Микель Артета: «Сити» – лучшая команда мира. «Арсенал» соответствовал уровню, но подарил 3 гола»

Тренер «Арсенала» высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:3).

«Это разочарование, потому что мы проиграли. И я имею в виду то, что проиграли именно мы. Это была невероятная битва, но мы подарили им голы, когда все было в наших руках. А еще у нас было три явных голевых момента, и мы не реализовали их.

Чтобы обыграть «Манчестер Сити», нужно сыграть выше своего уровня, учитывая их мастерство. Мы играли наравне с ними, а иногда были лучше, но в матчах все определяется кокретными моментами в штрафной. В этом они были лучше.

В начале игры мы действовали неточно. Мы недостаточно хорошо читали ситуации и играли быстро, когда у нас не было преимущество. Это создавало нам проблемы. Окей, это можно принять. Но дарить такие голы на этом уровне – это невозможно.

Атмосфера и выступление были очень хорошими, если исключить то, что мы подарили «Манчестер Сити» три гола. Я не знаю, чего еще могу просить от игроков, чтобы они соответствовали этому уровню. « » – лучшая команда мира, и мы соответствовали их уровню. Но для победы нужно было делать некоторые вещи лучше», – сказал Артета для Amazon Prime.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ, но у «Арсенала» есть матч в запасе.

«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

«Сити» – уже лидер АПЛ! Какие там расклады в чемпионской гонке?

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!