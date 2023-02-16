«Реал» и Браим Диас близки к продлению контракта до лета 2027-го. Он арендован «Миланом»

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Браим Диас Футбол

«Реал» близок к новому контракту с Браимом Диасом, который арендован «Миланом».

Как сообщает The Athletic, мадридский клуб близок к подписанию нового контракта с атакующим полузащитником.

Срок действующего соглашения футболиста рассчитан до июня 2025 года. Контракт продлят еще на два года, он будет действовать до лета 2027-го.

Пока неизвестно, где Диас проведет следующий сезон, но руководство «Реала» решило предложить ему новый контракт с повышением зарплаты. Теперь Браим получает среднюю для игроков «Мадрида» зарплату.

Несмотря на то, что ему все нравится в Италии, Диас всегда был настроен на борьбу за место в составе «Реала». «Мадрид» оценивал его как игрока с потенциалом на будущее, качества которого схожи с чертами Луки Модрича.

Ситуация с контрактом Марко Асенсио может повлиять на будущее Диаса. Если вингер уйдет бесплатно летом, Браим может вернуться к «Мадрид» на следующий сезон.

Браим выступает за «Милан» на правах аренды с 2020 года. Он провел 105 матчей за клуб, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

В этом сезоне у хавбека 5 голов и 2 результативные передачи в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он забил победный мяч в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

Полную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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13 комментариев

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rl&sr
Ответ Андрей Хенто
Диас хороший игрок, технически оснащён, но не хватает ему стабильности. На мой взгляд ему лучше остаться в Милане, в Мадриде будет сложнее пробиться в стартовый состав. Многие пишут, что если Асенсио не будет продлён, то Диаса вернкт. Правда не понимаю этих новостей, Марко играет правого вингера, а Диас лучше всего себя проявляет на позиции ЦАП, которую Мадрид очень редко использует. В Милане Диас хотя бы регулярно получает игровую практику, в Мадриде будет с этим дела обстоят куда сложнее. Но если игрок действительно готов бороться за место в стартовом составе и уверен в своих силах, буду только рад, если у него все получится.
По поводу позиции. Да, Асенсио в большей степени правый вингер, нежели Браим, который больше исполняет именно 10-ку, но почему Реал не может использовать его в такой роли? Ведь Родриго, когда номинально выходит справа, тяготеет именно к центру и играет скорее глубинного форварда, образуя на левом фланге треугольник Винисиус - Бензема - Родриго. А правый фланг оставляют для подключений Карвахаля
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frumkin78
Ну какой Реал для Диаса, не смешите, он в Милане запасной.
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mqh9pzrxgf
Ответ Chuha-Motibg
Продлите и заберите его умоляю. Человек играет раз в 4 матча, в остальное время просто падает от каждого касания. Абсолютно бесполезный игрок. Пусть идет в Мадрид, а Милану нужен стабильный ЦАП.
Такой стоит гораздо дороже 30-40 млн которые Милан может предложить)
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Nagatomo
И зачем? игрок он хороший как раз для Милана, но это явно не уровень Реала при всем уважении к Браиму, ну разве для глубины скамейки что-ли
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Chuha-Motibg
Продлите и заберите его умоляю. Человек играет раз в 4 матча, в остальное время просто падает от каждого касания. Абсолютно бесполезный игрок. Пусть идет в Мадрид, а Милану нужен стабильный ЦАП.
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Сэйлор Мун
В таком случае скатертью дорога в Реал. Милану в любом случае не стоит выкупать его за 20+ млн у Реала, Браим чередует 1 топ матч с 3 донными. В одиночку он ничего решить не может. Просто не стабильный игрок.
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Милан. Тонали. 8.
Диас хорош но очень не стабилен, в основу Реала он не пройдет, Милану нужно ещё раз арендовать его тогда...
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Rina Rian
Ох, не хотелось бы чтобы Милан остался без него..если только по полной раскроется ШДК, что пока не маловероятно выглядит
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ZA.RMA
Не знаю..может ему лучше было остаться в Милане?
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VuNePonimaete
Обязательно возвращать Браима, вопрос лишь сейчас или через год
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Андрей Хенто
Диас хороший игрок, технически оснащён, но не хватает ему стабильности. На мой взгляд ему лучше остаться в Милане, в Мадриде будет сложнее пробиться в стартовый состав. Многие пишут, что если Асенсио не будет продлён, то Диаса вернкт. Правда не понимаю этих новостей, Марко играет правого вингера, а Диас лучше всего себя проявляет на позиции ЦАП, которую Мадрид очень редко использует. В Милане Диас хотя бы регулярно получает игровую практику, в Мадриде будет с этим дела обстоят куда сложнее. Но если игрок действительно готов бороться за место в стартовом составе и уверен в своих силах, буду только рад, если у него все получится.
+22
-3
+19
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Brigande
Браим явно добавит глубины в отличии от бесполезного Азара и Мариано .
+15
-2
+13
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Bolvan
В Милане хорошую игру показывает, ему бы стабильности
+3
-1
+2
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