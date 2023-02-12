«Наполи» готов удвоить зарплату Хвичи и продлить контракт с Осимхеном. Оба хотят остаться еще на сезон

и не хотят уходить из « ».

Нигерийский форвард забил 16 голов в 17 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров Серии А. У грузинского вингера 8 голов и 9 результативных передач в 17 играх – он лучший ассистент турнира на данный момент, а по системе «гол+пас» уступает лишь Осимхену – 17 очков против 19.

Контракт Осимхена рассчитан до лета 2025 года, Кварацхелии – до 2027-го. Оба футболиста интересны клубам , однако они довольны своим положением в Неаполе и выражают готовность остаться в клубе на следующий сезон.

В случае с Осимхеном «Наполи» хочет продлить контракт как минимум на год. Его зарплата может вырасти до 4,5 млн евро в год за счет больших бонусов.

Что касается грузинского игрока, то в «Наполи» готовы удвоить его зарплату – с 1,2 млн евро до 2,5 млн – с продлением контракта до 2028-го.

Подробная статистика Хвичи – здесь, Виктора – тут.

Хвича и Осимхен разносят Серию А – 36 очков по гол+пас на двоих. Ну как их остановить?

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