Поттер о 0:1 от «Боруссии»: «Челси» доминировал во втором тайме, но пропустил гол с контратаки после углового»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер отреагировал на поражение «Челси» от «Боруссии» Дортмунд.

«Синие» на выезде уступили со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и не выигрывают в четырех встречах подряд.

«Мы пропустили гол с контратаки после углового, хотя были близки к тому, чтобы забить самим. Они вскрыли нас. Это расстраивает, нам нужно действовать лучше.

Кроме этого момента, мы играли действительно хорошо, нужно было лишь забить. Это было очень мощное выступление, особенно во втором тайме. Мы создали много голевых моментов. Но пропущенный гол меня огорчил.

Мне кажется, мы доминировали во втором тайме. Что касается противостояния, то сейчас перерыв – нам нужно перестроиться.

Вы могли видеть реакцию болельщиков. Они были настроены очень позитивно, видели игру команды и оказали нам фантастический прием.

Мы прогрессируем как команда, видим много положительных моментов. Всегда нужно немного удачи, но нельзя сидеть и ждать ее, надо продолжать работать. Ребята отлично выполняют свою работу, но мы все еще страдаем в данный момент», – сказал главный тренер «Челси» в эфире BT Sport.

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20 комментариев

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The Best
Ответ Андрей
дортмунд играл не рационально, в лондон пол состава не полетит. Играли как за финал, давно таких матчей не видел, когда летят двумя ногами в мяч и выгрызают его. В команде хорошая сплоченность, это круто. Пока Челси штормит и Мудрик с Кукурельей где-то там, шансы есть.
Боррусия мне кстати понравилась,матч был интересным но я уверен если бы Челси был в лучшей форме то немцам было бы ещё сложнее.
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Футбол_это_жизнь
Ответ The Best
Мне вот интересно люди которые пишут что у Челси во втором тайме небыло моментов вы хоть сам матч смотрели?У Челси было 15 ударов и 8 в створ а у Дортмунда 3 удара и 2 в створ,это о чем-то говорит или нет?)Лучшая игра Челси в этом сезоне,а 1:0 это пока ничего не значит.Шансы во втором матче есть тем более если будут продолжать так играть (но главное забивать свои моменты).
Дортмунд забил и встал в оборону. Челси не смогли забить при 15 ударах. Такое себе достижение
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U
Когда буквально воспринял фразу руководства "Артета-наш ориентир".
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Brigant
Поттер такой доминатор :))
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Bakhytzhan Babashev
И что? Доминировали, доминировали, но так и не выдоминировали.
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Wasilij Petrow
Результат вообще-то приемлемый; к ответке, может, что-н. да наладится. Если нет, Поттера могут попросить на выход.
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Андрей
Ответ The Best
Мне вот интересно люди которые пишут что у Челси во втором тайме небыло моментов вы хоть сам матч смотрели?У Челси было 15 ударов и 8 в створ а у Дортмунда 3 удара и 2 в створ,это о чем-то говорит или нет?)Лучшая игра Челси в этом сезоне,а 1:0 это пока ничего не значит.Шансы во втором матче есть тем более если будут продолжать так играть (но главное забивать свои моменты).
дортмунд играл не рационально, в лондон пол состава не полетит. Играли как за финал, давно таких матчей не видел, когда летят двумя ногами в мяч и выгрызают его. В команде хорошая сплоченность, это круто. Пока Челси штормит и Мудрик с Кукурельей где-то там, шансы есть.
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Покерный Футбол
Ну играли правда не плохо,по сравнению с нашей тошниловкой в АПЛ матч правда порадовал,но тут больше «заслуга» Дортмунда который даёт свободу сопернику на своей половине поля. Но реализация….с такой реализацией и в РПЛ делать нечего.
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The Best
Мне вот интересно люди которые пишут что у Челси во втором тайме небыло моментов вы хоть сам матч смотрели?У Челси было 15 ударов и 8 в створ а у Дортмунда 3 удара и 2 в створ,это о чем-то говорит или нет?)Лучшая игра Челси в этом сезоне,а 1:0 это пока ничего не значит.Шансы во втором матче есть тем более если будут продолжать так играть (но главное забивать свои моменты).
+8
-2
+6
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Lev Kondratchik
Ответ Artur Turik
В первом тайме были острые атаки, много опасных моментов. А во втором пропущенный гол, больше владения и ничего опасного у ворот соперника. Вторые таймы Поттер всегда проваливает, не знаю, что он там говорит в перерыве, но прекращай.
Во втором тайме были моменты у Кулибали, Джеймса да и по статистике во второй половине 3-16 по ударам - это доминация
+3
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Пацанчик реальный
Мы пропустили после контратаки с углового - Поттер «Капитан очевидность»??
+3
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Maxim Naumov
«Хочешь стать как Артета — веди себя как Артета» Г. Поттер
+1
-3
-2
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Artur Turik
В первом тайме были острые атаки, много опасных моментов. А во втором пропущенный гол, больше владения и ничего опасного у ворот соперника. Вторые таймы Поттер всегда проваливает, не знаю, что он там говорит в перерыве, но прекращай.
0
-3
-3
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ФК рычаг
Пополнение в стане "доминаторов"
+7
-3
+4
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kiraly
Наконец-то еще один доминатор
+2
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qvjnxgpq5c
Когда Поттер и Малфой все таки в одном классе
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Максим Козлов
Может быть, нужно в каждом проигрыше говорить про доминацию, чтобы потом, через пару лет, конкурировать с Ман Сити за чемпионство? Или просто с Северного Лондона Поттеру надуло ветром?
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Obdob
Феликс запорол очень много моментов, и та голевая контратака была его виной. Челси очень не хватает центрфорварда. Но ничего, летом вернётся Лакака 😆
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Abil Alex
Переиграл в фифа Поттер,схема есть, игроки есть ,думает выносит будет всех
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GuruFutbola
Доминатор с али)
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