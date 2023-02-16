Поттер о 0:1 от «Боруссии»: «Челси» доминировал во втором тайме, но пропустил гол с контратаки после углового»

отреагировал на поражение «Челси» от « » Дортмунд.

«Синие» на выезде уступили со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и не выигрывают в четырех встречах подряд.

«Мы пропустили гол с контратаки после углового, хотя были близки к тому, чтобы забить самим. Они вскрыли нас. Это расстраивает, нам нужно действовать лучше.

Кроме этого момента, мы играли действительно хорошо, нужно было лишь забить. Это было очень мощное выступление, особенно во втором тайме. Мы создали много голевых моментов. Но пропущенный гол меня огорчил.

Мне кажется, мы доминировали во втором тайме. Что касается противостояния, то сейчас перерыв – нам нужно перестроиться.

Вы могли видеть реакцию болельщиков. Они были настроены очень позитивно, видели игру команды и оказали нам фантастический прием.

Мы прогрессируем как команда, видим много положительных моментов. Всегда нужно немного удачи, но нельзя сидеть и ждать ее, надо продолжать работать. Ребята отлично выполняют свою работу, но мы все еще страдаем в данный момент», – сказал главный тренер « » в эфире BT Sport.

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