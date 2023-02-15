РПЛ отсудила 40 тысяч долларов у китайского вещателя – это долг за трансляцию матчей

Мир выиграла суд у китайской вещательной компании.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление РПЛ к китайской вещательной компании WinPower о взыскании задолженности по лицензионному соглашению в размере 40 тысяч долларов. Об этом сообщается в картотеке суда.

Долг возник по лицензионному соглашению от 1 апреля 2021 года. РПЛ предоставляла компании права на трансляцию матчей чемпионата России. С иском о взыскании задолженности РПЛ обратилась в августе 2022 года

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