Хавбек «Урала» Сунгатулин о психологии: «Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, лишний раз ошибешься – накричат или на лавку посадят. Страх шлейфом идет из детского футбола»

рассказал о психологических проблемах футболистов.

– Карпин говорит, что у российских футболистов проблемы с психологией. Согласен с этим тезисом?

– Наверное, да. По себе это ощущаю. Думаю, все идет из детского футбола. Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, кричат.

– Что именно не так с детским футболом?

– Неправильно, что даже там требуют результата. Приходится постоянно думать, что надо побеждать, даже кайфануть от футбола не получается. Некоторые тренеры оказывают давление, говорят детям: «Нужно выиграть любой ценой». И вот ты играешь под этим давлением, а лишний раз ошибешься – накричат или на лавку посадят. Этот страх потом шлейфом за тобой идет. Подсознательно все равно думаешь об этом.

– Ты пользовался когда-то услугами психолога?

– Однажды обращался.

– Поделишься?

– Меня тогда не взяли на сборы со «Спартаком-2», а для молодежки был уже слишком взрослый. Переживал. Тогда и обратился за помощью к психологу. Обсуждали футбольные и жизненные моменты. Полгода где-то длилась сессия. Ничего плохого не вижу в этом. Если чувствуешь, что не справляешься с собственными эмоциями, идешь к специалисту и спокойно обо всем рассказываешь. Нормальная практика абсолютно, – сказал полузащитник « ».

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