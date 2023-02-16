Агент Хвичи: «Квара думает лишь о скудетто и победе в ЛЧ с «Наполи». Он никогда не перейдет в другой клуб из Италии»
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не перейдет в другой итальянский клуб.
Об этом сообщил его агент Мамука Джугели.
«Есть интерес от многих клубов, но Квара о них не думает. Он думает лишь о том, чтобы выиграть с «Наполи» скудетто и Лигу чемпионов. Он позаботится о том, чтобы осчастливить неаполитанцев. Квара любит Неаполь, ему нравится город.
Хвича говорил, что в Италии он видит себя только в «Наполи». Он никогда не перейдет в другой итальянский клуб. Хвича чувствует себя как дома», – сказал Джугели.
В этом сезоне у вингера 11 голов и 12 результативных передач в 23 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
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Следующий сезон - дикий спад, падение цены втрое.
Травма - падение цены.
Игрок одного сезона - падение цены.
Ну это как возможные примеры.
Таких игроков уже вагон и маленькая тележка была, которая выстреливает и пропадает куда то. Надо для начала хотя бы года 3 на высоком уровне провести, а потом уже заявления делать.
Ведь по сути, если у них и был зимний спал, то он их едва коснулся.. Тогда как основные претенденты за январь нахлебались в том или ином виде.. Бавария и ПСЖ с травмами, Сити и Реал по игре..