Гвардиола о 3:1 с «Арсеналом»: «В первом тайме они были намного лучше нас. После перерыва «Сити» заиграл гораздо агрессивнее»
Пеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом».
В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).
«В первом тайме «Арсенал» был гораздо лучше нас. Мы играли недостаточно интенсивно. Может, это потому, что я кое-что поменял, и это было недостаточно хорошо.
После перерыва мы играли гораздо агрессивнее и намного лучше. Мы это сделали, да.
С первых минут второго тайма мы прессинговали соперника намного выше и интенсивнее. У них не было в полузащите дополнительного игрока, который мог бы создавать моменты.
Уокер, Аканджи, Диаш и Аке приложили огромные усилия, чтобы контролировать Сака, Мартинелли и Нкетиа. Это нелегко», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Когда Пепа спросили о том, был ли пенальти «Арсенала», он пожал плечами.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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