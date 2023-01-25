Браим Диас будет выступать за сборную Марокко
Браим Диас будет выступать за сборную Марокко.
Как сообщает журналист Лино Бакко, 23-летний полузащитник «Реала», находящийся в аренде в «Милане», с большой долей вероятности присоединится к сборам национальной команды Марокко, которые пройдут с 20 по 28 марта.
Несмотря на то, что Диас родился в испанской Малаге, его родители имеют марокканские корни. Браим играл за команды Испании U-17, U-19 и U-21, а в 2021 году сыграл единственный матч за главную команду. В товарищеской игре против Литвы Диас отличился голом, но с тех пор в сборную не вызывался.
В текущем сезоне Серии А Диас принял участие в 17 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Неужели так сложно хоть немного мозг включить?
Комментатор на спортсе -«Теперь всё изменилось!»😂
Обратные примеры навскидку Рами, Шадли и Феллаини, ну и несколько голландцев. Где-то 60 на 40 в пользу Марокко все равно.