Агент Хвичи: «Квара думает лишь о скудетто и победе в ЛЧ с «Наполи». Он никогда не перейдет в другой клуб из Италии»

Вингер «Наполи» не перейдет в другой итальянский клуб.

Об этом сообщил его агент .

«Есть интерес от многих клубов, но Квара о них не думает. Он думает лишь о том, чтобы выиграть с «Наполи» скудетто и . Он позаботится о том, чтобы осчастливить неаполитанцев. Квара любит Неаполь, ему нравится город.

Хвича говорил, что в Италии он видит себя только в «Наполи». Он никогда не перейдет в другой итальянский клуб. Хвича чувствует себя как дома», – сказал Джугели.

В этом сезоне у вингера 11 голов и 12 результативных передач в 23 матчах за « » во всех турнирах. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

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