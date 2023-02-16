Артета об 1:3 от «Ман Сити»: «Я больше верю в титул «Арсенала», чем до матча. Мы чувствовали, что можем победить в этой битве»

прокомментировал поражение «Арсенала» от « ».

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).

«Это была большая битва, битва, в которой мы, особенно до второго пропущенного гола, чувствовали, что можем победить «Манчестер Сити». Но мы пропустили три гола, и игра закончилась.

На таком уровне нельзя совершать определенные ошибки. Но в то же время наша команда очень высоко задрала планку.

Соперник играл длинными мячами, и нам было трудно. Мы не могли достаточно хорошо читать моменты, и нас наказывали за это», – сказал главный тренер « ».

Также он высказался о чемпионской гонке.

«Я больше верю [в титул], чем до матча. Благодаря выступлению команды и тому, какой уровень она показала против «Сити».

Соперник хотел играть иначе, чем мы. Разница – в игре в штрафной. У них были три момента, и они их реализовали. У нас были моменты, но мы не забили.

Мы все еще можем [выиграть титул]. Игроки все еще верят в это, я чувствую. Они чувствуют, что могут», – добавил Артета.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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