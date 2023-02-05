«Реал» хочет только Беллингема – альтернатив ему нет, как и в случае с Мбаппе прошлым летом. Больше звезд летом не подпишут

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«Реал» готов на все ради перехода Джуда Беллингема летом.

Как сообщает Relevo, главной целью «Реала» на летнее трансферное окно стал Джуд Беллингем. Альтернатив на случай, если полузащитник решит перейти в другой клуб, нет.

Ситуация аналогична той, что была у «Реала» прошлым летом – клуб хотел подписать только Килиана Мбаппе и не рассматривал других кандидатов.

В «Реале» настроены оптимистично и считают, что смогут подписать Беллингема. На подписание англичанина «Мадрид» затратит все возможные ресурсы. Как ожидается, других звездных новичков в «Реале» летом не будет.

«Реал» хочет продлить контракт с Марко Асенсио. Соглашение с Каримом Бензема было продлено автоматически после того, как он завоевал «Золотой мяч». Как ожидается, Эден Азар уйдет летом.

Если Асенсио останется, то в атаке «Реал» будет рассчитывать на него, а также на Бензема, Винисиуса и Родриго. Еще клуб может рассмотреть вариант с возвращением Браима Диаса, который играет за «Милан» на правах аренды. Также «Реал» следит за игрой Такефусы Кубо в «Сосьедаде» («Мадриду» принадлежат 50% прав на него).

«Реал» строит планы на будущее с учетом перехода Эндрика летом 2024 года.

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38 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Burel
доить королевскую казну и пользоваться всеми привилегиями правительственного клуба - это зарабатывать ?
сколько в прошлом году реал заработал в лч??
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Alex Legend
Просто офигеть. Уже который год играют без нападающего на скамейке. и Йовича отдали за бесценок.
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Burel
Ответ Romeo Yankovich
потому что зарабатывать и тратить умеет.
доить королевскую казну и пользоваться всеми привилегиями правительственного клуба - это зарабатывать ?
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окечуква
Ответ Виталий Желтоусов
Может повториться ситуация с Мбаппе, но Беллингем перейдет из Боруссии в АПЛ.
Если Беллингем не дурак, то он так и поступит.
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RealJon
Ответ Val Smith
У Реала все плохо на флангах обороны. Карвахаля и в прошлом сезоне не мог вытянуть. по сути справа играет кто-то из центральных. Слева Менди который ноль в атаке, так ещё и привозит. А с уходом Казимиро ещё и центр проваливается. Нужно либо решать трансферами или звать тренера который сможет решать эти проблемы командными действиями.
Не следите вы за Реалом.

Центр поля никуда не проваливается. Просто пара Модрич и Кроос двигаются очень медленно. Вот по этому так легко Реал отдает центр поля.
В последних 2 матчах, Анчи наконец доверяет молодежам - Себальосу, Камавинга и Валверде. Вот они вообще не отдали центр поля к соперникам. И Тчуамени тоже вернулся

Плюс, один из самых одарённых фулбеков уже подписан - Фран Гарсия.

Вот замены Карвахалю и Бензема непременно нужны, тут соглашаюсь
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Romeo Yankovich
Ответ Burel
королевский проект самым первым начал гонку мешков со своими галактикос
потому что зарабатывать и тратить умеет.
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Antonio Marcas
Ответ белошип
А причём тут каталонский кабинет?)
Ого ещё один Мадридст до жопы и костей.
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Antonio Marcas
Ответ белошип
А причём тут каталонский кабинет?)
Ого ещё один Мадридст до жопы и костей.
+1
0
+1
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Val Smith
У Реала все плохо на флангах обороны. Карвахаля и в прошлом сезоне не мог вытянуть. по сути справа играет кто-то из центральных. Слева Менди который ноль в атаке, так ещё и привозит. А с уходом Казимиро ещё и центр проваливается. Нужно либо решать трансферами или звать тренера который сможет решать эти проблемы командными действиями.
0
0
0
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RealJon
Ответ Виталий Желтоусов
Может повториться ситуация с Мбаппе, но Беллингем перейдет из Боруссии в АПЛ.
Кто больше платить тот и подпишет. Думаете он выберет Реала если условный Ман Сити предложить Боруссию 180лямов и самому Беллингему контракт в размере 15-20 лямов. Реал тут же выйдет из игры

Вот интересно сколько ещё люди думают что Мбаппе так резко решился продлить контракт, из-за любви к ПСЖ?!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Орa Алв
А в атаке Анчелотти будет вместо Бенза играть? Не думаю что у Переса начался маразм, атакующий будет.
Написано звёзд не подпишут, понятно что в атаку звезду летом не возьмут
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Фёдор Кузнецов
Ответ deadjoker
Опять без трансферов что-ли? Или биллингем магическим образом будет играть за всех?
Уже взяли Франа Гарсию,плюс ещё из Кастильи подтянут
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Фёдор Кузнецов
Ливерпуль ему в этом очень помогает
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Юра Мисайлов
Ответ deadjoker
Опять без трансферов что-ли? Или биллингем магическим образом будет играть за всех?
В рамке вроде ничего чуваки , поэтому за десятерых всего ))
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Burel
Ответ белошип
А причём тут каталонский кабинет?)
за нелепые переводы стрелок в чс, чтобы не засорял мне оповещения
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Burel
Ответ Константин Белоглазов
псж
королевский проект самым первым начал гонку мешков со своими галактикос
+5
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Antonio Marcas
Ответ Виталий Желтоусов
Может повториться ситуация с Мбаппе, но Беллингем перейдет из Боруссии в АПЛ.
Ахахахах ливерпуль? 😂😂😂😂😂
У этих нищебродов нет деньги.
Может либо сити или челси.
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Burel
Ответ Ста Лин
Только этот мешок получает деньги за достижения)
денег много, потому что королевский полит проект, жирующий на гос деньги
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Александр Никитин
Перес сошел с ума снова год будет ждать чувака который ясным английским языком сказал что хочет играть в АПЛ
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Antonio Marcas
Ответ deadjoker
Опять без трансферов что-ли? Или биллингем магическим образом будет играть за всех?
Ты видишь игру Луки Модрич? Вот зачем Биллингем? Что бы на банке сидит? Простите это дороговато.
Ещё Каваминга есть.
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Миша Семенович
Что то Перес как то слабо,верю что он что то грандиозное задумал
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Андрей Хенто
А надо хотеть как минимум несколько игроков, а не только Беллингема, один его трансфер существенно не поможет Мадриду.
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Игорь Новиков
Надеюсь, Перес пускает пыль в глаза. Уже сейчас команде тяжело без трансферов.
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Игорь Новиков
Ответ Antonio Marcas
Есть же Азар, Мариано. Мне из Marca сообщили что Эден Азар обещал похудеть и набрать форму если будут бонусы.
"Есть же Азар, Мариано". Тот случай, когда что есть, что нет.
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Remon Tada
Понятно что они очень хотят его подписать, но не понимаю почему отказываются искать альтернативу, из за этого сами же будут виноваты если ценник будет завышен, они (Дортмунд) будут знать что он единственный вариант для Реала
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