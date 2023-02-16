Агент Хвичи: «Квара думает лишь о скудетто и победе в ЛЧ с «Наполи». Он никогда не перейдет в другой клуб из Италии»

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Наполи агенты Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не перейдет в другой итальянский клуб.

Об этом сообщил его агент Мамука Джугели.

«Есть интерес от многих клубов, но Квара о них не думает. Он думает лишь о том, чтобы выиграть с «Наполи» скудетто и Лигу чемпионов. Он позаботится о том, чтобы осчастливить неаполитанцев. Квара любит Неаполь, ему нравится город.

Хвича говорил, что в Италии он видит себя только в «Наполи». Он никогда не перейдет в другой итальянский клуб. Хвича чувствует себя как дома», – сказал Джугели. 

В этом сезоне у вингера 11 голов и 12 результативных передач в 23 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

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28 комментариев

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a.sh.s.
Ответ Don Cherry 67
А смысл ему дергаться кудато? 22 года, хороший, но первый европейский сезон. Надо ещё подтвердить этот уровень (два-три сезона) и Наполи прекрасное место для этого (зарплату подняли, бонусы прописали, игровое время, борьба за скудетто, ЛЧ, химия с Осимхеном....).
все правильно написали но по моему Осимхена летом точно кто из топ клубов заберёт.
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Илья Игнатьев
Ответ arspurs9
Сейчас нет возможности. Следующий сезон - дикий спад, падение цены втрое. Травма - падение цены. Игрок одного сезона - падение цены. Ну это как возможные примеры. Таких игроков уже вагон и маленькая тележка была, которая выстреливает и пропадает куда то. Надо для начала хотя бы года 3 на высоком уровне провести, а потом уже заявления делать.
В воображении некоторых товарищей, в частности грузин, Хвича уже получил ЗМ, уже лучше Аршавина, будет ещё 20 лет играть на высоком уровне, не расстраивай их возможными вариантами развития событий)
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a.sh.s.
Надеюсь он не перейдёт в Сити я сам большой поклонник футбола Пепа но если все таки перейдёт в Сити Пеп ради прикола поставить его на прз, вчера до 30минути не понимал что делает на поле Силва он оказывается играл лкз, потом перестроил игру все как и есть и сразу игра пошла. Ему подойдёт футбол Арсенала или Баварии.
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Иван Шуткин
Ответ SkyCarrier
«Никогда не говори никогда!». У Саудитов уже бегает доказательство этого выражения.)))
Он сказал Италии
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arspurs9
Ответ Александр Бялт
думаю тут дело не в преданности Наполи, а в невозможности других клубов Серии А выложить требуемую сумму за Квару. Так что либо Неаполь, либо Англия.
Сейчас нет возможности.
Следующий сезон - дикий спад, падение цены втрое.
Травма - падение цены.
Игрок одного сезона - падение цены.
Ну это как возможные примеры.
Таких игроков уже вагон и маленькая тележка была, которая выстреливает и пропадает куда то. Надо для начала хотя бы года 3 на высоком уровне провести, а потом уже заявления делать.
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Мельников Михаил
Мамука вылез.
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Вячеслав Тотров
у итальянских клубов не хватит денег
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Don Cherry 67
А смысл ему дергаться кудато? 22 года, хороший, но первый европейский сезон. Надо ещё подтвердить этот уровень (два-три сезона) и Наполи прекрасное место для этого (зарплату подняли, бонусы прописали, игровое время, борьба за скудетто, ЛЧ, химия с Осимхеном....).
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ya_za_ac_milan
Через год перейдет в Ювентус
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Дядя ТУРА
Ответ Roman
В 22 года такое заявлять такое себе, жизнь может повернуться совсем по-другому. А мафиозные фанаты Наполи могут запомнить это обещание...
так Хвича сам этого не говорил же
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Андрей Синецкий
Ну прошли времена , когда можно говорить фразу «никогда не перейдёт»! Болельщики потом припомнят
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Александр Бялт
думаю тут дело не в преданности Наполи, а в невозможности других клубов Серии А выложить требуемую сумму за Квару. Так что либо Неаполь, либо Англия.
Никто не знает, что будет через год
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Ole Gunor
Пока есть такая гармония как с партнерами по клубу, так и полное доверие Спала, то будет там. Но Спал такой дядька, что в один прекрасный момент может потерять либо контакт и игроками, либо, что может быть более вероятно, с президентом разойдется во взглядах. Кодовое слово- трансферы и финансы. А скудетто именно Наполи в этом году было бы очень знаково.
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Кино Музыка
Не понимаю таких речей. Игрока делает его уровень, а не героизация.
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Korsantes Ber
Ответ Александр Бялт
думаю тут дело не в преданности Наполи, а в невозможности других клубов Серии А выложить требуемую сумму за Квару. Так что либо Неаполь, либо Англия.
вот именно :)
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feelthedroom@mail.ru
Ответ SkyCarrier
«Никогда не говори никогда!». У Саудитов уже бегает доказательство этого выражения.)))
Талиска?
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wshnmn
Мужчина.
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Руслан З.
Ответ dr. cage
Кстати, учитывая довольно таки стабильный и чёткий футбол Наполи, удивительно, что буки почти никак не выделяют их в претенденты хотя-бы финалистов ЛЧ. Ведь по сути, если у них и был зимний спал, то он их едва коснулся.. Тогда как основные претенденты за январь нахлебались в том или ином виде.. Бавария и ПСЖ с травмами, Сити и Реал по игре..
Если быть объективными то отсутствие явного спада зимой, вероятнее всего вытекает из того что большинство игроков Наполи не играли на мундиале в Катаре, если взглянуть на основной состав то это максимум 3-4 игрока Зелински, Руй, Замбо-Ангисса и Лосано, который ещё и не основной. Не умоляю заслуг тренерского штаба и самих игроков, но для Наполи в этом году всё сложилось как нельзя лучше.
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janitor
Хвича в 2024: Рад быть частью проекта Юве. Это великий клуб.
+9
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Александр Бялт
думаю тут дело не в преданности Наполи, а в невозможности других клубов Серии А выложить требуемую сумму за Квару. Так что либо Неаполь, либо Англия.
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Руслан З.
Никогда не говори никогда. © Аурелио Де Лаурентис 😄
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Дмитрий Телешин
Ну да, он же коренной неаполитанец!
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dr. cage
Кстати, учитывая довольно таки стабильный и чёткий футбол Наполи, удивительно, что буки почти никак не выделяют их в претенденты хотя-бы финалистов ЛЧ.

Ведь по сути, если у них и был зимний спал, то он их едва коснулся.. Тогда как основные претенденты за январь нахлебались в том или ином виде.. Бавария и ПСЖ с травмами, Сити и Реал по игре..
+1
0
+1
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Gheorghe Rusu
Не первый раз замечаю, что агент у Хвичи не очень умный.
+8
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Евгений Квасников
очень громкое заявление. !
+1
-1
0
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