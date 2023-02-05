Спаллетти о Серии А и ЛЧ: «Добившись чего-то, ты можешь остановиться или удвоить ставку. «Наполи» удваивает»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Специя Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался после матча со «Специей» (3:0).

Об игре 21-го тура Серии А

«В таких матчах все определяет то, что происходит в головах футболистов. Игра начинается за день до стартового свистка. И то, что игроки были готовы, пускай и недостаточно подвижны поначалу, важно, особенно учитывая игру «Специи».

Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена. Они способны оказать решающее влияние, создать возможности для похода вперед».

Об амбициях в Лиге чемпионов и чемпионате Италии

«В жизни бывают моменты, когда ты добиваешься определенных результатов и можешь либо остановиться, либо удвоить ставку. Мы даже не задумывались – сразу решили удвоить ставку.

Мы собираемся идти вперед и постараемся порадовать наших фанатов, людей, которые, возможно, молятся за нас дома. Мы должны заставить их гордиться нами», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.

«Наполи» лидирует в Серии А, опережая на 16 баллов «Интер», который сегодня играет с «Миланом». В 1/8 финала ЛЧ команда Спаллетти сыграет с « Айнтрахтом».

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20 комментариев

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Эрик Оганезов
можно и в лч пошуметь и до полуфинала хоть дойти
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alex1978
Ответ Руслан Мозговой
Разве он не видит с неба?
Откуда?как он жил, не думаю что он попал туда
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rcbkz6mrtd
Наполи вперед, Спалетти надо забрать чемпионат и лигу чемпионов, это будет очень красиво! В межсезонье весь состав разберут топы, новый собрать практически не возможно в короткий срок.
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serserdada
лучик если не позволит кваре ноги поломать то они с осимой сполпены чемп возьмут а в лч обломаются стопудово там не итальянская пиццерия
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-1
-1
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Nj S
Ответ AF007
Ты уверен, что он был бы прям уж сильно рад увидеть, что и без него оказывается и те и другие способны победить?
Учитывая что они долго очень были без чемпионства
Потому что последний раз как раз только благодаря ему были трофеи
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9wkbc9rjcb
Смотреть Наполи в таким составом одно удовольствие, сама играют и другим дают играть!
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serserdada
Ответ Alexey_Mzokov
Как бы летом не угнали Хвичу или Осимхена, а то и обоих сразу. Поэтому надо в этом сезоне отрываться по максимуму.
грузина он потеряет полюбахе, через год Кваре в наполи делать будет нехера ему рост нужен, развитие. а наполи не тот уровень, он в лч одной ногой только стоит. хвиче ход в сити, в других жоских клубах его поломают
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Андрей Ж
как-бы не было смешно, Айнтрахт сейчас самый сложный соперник для Наполи в ЛЧ
И шансы 50/50
Но если пройдут, то думаю дойдут до финала
Но с немцами будет максимально сложно
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evgeniiios
Ответ Alexey_Mzokov
Как бы летом не угнали Хвичу или Осимхена, а то и обоих сразу. Поэтому надо в этом сезоне отрываться по максимуму.
За Осимхена я бы на месте Наполи требовал 250 Лямов, вообще без рофлов
+2
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+2
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zer
Ответ Alexey_Mzokov
Как бы летом не угнали Хвичу или Осимхена, а то и обоих сразу. Поэтому надо в этом сезоне отрываться по максимуму.
согласен, сейчас или никогда
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Милан Тео 19
Ответ Alexey_Mzokov
Как бы летом не угнали Хвичу или Осимхена, а то и обоих сразу. Поэтому надо в этом сезоне отрываться по максимуму.
Согласен, но если и угонят то Осимхена за 150 а Хвичу за 100 не меньше ☝️
+1
-1
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AF007
Ответ Nj S
Так обидно за Марадону Мог и чемпионство Наполи застать и чемпионство Аргентины
Ты уверен, что он был бы прям уж сильно рад увидеть, что и без него оказывается и те и другие способны победить?
0
-1
-1
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Милан Тео 19
Желаю Наполи выиграть Скудетто и ЛЧ заодно !
+2
0
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Joe Black
Ответ Nj S
Так обидно за Марадону Мог и чемпионство Наполи застать и чемпионство Аргентины
да, но хорошо , что он и сам этого добивался с Наполи и со сборной Аргентины
+2
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ya_za_ac_milan
Похоже Спалетти опять поставил на зеро))
0
0
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Руслан Мозговой
Ответ Nj S
Так обидно за Марадону Мог и чемпионство Наполи застать и чемпионство Аргентины
Разве он не видит с неба?
+2
-4
-2
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Yuri Ten
Кажется Наполи может до финала дойти ЛЧ учитывая плохую форму остальных фаворитов
0
-1
-1
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Alexey_Mzokov
Как бы летом не угнали Хвичу или Осимхена, а то и обоих сразу. Поэтому надо в этом сезоне отрываться по максимуму.
+9
0
+9
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Nj S
Так обидно за Марадону
Мог и чемпионство Наполи застать и чемпионство Аргентины
+25
-4
+21
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igls54
Каких кадров подготовили Зенит и Рубин :)
+11
-3
+8
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