Микель Артета: «Сити» – лучшая команда мира. «Арсенал» соответствовал уровню, но подарил 3 гола»
Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:3).
«Это разочарование, потому что мы проиграли. И я имею в виду то, что проиграли именно мы. Это была невероятная битва, но мы подарили им голы, когда все было в наших руках. А еще у нас было три явных голевых момента, и мы не реализовали их.
Чтобы обыграть «Манчестер Сити», нужно сыграть выше своего уровня, учитывая их мастерство. Мы играли наравне с ними, а иногда были лучше, но в матчах все определяется кокретными моментами в штрафной. В этом они были лучше.
В начале игры мы действовали неточно. Мы недостаточно хорошо читали ситуации и играли быстро, когда у нас не было преимущество. Это создавало нам проблемы. Окей, это можно принять. Но дарить такие голы на этом уровне – это невозможно.
Атмосфера и выступление были очень хорошими, если исключить то, что мы подарили «Манчестер Сити» три гола. Я не знаю, чего еще могу просить от игроков, чтобы они соответствовали этому уровню. «Ман Сити» – лучшая команда мира, и мы соответствовали их уровню. Но для победы нужно было делать некоторые вещи лучше», – сказал Артета для Amazon Prime.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ, но у «Арсенала» есть матч в запасе.
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Хотя Нкетия для своего роста вполне неплохо играет головой.
P.S. Чем больше узнаю про Артету (начиная с сериала от Амазон), тем больше проникаюсь к нему уважением не только как к тренеру, но и как к личности.
Потом Сити перестроились и игра Арсенала начала разбиваться на фрагменты. Ну и плюс конечно, когда у тебя есть Кевин Де Брюйне и хорошая скамейка. Инструментов для влияние на игру значительно более обширные.
Все еще думаю, что Сити главный фаворит в гонке. Но это не отменяет тот факт, что в этом году Арсенал хорош. По целостности, по игре... вполне конкурентная команда. Это не может не радовать, мне кажется большинство фанатов АПЛ. Потому-что старого доброго, играющего Арсенала, очень не хватало.
Надеюсь, в следующем году Артета получит усиление в любом случае. 1-2 классных игрока. Помогут им сделать еще более качественный скачек вперед и закрепится опять в элите и чуть получить еще немного резерва.
На таком уровне совершать такие детские ошибки - это просто неприемлемо!
И реализация - вот что отличает классных игроков от хороших. Один Нкетиа упустил два 100% голевых момента, когда без сопротивления бил головой в пустые ворота. Так играть и надеться выиграть Сити нельзя.
Сам Арсенал с игры не забил, пенальти был сомнительный
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Лучшего подарка к дню святого Валентина Пеп от Артеты и представить не мог, хоть и с опозданием на день