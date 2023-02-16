У Мудрика нет результативных действий в 4 матчах за «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах за «Челси».

22-летний полузащитник сборной Украины сегодня вышел в стартовом составе «синих» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1) и был заменен на 71-й минуте.

Михаил, за которого «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро, дебютировал за клуб АПЛ 21 января, выйдя на замену против «Ливерпуля» (0:0).

Затем он начинал в старте игры против «Фулхэма» (0:0) и «Вест Хэма» (1:1). В четырех играх он не забил и не ассистировал партнерам.

Подробная статистика Мудрика доступна здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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130 комментариев

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Леван Сиукаев
за то завтра все ети горе эксперты поголовно в один голос опять будут хвалить его.видите ли,он минимум не хуже Э. Азара(ЛОНДОНССКОЙ ВЕРСИИ)
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qvjnxgpq5c
Та блин ну вот Кукарелья.. я только хотел забивать гол, а он меня заменил. Только не выкладывайте это. (с)
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BarArsInt
Ответ С бодуна
Ребят, Иудрик еще всем покажет,не ставьте крест,в следующем году сыграет против Ливера и даст Милнеру прикурить !!!
😂🤣😁 старина Милнер его клиент
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sprmn
Ответ Екн Лор
Мудрик безусловно очень быстр и ловок, задатки есть, но пока его уровень скорее Чемпионшип.
У него менталитет хороший. Но мне кажется что в его возрасте Ярмоленко выглядел на порядок сильнее
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xQcoW
В Бахмуте был бы полезнее
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ПьяныйКот
За то ценник какой)
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arspurs9
Ответ Футбол_с_Калуцким
То есть игрок, который выходит в основе три матча подряд не виноват в провале команды? Это команда виновата, что Мудрик плохо играет, да.... Так по укроТв наверно и расскажут.
Как бы не потребовали отстранить Челси от футбола и изолировать от спорта, переведя Мудрика в Реал.
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Veles3101
Чукчи скучают по своему Абрамовичу. Будто бы не было сезона 2015/2016 когда Челси был 10ым или гениальный трансфер Лукаку госпожи Грановский . Команда перестраивается. Понятно что будут сбои.
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Reece24
Ответ Михаил Мочалов
Если по логике Челси Мудрик стоит 100м, а Энцо 120, то за Билингема от них нужно требовать минимум 300
Энцо не слабее Белингема.
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arspurs9
Ответ mr kovalsky
Зато мяч при приеме отскакивает как от батута
На контресте с Адейеми, который несколькими минутами ранее просто приклеил его к ноге, организовав 1-0.
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elkipalki
Ох, ему уже и 22. В расцвете сил. Понятно, что политический трансфер, не стоит и близко 100 млн. Но он не виноват в этом фарсе, поэтому пусть старается, работает, может хоть что-то получится. Смотрел два матча Челси, пока выглядит совсем слабо.
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badaboom
Ответ Александр Беляков
Да ну брось , это смешно. Кроме скорости вообще ничего не показал. Тот же Хвича , как будто с другой планеты по игре.
Хвича тоже с корабля на бал в проблемную команду или же через предсезонку в топ коллектив без конского ценника и давления?
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113k
Ответ Гекдениз Кардениз
Как от дерева от него мяч отскакивает даже простые передачи не может обработать , если Феликс создавал и запарывал моменты то Мудрик просто загадил все что можно
Феликс великое днище, нужны голы, а в итоге ничего.
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Червоненков
ха ха ха ха ха
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Vlad Pro
Ответ Pe Pe
из еврогабона всё-таки
Скорее из евробенина)))
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Konstantin Meerov
Похоже, что Шева был топарь в сравнение с ним в челси
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Александр Беляков
Ответ madriden
Да вполне неплохо играл на мой взгляд. Не супер, но и не ужасно. Да и новость сама по себе ни о чём, у Челси в этих четырёх матчах один гол. Вся команда буксует. Но сегодня последние 20 могут играли довольно бодро.
Да ну брось , это смешно. Кроме скорости вообще ничего не показал. Тот же Хвича , как будто с другой планеты по игре.
+2
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+2
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SkyCarrier
Ответ ZhuLio
Если бы еще Феликса не в аренду взяли, а за лямов 80-100 купили, господи, матчи Челси были бы лучше любого юмористического шоу
Если быть честным, Феликс то неплохо отбегал.Не повезло ему в паре мометов. Сегодня он явно был лучшим в команде Гриффиндора.
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BarArsInt
Ответ Камбоджа Иванов
Легенда дриблинга по версии SofaScore: Ливерпуль - 3 попытки дриблинга (2 из них удачных), 6 потерь мяча Фулхэм - 0 попыток дриблинга (0), 6 потерь мяча Вест Хэм - 1 попытка дриблинга (0), 7 потерь мяча Боруссия - 4 попытки дриблинга (2 из них удачных), 15 потерь мяча
да,не может быть такого он же будущая звезда,будущее Челси, который должен затмить своим талантом,Азара+Мбаппе почти как Роналду.
Может он стесняется?показать на что способен 😂😂😂
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МТБ
Ответ Джанлука Нальюка
Больше удивило , как адейеми легко от 120 милионного фернандеса ушел.
Да не так уж и легко, вообще-то. Фернендес, конечно, в отбор не вступил, но сбил темп, заставил сместится. Другой вопрос, что там делал Кепа и где были остальные игроки.
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SkyCarrier
Ответ Джанлука Нальюка
Больше удивило , как адейеми легко от 120 милионного фернандеса ушел.
Вот меня также больше это удивило! Этого «супер» игрока как стоячего обежал да ещё и воротчика прихватил для позора.
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МТБ
Ответ Екн Лор
Мудрик безусловно очень быстр и ловок, задатки есть, но пока его уровень скорее Чемпионшип.
Честно говоря, особой скорости не заметил. По ловкости - вот Фелиш ловок, а Мудрик ничего подобного не показал.
+5
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МТБ
Ответ madriden
Да вполне неплохо играл на мой взгляд. Не супер, но и не ужасно. Да и новость сама по себе ни о чём, у Челси в этих четырёх матчах один гол. Вся команда буксует. Но сегодня последние 20 могут играли довольно бодро.
А по мне вполне ужасно. Качество игры крайне среднее. Вчера у ПСЖ их школьник 17 лет играл так же, а может и лучше.
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Гекдениз Кардениз
Интересно сколько еще надо проиграть чтобы понять что команде нужен тренер, а не Гарри Потер
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Гекдениз Кардениз
Ответ Джанлука Нальюка
Больше удивило , как адейеми легко от 120 милионного фернандеса ушел.
Фернандес там один из немногих кто играет более менее ну там нехилая такая солянка 100миллионная собралась
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