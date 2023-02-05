«Реал» хочет только Беллингема – альтернатив ему нет, как и в случае с Мбаппе прошлым летом. Больше звезд летом не подпишут
«Реал» готов на все ради перехода Джуда Беллингема летом.
Как сообщает Relevo, главной целью «Реала» на летнее трансферное окно стал Джуд Беллингем. Альтернатив на случай, если полузащитник решит перейти в другой клуб, нет.
Ситуация аналогична той, что была у «Реала» прошлым летом – клуб хотел подписать только Килиана Мбаппе и не рассматривал других кандидатов.
В «Реале» настроены оптимистично и считают, что смогут подписать Беллингема. На подписание англичанина «Мадрид» затратит все возможные ресурсы. Как ожидается, других звездных новичков в «Реале» летом не будет.
«Реал» хочет продлить контракт с Марко Асенсио. Соглашение с Каримом Бензема было продлено автоматически после того, как он завоевал «Золотой мяч». Как ожидается, Эден Азар уйдет летом.
Если Асенсио останется, то в атаке «Реал» будет рассчитывать на него, а также на Бензема, Винисиуса и Родриго. Еще клуб может рассмотреть вариант с возвращением Браима Диаса, который играет за «Милан» на правах аренды. Также «Реал» следит за игрой Такефусы Кубо в «Сосьедаде» («Мадриду» принадлежат 50% прав на него).
«Реал» строит планы на будущее с учетом перехода Эндрика летом 2024 года.
Центр поля никуда не проваливается. Просто пара Модрич и Кроос двигаются очень медленно. Вот по этому так легко Реал отдает центр поля.
В последних 2 матчах, Анчи наконец доверяет молодежам - Себальосу, Камавинга и Валверде. Вот они вообще не отдали центр поля к соперникам. И Тчуамени тоже вернулся
Плюс, один из самых одарённых фулбеков уже подписан - Фран Гарсия.
Вот замены Карвахалю и Бензема непременно нужны, тут соглашаюсь
Вот интересно сколько ещё люди думают что Мбаппе так резко решился продлить контракт, из-за любви к ПСЖ?!
У этих нищебродов нет деньги.
Может либо сити или челси.
Ещё Каваминга есть.