, он будет действовать до лета 2027-го.

Пока неизвестно, где Диас проведет следующий сезон, но руководство «Реала» решило предложить ему новый контракт с повышением зарплаты. Теперь Браим получает среднюю для игроков «Мадрида» зарплату.

Несмотря на то, что ему все нравится в Италии, Диас всегда был настроен на борьбу за место в составе «Реала». «Мадрид» оценивал его как игрока с потенциалом на будущее, качества которого схожи с чертами Луки Модрича.

Ситуация с контрактом может повлиять на будущее Диаса. Если вингер уйдет бесплатно летом, Браим может вернуться к «Мадрид» на следующий сезон.

Браим выступает за «Милан» на правах аренды с 2020 года. Он провел 105 матчей за клуб, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

В этом сезоне у хавбека 5 голов и 2 результативные передачи в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он забил победный мяч в первом матче 1/8 финала чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

Полную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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