Гвардиола о 3:1 с «Арсеналом»: «В первом тайме они были намного лучше нас. После перерыва «Сити» заиграл гораздо агрессивнее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом».

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).

«В первом тайме «Арсенал» был гораздо лучше нас. Мы играли недостаточно интенсивно. Может, это потому, что я кое-что поменял, и это было недостаточно хорошо.

После перерыва мы играли гораздо агрессивнее и намного лучше. Мы это сделали, да.

С первых минут второго тайма мы прессинговали соперника намного выше и интенсивнее. У них не было в полузащите дополнительного игрока, который мог бы создавать моменты.

Уокер, Аканджи, Диаш и Аке приложили огромные усилия, чтобы контролировать Сака, Мартинелли и Нкетиа. Это нелегко», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Когда Пепа спросили о том, был ли пенальти «Арсенала», он пожал плечами.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

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9 комментариев

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GuruFutbola
Гегемона Пепа никто не может спустить с вершины его монолиги)
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Rick Sorkin
Ответ Алексей Прядко
«Всё из-за схемы 4-4-3» — добавил Гвардиола
Фанат Шевцова?
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Вазген, друг Мхитаряна.
А ещё судья Антон... Добавил Пепун и погладил свою лысину
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Богдан Агафонов
Эра Арсенала окончена.
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, вот и то, о чём многие говорили-Сити почувствовал запах крови и начал реализовывать свой любимый "лыжный рюкзак"(отсидеться за спиной, чтобы настигнуть и обогнать). Получится ли снова довести эту ситуацию до чемпионства-это ещё предстоит увидеть, но Арсеналу на данный момент уже нанесён нехилый психологический урон. А если ещё учесть, что канониры-молодая команда и скамейка не блещет разнообразием...👹
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llolishe
Ответ Black Phoenix
Просто Арсенал очень плохо конвертирует из игрового, позиционного преимущества нечто полезное, и прощает соперника подобной расхлябанностью. Реально топовые команды за такое наказывают.
Первая половина сезона Арсенала это фарт

Пример Наполи-у них со скамейки может выйти Симеоне и забить важный гол

А у Арсенала кто кроме Троссарда усилит игру
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-3
-3
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Алексей Прядко
«Всё из-за схемы 4-4-3» — добавил Гвардиола
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-1
-1
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Black Phoenix
Просто Арсенал очень плохо конвертирует из игрового, позиционного преимущества нечто полезное, и прощает соперника подобной расхлябанностью. Реально топовые команды за такое наказывают.
+2
-1
+1
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kami777
Пеп-доминатор Апл
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-1
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