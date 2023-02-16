У «Сити» 36% владения в матче с «Арсеналом». Это самый низкий показатель в карьере Гвардиолы в игре чемпионата
«Манчестер Сити» владел мячом 36% времени матча с «Арсеналом».
Команда под руководством Пепа Гвардиолы в этой встрече показала самый низкий процент владения за всю его тренерскую карьеру в матче чемпионата. Также «Сити» продемонстрировал самую низкую точность передач под руководством Гвардиолы в матче АПЛ – 72,8% при 219 успешных пасах.
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Команды сравнялись по очкам в турнирной таблице, однако «Арсенал» сыграл на один матч меньше.
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