РПЛ отсудила 40 тысяч долларов у китайского вещателя – это долг за трансляцию матчей

Теги премьер-лига Россия телевидение ТАСС деньги Футбол

Мир РПЛ выиграла суд у китайской вещательной компании.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление РПЛ к китайской вещательной компании WinPower о взыскании задолженности по лицензионному соглашению в размере 40 тысяч долларов. Об этом сообщается в картотеке суда.

Долг возник по лицензионному соглашению от 1 апреля 2021 года. РПЛ предоставляла компании права на трансляцию матчей чемпионата России. С иском о взыскании задолженности РПЛ обратилась в августе 2022 года

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4 комментария

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Зайцев Руслан
Ответ Мужик из рекламы
деньги наличными привезут?
В биткоинах на кошелек закинут
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Мужик из рекламы
деньги наличными привезут?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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Глядишь и до Порту доберутся
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portvein-psih
В можайском суде?
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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