Спаллетти о Серии А и ЛЧ: «Добившись чего-то, ты можешь остановиться или удвоить ставку. «Наполи» удваивает»

Главный тренер « » высказался после матча со «Специей» (3:0).

Об игре 21-го тура Серии А

«В таких матчах все определяет то, что происходит в головах футболистов. Игра начинается за день до стартового свистка. И то, что игроки были готовы, пускай и недостаточно подвижны поначалу, важно, особенно учитывая игру «Специи».

Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена. Они способны оказать решающее влияние, создать возможности для похода вперед».

Об амбициях в и чемпионате Италии

«В жизни бывают моменты, когда ты добиваешься определенных результатов и можешь либо остановиться, либо удвоить ставку. Мы даже не задумывались – сразу решили удвоить ставку.

Мы собираемся идти вперед и постараемся порадовать наших фанатов, людей, которые, возможно, молятся за нас дома. Мы должны заставить их гордиться нами», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.

«Наполи» лидирует в Серии А, опережая на 16 баллов «Интер», который сегодня играет с «Миланом». В 1/8 финала ЛЧ команда Спаллетти сыграет с « Айнтрахтом».