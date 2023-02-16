У Мудрика нет результативных действий в 4 матчах за «Челси»

не совершил результативных действий в 4 матчах за «Челси».

22-летний полузащитник сборной Украины сегодня вышел в стартовом составе «синих» на первый матч 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (0:1) и был заменен на 71-й минуте.

Михаил, за которого « » заплатил 70+30 миллионов евро, дебютировал за клуб 21 января, выйдя на замену против «Ливерпуля» (0:0).

Затем он начинал в старте игры против «Фулхэма» (0:0) и «Вест Хэма» (1:1). В четырех играх он не забил и не ассистировал партнерам.

Подробная статистика Мудрика доступна здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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