«Реал» хочет только Беллингема – альтернатив ему нет, как и в случае с Мбаппе прошлым летом. Больше звезд летом не подпишут

«Реал» готов на все ради перехода Джуда Беллингема летом.

Как сообщает Relevo, главной целью « » на летнее трансферное окно стал . Альтернатив на случай, если полузащитник решит перейти в другой клуб, нет.

Ситуация аналогична той, что была у «Реала» прошлым летом – клуб хотел подписать только Килиана Мбаппе и не рассматривал других кандидатов.

В «Реале» настроены оптимистично и считают, что смогут подписать Беллингема. На подписание англичанина «Мадрид» затратит все возможные ресурсы. Как ожидается, других звездных новичков в «Реале» летом не будет.

«Реал» хочет продлить контракт с . Соглашение с было продлено автоматически после того, как он завоевал «Золотой мяч». Как ожидается, уйдет летом.

Если Асенсио останется, то в атаке «Реал» будет рассчитывать на него, а также на Бензема, Винисиуса и Родриго. Еще клуб может рассмотреть вариант с возвращением Браима Диаса, который играет за «Милан» на правах аренды. Также «Реал» следит за игрой Такефусы Кубо в «Сосьедаде» («Мадриду» принадлежат 50% прав на него).

«Реал» строит планы на будущее с учетом перехода Эндрика летом 2024 года.