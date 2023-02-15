Хавбек «Урала» Сунгатулин о психологии: «Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, лишний раз ошибешься – накричат или на лавку посадят. Страх шлейфом идет из детского футбола»

Теги премьер-лига Россия Урал Валерий Карпин детский футбол Спартак-2 психология Фаниль Сунгатулин Футбол

Фаниль Сунгатулин рассказал о психологических проблемах футболистов.

– Карпин говорит, что у российских футболистов проблемы с психологией. Согласен с этим тезисом?

– Наверное, да. По себе это ощущаю. Думаю, все идет из детского футбола. Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, кричат.

– Что именно не так с детским футболом?

– Неправильно, что даже там требуют результата. Приходится постоянно думать, что надо побеждать, даже кайфануть от футбола не получается. Некоторые тренеры оказывают давление, говорят детям: «Нужно выиграть любой ценой». И вот ты играешь под этим давлением, а лишний раз ошибешься – накричат или на лавку посадят. Этот страх потом шлейфом за тобой идет. Подсознательно все равно думаешь об этом.

– Ты пользовался когда-то услугами психолога?

– Однажды обращался.

– Поделишься?

– Меня тогда не взяли на сборы со «Спартаком-2», а для молодежки был уже слишком взрослый. Переживал. Тогда и обратился за помощью к психологу. Обсуждали футбольные и жизненные моменты. Полгода где-то длилась сессия. Ничего плохого не вижу в этом. Если чувствуешь, что не справляешься с собственными эмоциями, идешь к специалисту и спокойно обо всем рассказываешь. Нормальная практика абсолютно, – сказал полузащитник «Урала».

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7 комментариев

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Кеша
Все верно говорит. Сейчас мы живим в другое время . Динамика жизни другая . Время системных стрессов . То родители с работы пришли не в духе , то задиристые одноклассники сказали что-то . Психология становится важной частью нашего спорта и общества в целом . Я знаю массу примеров , как один ребенок футболист/хоккеист/ баскетболист у одного тренера замыкается не имея права на ошибку , а у другого возит всех подряд без страха . В детских командах очень важна внутриклубная атмосфера . На моих глазах привели ребенка в одну школу олимпийского резерва , достаточно давно . Ребенок был с потрясающей координацией движения . Не занимавшись ни одного дня в баскетболе возил всех кто уже три года занимался . И это было на первой тренировке . Как только тренер рявкнул на него - ребенок отказался ходить к этому тренеру . Никакие уговоры не помогли . Сам тренер 6 месяцев ходил за родителями .
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Артём Стёпин
Ответ Алексий Бяконт
Психология ведь это не обязательно передовая наука, авторитету которой стоит довериться. Она может быть всего лишь преходящим модным явлением, о котором никто и не вспомнит лет через 100, как это было с марксизмом и коммунизмом.
ну речь о том, что подходы к воспитанию меняются и то, что было актуально 200 лет назад, сейчас уже, возможно, немного не отвечает духу времени. и в данном случае "психология" - не только определение науки, а обобщенная характеристика процессов и явлений скорее.
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Алексий Бяконт
Ответ Артём Стёпин
тезис из категории "люди как-то жили без электричества".
Психология ведь это не обязательно передовая наука, авторитету которой стоит довериться. Она может быть всего лишь преходящим модным явлением, о котором никто и не вспомнит лет через 100, как это было с марксизмом и коммунизмом.
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Артём Стёпин
Ответ Алексий Бяконт
200 лет назад ещё и не было никакой психологии. Люди как-то детей воспитывали 10000 лет...
тезис из категории "люди как-то жили без электричества".
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Тиджани Бабангида
Газмясовские тренерские подходы очень негативно влияют на психологию.
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Алексий Бяконт
200 лет назад ещё и не было никакой психологии. Люди как-то детей воспитывали 10000 лет...
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Дядя ТУРА
не знаю. нам тренер тупо мяч кидал и все. через время приходил и забирал
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