Микель Артета: «Сити» – лучшая команда мира. «Арсенал» соответствовал уровню, но подарил 3 гола»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:3).

«Это разочарование, потому что мы проиграли. И я имею в виду то, что проиграли именно мы. Это была невероятная битва, но мы подарили им голы, когда все было в наших руках. А еще у нас было три явных голевых момента, и мы не реализовали их.

Чтобы обыграть «Манчестер Сити», нужно сыграть выше своего уровня, учитывая их мастерство. Мы играли наравне с ними, а иногда были лучше, но в матчах все определяется кокретными моментами в штрафной. В этом они были лучше. 

В начале игры мы действовали неточно. Мы недостаточно хорошо читали ситуации и играли быстро, когда у нас не было преимущество. Это создавало нам проблемы. Окей, это можно принять. Но дарить такие голы на этом уровне – это невозможно.

Атмосфера и выступление были очень хорошими, если исключить то, что мы подарили «Манчестер Сити» три гола. Я не знаю, чего еще могу просить от игроков, чтобы они соответствовали этому уровню. «Ман Сити» – лучшая команда мира, и мы соответствовали их уровню. Но для победы нужно было делать некоторые вещи лучше», – сказал Артета для Amazon Prime.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ, но у «Арсенала» есть матч в запасе.

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22 комментария

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Lidin_papa
Здравые рассуждения от Артеты. Ну и убойные, но неиспользованные моменты у Нкетия - отдельное разочарование. Ладно прострел от Томиясу (сильный и далекий по траектории от возможной линии офсайда, которую соблюдал Эдди). - очень непросто было успеть к мячу. Но вот те два навеса, где Нкетия просто не попал головой по мячу (мяч отскакивал от плеча - отсюда такая "точность") - это, конечно, то, что могло бы поменять исходный результат на прямо противоположный. Грешно сказать, даже подумал: "А был бы на его месте, к примеру, Решфорд...")
Хотя Нкетия для своего роста вполне неплохо играет головой.
P.S. Чем больше узнаю про Артету (начиная с сериала от Амазон), тем больше проникаюсь к нему уважением не только как к тренеру, но и как к личности.
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jem777
Ответ Rad0
Вот же парадокс. Лидс при Бьелсе тоже играл без страха, но чемпионом не стал(
А Лидс тоже вел полсезона наверху таблицы?))
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Yri Yrov
Ответ Roman
Самое интересное, что в АПЛ огромное количество денег, любой клуб может позволить себе трансферы дороже 30 млн евро, МЮ и Челси купаются в деньгах, ТТХ, Арсенал и Ливер могут позволить себе трансферы дороже 50 млн евро, весь мир позиционирует АПЛ как самую сильную и лучшую лигу мира, но Сити в этой самой сильной лиге так доминирует, что другой клуб может стать чемпионом только в том случае, если "посмешище" смогут нефутбольными путями в кабинетах выкинуть в чемпионшип. Только тут возникает вопрос кто еще посмишеще-то? Может те, кто тратят денег не меньше Сити, но берут АПЛ раз в 10 или 30 лет?
Не меньше сити тратит только мю и Челси. В Ливере работает "социалист" который не верит деньгам ,
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moldfan
Первый тайм Арсенал выглядел прямо хорошо, даже не смотря на сомнительный пеналь, играли они действительно здорово. И за исключением ошибки Томиясу, выглядели даже по интересней.

Потом Сити перестроились и игра Арсенала начала разбиваться на фрагменты. Ну и плюс конечно, когда у тебя есть Кевин Де Брюйне и хорошая скамейка. Инструментов для влияние на игру значительно более обширные.

Все еще думаю, что Сити главный фаворит в гонке. Но это не отменяет тот факт, что в этом году Арсенал хорош. По целостности, по игре... вполне конкурентная команда. Это не может не радовать, мне кажется большинство фанатов АПЛ. Потому-что старого доброго, играющего Арсенала, очень не хватало.

Надеюсь, в следующем году Артета получит усиление в любом случае. 1-2 классных игрока. Помогут им сделать еще более качественный скачек вперед и закрепится опять в элите и чуть получить еще немного резерва.
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jem777
Совершенно верно. Два грубейших обреза защитников решили исход матча. Спокойно могли наигрывать на ничью, если бы играли строже в обороне.
На таком уровне совершать такие детские ошибки - это просто неприемлемо!
И реализация - вот что отличает классных игроков от хороших. Один Нкетиа упустил два 100% голевых момента, когда без сопротивления бил головой в пустые ворота. Так играть и надеться выиграть Сити нельзя.
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Roman
Ответ Apol
Ничего, Микель, сейчас это арабское посмешище выкинут в шип и Арсенал возьмет свое чемпионство
Самое интересное, что в АПЛ огромное количество денег, любой клуб может позволить себе трансферы дороже 30 млн евро, МЮ и Челси купаются в деньгах, ТТХ, Арсенал и Ливер могут позволить себе трансферы дороже 50 млн евро, весь мир позиционирует АПЛ как самую сильную и лучшую лигу мира, но Сити в этой самой сильной лиге так доминирует, что другой клуб может стать чемпионом только в том случае, если "посмешище" смогут нефутбольными путями в кабинетах выкинуть в чемпионшип. Только тут возникает вопрос кто еще посмишеще-то? Может те, кто тратят денег не меньше Сити, но берут АПЛ раз в 10 или 30 лет?
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Isa Babaev
Этим «подарил» приуменьшает заслугу Пепа и Сити, а они играли вчера круто.
Сам Арсенал с игры не забил, пенальти был сомнительный
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Roman
Любой гол - это чья-то ошибка. Техническая, позиционная, психологическая. Поэтому говорить про подарили гол - это бред и типичная отмазка. Арсеналу гол судья вообще подарил, и что?
Думаю, имеется в виду характер ошибки, подобные «подарки» (от японца) и правда могут относиться к разделу «подарки», иногда ошибки бывают негрубыми, но мастерство или удача противников позволяют им переиграть и забить гол
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Микель Венгер
Ответ Roman
Любой гол - это чья-то ошибка. Техническая, позиционная, психологическая. Поэтому говорить про подарили гол - это бред и типичная отмазка. Арсеналу гол судья вообще подарил, и что?
про "любой гол" солидарен. но "Арсеналу гол вообще судья подарил" это смешно. если бы не судья, мы бы не проиграли МЮ, не сыграли бы вничью с Ньюкаслом и Брентфордом и, скорее всего, не проиграли бы Сити.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Подкат Пенальтьевич
Лучший игрок нынешнего Арсенала это худший игрок Сити прошлого сезона, которого выставили летом без сожалений. О каком уровне тут можно говорить?
Это байт такой? С чего ты взял, что он лучший в арсенале?
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Тиджани Бабангида
Счет на табло - результаты ошибок в обороне и неиспользованных моментов в атаке. Психологически у «Арсенала» появилось чувство лидера
Тезис про чувство лидера вызывает вопрос. Имеешь в виду, что это связано с характером игры?
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Lidin_papa
Ответ Roman
Любой гол - это чья-то ошибка. Техническая, позиционная, психологическая. Поэтому говорить про подарили гол - это бред и типичная отмазка. Арсеналу гол судья вообще подарил, и что?
Ошибка ошибке - рознь. Одно дело потерять мяч у чужой штрафной, другое - подарить у своей. Кроме того, не зря есть разделение на ВЫнужденнные и НЕвынужденные ошибки.
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Rad0
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Самое главное, что Арсенал играл без страха и хотел выиграть.
Вот же парадокс. Лидс при Бьелсе тоже играл без страха, но чемпионом не стал(
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Тиджани Бабангида
Счет на табло - результаты ошибок в обороне и неиспользованных моментов в атаке. Психологически у «Арсенала» появилось чувство лидера
+4
0
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Aleksey Yashin
"Мы подарили «Манчестер Сити» три гола"
------------
Лучшего подарка к дню святого Валентина Пеп от Артеты и представить не мог, хоть и с опозданием на день
+6
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Rafael Nadal Parero
Развалился пол прессингом и подарил - немного разные вещи. Подарил - судья пенальти в ворота Сити. Не хотелось бы, чтобы такая истеричка как Артета стал тренером чемпиона, но я уверен, что этого и не произойдёт.
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kholkir
Черт возьми, как же обожаю АПЛ! Постоянно борьба, конкуренция, неожиданные фавориты, как феникс из пепла восставшие. Италия тоже вроде что-то показывает, но я пока не дорос до итальянского футбола.
0
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Born is the King
Счёт должен был быть 0:3 минимум но Тейлор спас Асренал от очередного разгрома
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АРТУР АЛИЕВ
Самое главное, что Арсенал играл без страха и хотел выиграть.
+7
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Подкат Пенальтьевич
Лучший игрок нынешнего Арсенала это худший игрок Сити прошлого сезона, которого выставили летом без сожалений. О каком уровне тут можно говорить?
+1
-5
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Roman
Любой гол - это чья-то ошибка. Техническая, позиционная, психологическая. Поэтому говорить про подарили гол - это бред и типичная отмазка. Арсеналу гол судья вообще подарил, и что?
+5
-5
0
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Apol
Ничего, Микель, сейчас это арабское посмешище выкинут в шип и Арсенал возьмет свое чемпионство
+5
-5
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