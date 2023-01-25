Браим Диас будет выступать за сборную Марокко

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Марокко по футболу Браим Диас Футбол

Браим Диас будет выступать за сборную Марокко.

Как сообщает журналист Лино Бакко, 23-летний полузащитник «Реала», находящийся в аренде в «Милане», с большой долей вероятности присоединится к сборам национальной команды Марокко, которые пройдут с 20 по 28 марта.

Несмотря на то, что Диас родился в испанской Малаге, его родители имеют марокканские корни. Браим играл за команды Испании U-17, U-19 и U-21, а в 2021 году сыграл единственный матч за главную команду. В товарищеской игре против Литвы Диас отличился голом, но с тех пор в сборную не вызывался.

В текущем сезоне Серии А Диас принял участие в 17 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

Браиму Диасу предложили заменить Харита в сборной Марокко на ЧМ-2022. Игрок хочет выступать за Испанию

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan_krylov
сразу видно, что чел хочет играть за сборную, хоть за какую, но играть)) Браим всегда рвался на поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
пора в корням
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mak Mak
Припозднился и переобулся. Его уже приглашали перед ЧМ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксяоми Ноутов
Ответ LLiriKK
Раньше большинство тех, кто имел марокканские корни, не задумываясь «заигрывались» за ту или иную европейскую сборную, но чемпионат мира всё изменил. Для сборной Марокко это будет несомненным человеческим и репутационным «плюсом».
Все намного проще, Испании он просто не нужен и шансов на вызов мало, а в Марокко проще попасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МТБ
Ответ LLiriKK
Раньше большинство тех, кто имел марокканские корни, не задумываясь «заигрывались» за ту или иную европейскую сборную, но чемпионат мира всё изменил. Для сборной Марокко это будет несомненным человеческим и репутационным «плюсом».
Ну да, и? Собственно, так делали примерно все. Думаете Обамеянг бегал бы за Габон, если бы его вызывали в сборную Франции? Или Кануте за Мали? Нет, конечно. Просто у таких сборных (которые для них родные), сейчас перебор игроков хорошего уровня. Я не удивлюсь, если и Бен Сигур из Монако подумает, как бы свалить в Марокко, а не ждать годами вызова в основную сборную Франции. ДА что там, думаю спроси у Бен Йеддера, он бы тоже с радостью сменил сборную и бегал бы на ЧМ, как Хазри, а не по телеку его смотрел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ ernar11
Классная работа у марокканской федерации. Не надо развивать свой футбол, растить своих игроков, а просто искать по Европе футболистов с марокканскими корнями.
Видад выиграл африканскую ЛЧ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ernar11
Классная работа у марокканской федерации. Не надо развивать свой футбол, растить своих игроков, а просто искать по Европе футболистов с марокканскими корнями.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Romeo Yankovich
Не выйдет по стандарту спихнуть на сарказм
По какому стандарту?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Under
Господи, ну сарказм же. Неужели так сложно хоть немного мозг включить?
Не выйдет по стандарту спихнуть на сарказм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Romeo Yankovich
Клоун, что сказать. В Испании его не вызывали - то чего ждать??
Господи, ну сарказм же.
Неужели так сложно хоть немного мозг включить?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Выбрал более сильную сборную ха ха
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
Интересно какой ресурс есть ещё у Марокко похожая на ситуации с Диасом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Ответ LLiriKK
Раньше большинство тех, кто имел марокканские корни, не задумываясь «заигрывались» за ту или иную европейскую сборную, но чемпионат мира всё изменил. Для сборной Марокко это будет несомненным человеческим и репутационным «плюсом».
-Браим Диас будет играть за Марокко
Комментатор на спортсе -«Теперь всё изменилось!»😂
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Under
Глор, что сказать
Клоун, что сказать. В Испании его не вызывали - то чего ждать??
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ LLiriKK
Раньше большинство тех, кто имел марокканские корни, не задумываясь «заигрывались» за ту или иную европейскую сборную, но чемпионат мира всё изменил. Для сборной Марокко это будет несомненным человеческим и репутационным «плюсом».
Раньше - это когда? почти вся основа Марокко, кроме Унахи и Буну (Канада), рождена в Европе.

Обратные примеры навскидку Рами, Шадли и Феллаини, ну и несколько голландцев. Где-то 60 на 40 в пользу Марокко все равно.
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Браим для Марокко - серьёзное усиление. Ну а Диаса можно понять. Если есть выбор, за какую сборную выступать, то спортивный принцип для многих игроков стоит не ниже престижности и силы сборной. Выходить играть или сидеть на скамейке, а то и вообще не вызываться, таки разные вещи.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ну с такой полузащитой Испании и правда не светит.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Раньше большинство тех, кто имел марокканские корни, не задумываясь «заигрывались» за ту или иную европейскую сборную, но чемпионат мира всё изменил. Для сборной Марокко это будет несомненным человеческим и репутационным «плюсом».
+25
-12
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ого
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Глор, что сказать
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СуперНегр228
В Реал бездаря
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий