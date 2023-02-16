У «Сити» 36% владения в матче с «Арсеналом». Это самый низкий показатель в карьере Гвардиолы в игре чемпионата

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» владел мячом 36% времени матча с «Арсеналом».

Команда под руководством Пепа Гвардиолы в этой встрече показала самый низкий процент владения за всю его тренерскую карьеру в матче чемпионата. Также «Сити» продемонстрировал самую низкую точность передач под руководством Гвардиолы в матче АПЛ – 72,8% при 219 успешных пасах.

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Команды сравнялись по очкам в турнирной таблице, однако «Арсенал» сыграл на один матч меньше.

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8 комментариев

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Ман Сити
Ответ deimon7.7
Получается Пеп победил своего падавана по клоповски 🤔
Не видел от Сити бестолковой беготни туда сюда
+1
-1
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Любезный Коссутий
так сити и играл хуже большую часть матча
0
-1
-1
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deimon7.7
Получается Пеп победил своего падавана по клоповски 🤔
+4
0
+4
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6tspey7tb5
Пеп просто переиграл Артету. Трудно вспомнить когда вообще команды Пепа играли в длинный пасс всю игру.
+1
0
+1
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Helius
Ошибки защитников Арсенала не новость. А вот с креативом проблема в последних матчах. По моему спад связан с неважной формой Эдегора прежде всего. Сегодня тоже он был плох, очень слабо отыграл. При таком владении моментов должны были создавать больше. К сожалению, думаю в ближайшем матче с Виллой Арсенал тоже потеряет очки . Может целых три даже.
0
0
0
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Sevuska
Не , лучше не доминировать , а выиграть 👍
+1
0
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Михо
Анти доминация
+2
0
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evil
Так выглядит доминация
+2
0
+2
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