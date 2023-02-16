У «Сити» 36% владения в матче с «Арсеналом». Это самый низкий показатель в карьере Гвардиолы в игре чемпионата

« » владел мячом 36% времени матча с «Арсеналом».

Команда под руководством в этой встрече показала самый низкий процент владения за всю его тренерскую карьеру в матче чемпионата. Также «Сити» продемонстрировал самую низкую точность передач под руководством Гвардиолы в матче АПЛ – 72,8% при 219 успешных пасах.

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Команды сравнялись по очкам в турнирной таблице, однако « » сыграл на один матч меньше.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!