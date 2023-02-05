Спаллетти о Серии А и ЛЧ: «Добившись чего-то, ты можешь остановиться или удвоить ставку. «Наполи» удваивает»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался после матча со «Специей» (3:0).
Об игре 21-го тура Серии А
«В таких матчах все определяет то, что происходит в головах футболистов. Игра начинается за день до стартового свистка. И то, что игроки были готовы, пускай и недостаточно подвижны поначалу, важно, особенно учитывая игру «Специи».
Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена. Они способны оказать решающее влияние, создать возможности для похода вперед».
Об амбициях в Лиге чемпионов и чемпионате Италии
«В жизни бывают моменты, когда ты добиваешься определенных результатов и можешь либо остановиться, либо удвоить ставку. Мы даже не задумывались – сразу решили удвоить ставку.
Мы собираемся идти вперед и постараемся порадовать наших фанатов, людей, которые, возможно, молятся за нас дома. Мы должны заставить их гордиться нами», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.
«Наполи» лидирует в Серии А, опережая на 16 баллов «Интер», который сегодня играет с «Миланом». В 1/8 финала ЛЧ команда Спаллетти сыграет с « Айнтрахтом».
Потому что последний раз как раз только благодаря ему были трофеи
И шансы 50/50
Но если пройдут, то думаю дойдут до финала
Но с немцами будет максимально сложно
Мог и чемпионство Наполи застать и чемпионство Аргентины