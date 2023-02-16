Артета об 1:3 от «Ман Сити»: «Я больше верю в титул «Арсенала», чем до матча. Мы чувствовали, что можем победить в этой битве»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ман Сити».

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).

«Это была большая битва, битва, в которой мы, особенно до второго пропущенного гола, чувствовали, что можем победить «Манчестер Сити». Но мы пропустили три гола, и игра закончилась.

На таком уровне нельзя совершать определенные ошибки. Но в то же время наша команда очень высоко задрала планку.

Соперник играл длинными мячами, и нам было трудно. Мы не могли достаточно хорошо читать моменты, и нас наказывали за это», – сказал главный тренер «Арсенала».

Также он высказался о чемпионской гонке.

«Я больше верю [в титул], чем до матча. Благодаря выступлению команды и тому, какой уровень она показала против «Сити».

Соперник хотел играть иначе, чем мы. Разница – в игре в штрафной. У них были три момента, и они их реализовали. У нас были моменты, но мы не забили.

Мы все еще можем [выиграть титул]. Игроки все еще верят в это, я чувствую. Они чувствуют, что могут», – добавил Артета.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

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15 комментариев

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Богдан Агафонов
Эра Арсенала окончена
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vv dd
Не понимаю людей, тем более нейтральных болельщиков, которые глумятся и высмеивают разговоры и попытки Арсенала побороться за титул. Объективно Сити великолепны на дистанции и совершенно справедливо победят (если победят). Но разве интрига и надежда это что-то плохое?
 Арсенал сегодня показал, что пока для сити они не конкуренты, но впереди ещё 16(15) матчей.
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ruslan_khaibulov
Ответ Jaxongir Shodiev
Структурно Арсенал был минимум не хуже. Все решили инживидуальные ошибки и класс исполнителей. Если Арсенал как обычно не расклеится, то этот сезон будет лучшим за последние 10 лет
это называется класс исполнителей Ман Сити по игре в ЛЧ был всегда номер олинрнг проваливал противостояние на вылет из-за того что тот же Жесус безбожно мазал из убойных моментов. а Реал безбожно спасался от разгрома и на пустом месте его форварды делали голы. исполнительский класс отдельных игроков никогда не заменить тренерской работой и коллективной игрой
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Ashot Kafka
Ответ Marcus-light
Структурно Арсенал Венгера был лучшей командой АПЛ каждый год. Толку то, если команда не знает, как реализовывать преимущество
Это было так года может до 2008, далее матчи с топами были по одному сценарию - физически более мощная команда соперника продавливала Арсенал, забивая гол, а потом отдавала мяч и забивала на контрах второй. Там не было практически никогда преимущества и ты всегда знал, что если пропустили, то игра по сути закончена.
При Артете команда хоть и проваливается периодически в таких матчах, но такой безнадеги в подобных матчах нет
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Ashot Kafka
Ответ Marcus-light
Хорошие тренеры, имея 4 недели паузы на принятие решений, меняют структуру атаки или ищут нападающего в ТО. Мог бы Артета позвонить Пепу, спросить как играть без нападающего. Или Венгеру. Да даже Эмери бы рассказал
Венгер играл без нападающего - это было худшее по игре в атаке время в Арсенале. Много сейчас команд играют без чистых напов? А структура атаки как и роли игроков сменились, тут нужно слепым быть, чтоб это не видеть.
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Niko [Ars]
Ответ Jaxongir Shodiev
Структурно Арсенал был минимум не хуже. Все решили инживидуальные ошибки и класс исполнителей. Если Арсенал как обычно не расклеится, то этот сезон будет лучшим за последние 10 лет
что слово структурно означает в этом контексте?
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Marcus-light
Ответ Ashot Kafka
Ну да, как-то глупо заменять одного нападающего на другого, можно было туда, например, Тернера поставить, он мог бы ложного вратаря играть. Вот тогда бы было очень тактически и по-гиковски.
Хорошие тренеры, имея 4 недели паузы на принятие решений, меняют структуру атаки или ищут нападающего в ТО. Мог бы Артета позвонить Пепу, спросить как играть без нападающего. Или Венгеру. Да даже Эмери бы рассказал
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Ashot Kafka
Ответ Marcus-light
Странно, после провалов обычно говорит про доминирование. По сути, говорю это весь сезон, Артета не топ тренер. Во всяком случае пока. Было очевидно после травмы Жезуса, что у Арсенала будут проблемы, но Артета просто решил это позиционной заменой на Нкетиа. Чудо, что это работало 5 матчей.
Ну да, как-то глупо заменять одного нападающего на другого, можно было туда, например, Тернера поставить, он мог бы ложного вратаря играть. Вот тогда бы было очень тактически и по-гиковски.
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Marcus-light
Ответ Jaxongir Shodiev
Структурно Арсенал был минимум не хуже. Все решили инживидуальные ошибки и класс исполнителей. Если Арсенал как обычно не расклеится, то этот сезон будет лучшим за последние 10 лет
Структурно Арсенал Венгера был лучшей командой АПЛ каждый год. Толку то, если команда не знает, как реализовывать преимущество
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Jaxongir Shodiev
Структурно Арсенал был минимум не хуже. Все решили инживидуальные ошибки и класс исполнителей. Если Арсенал как обычно не расклеится, то этот сезон будет лучшим за последние 10 лет
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Black Phoenix
Запас прочности у Сити на порядок больше на дистанции, а Гвардиола ещё и опытом, ресурсами задавит во второй половине сезона. То есть пушкарям будет крайне тяжело вырвать чемпионство после очного проигрыша.
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Marcus-light
Странно, после провалов обычно говорит про доминирование. По сути, говорю это весь сезон, Артета не топ тренер. Во всяком случае пока. Было очевидно после травмы Жезуса, что у Арсенала будут проблемы, но Артета просто решил это позиционной заменой на Нкетиа. Чудо, что это работало 5 матчей.
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Иван Степанов
Арсенал сыроват еще , нужно несколько позиций усилить .
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Dead88 Poets
нормально сыграли , добротная игра была что у одних , что у других ... но опыта у голубых все же больше , что они и продемонстрировали.. не огорчайся
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Птюч
будет забавно, если Арсеналу не хватит двух очков для первого места, а Сити станет чемпионом.
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