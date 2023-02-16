Гвардиола о 3:1 с «Арсеналом»: «В первом тайме они были намного лучше нас. После перерыва «Сити» заиграл гораздо агрессивнее»

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В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).

«В первом тайме «Арсенал» был гораздо лучше нас. Мы играли недостаточно интенсивно. Может, это потому, что я кое-что поменял, и это было недостаточно хорошо.

После перерыва мы играли гораздо агрессивнее и намного лучше. Мы это сделали, да.

С первых минут второго тайма мы прессинговали соперника намного выше и интенсивнее. У них не было в полузащите дополнительного игрока, который мог бы создавать моменты.

Уокер, Аканджи, Диаш и Аке приложили огромные усилия, чтобы контролировать Сака, Мартинелли и Нкетиа. Это нелегко», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Когда Пепа спросили о том, был ли пенальти «Арсенала», он пожал плечами.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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