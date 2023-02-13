Мостовой про Нобоа и Алвеса: «Не поверю, что Дани хотел насильно кого-то взять. Когда речь о больших деньгах, люди идут на подлости»

Теги Спартак Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Дани Алвес происшествия Александр Мостовой девушки и спорт Сочи Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слова девушки Кристиана Нобоа об избиении.

Ранее Кевиам Касо, с которой Нобоа встречался с 2020 года, заявила, что хавбек «Сочи» поднял на нее руку и неоднократно изменял ей. Нобоа опроверг ее слова, заявив, что его не было рядом с Касо в день, когда, по ее словам, он избил ее.

«Ужас, что происходит. В современном мире всем нужно быть осторожнее, в том числе в интернете. Можешь остаться без всего, как у многих бывало. Когда речь идет про большие деньги, люди идут на подлости. Свежий пример – Алвес (экс-защитник «Барселоны» находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании – прим. Sports.ru). Но я видел много случаев, когда популярные футболисты и хоккеисты рушили свои жизни. Например, никогда не поверю, что Дани кого-то хотел насильно взять.

Ни мужчины, ни женщины не идеальны. Нужно понимать, что мы все одинаковые люди. Ясно, что женщины – слабый пол. Ни в коем случае нельзя бить женщин. Вообще, я против любых видов насилия. Но каждому в голову не залезешь. История с Нобоа мутная и непонятная. Всегда нужно оставаться адекватным человеком», – сказал бывший игрок «Спартака».

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

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16 комментариев

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Pertinax Gandi
Не царское это дело - девок насильничать. Сами ложатся по царёву указу.
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ART DK
Мостовой уже комментирует семейные свары и изнасилования. Очень приятно, что благодаря вниманию аудитории спортса общими усилиями вырастили готового эксперта для программы Малахова. Он уже более чем готов перейти в следующую лигу , впереди серьезнейшие темы : падчерица увела отчима у матери; любовный прямоугольник в пригороде Абакана ; и соседи выживают пенсионерку из квартиры с помощью группы AC/DC
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Dario Alexys
Единственный способ , который мужчине позволит не получить такой иск это не связываться вообще . Но если если решили рискнуть, берите и письменное и видео соглашение ) Иначе придется нанимать адвоката , если ей что-то не понравится)
Вам кажется это смешным? А мне уже нет.
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Rustam Guseynoff
Александр, что вы думаете о развитии животноводства? - На мой взгляд перспективы коневодства в России вызывают сомнения, а вот свинофермы имеют шансы на успех...
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savik-A.M.
Ответ Ебздрогыч
Жду, когда у Мостового начнут спрашивать про биткоины, NFT и альтернативную энергетику, и он также мудро, со знанием дела будет отвечать на вопросы
У меня wi-fi на модеме в скорости упал , жду версию Мостового )
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Spartakovec navsegda
Ответ Winterburn
Путин так всю жизнь делает, и ничего - прокатывает)
Если знак равенства ставишь, то тебе и ребенок расскажет)
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Sinister Kid
Ну, с Мостовым такой ситуации не предвидится.
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Арсений Элин
есть правда, когда у тебя денег много все как мотельки летят на этот прайс(
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Black Phoenix
В каждой бочке затычка. Мостовой что, ни разу работать не пробовал после окончания футбольной карьеры? Откуда у него столько свободного времени, чтобы ерундой в СМИ и интернете страдать, влезая со своим царским мнением где надо, и где не надо?)
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Winterburn
Ответ Ебздрогыч
Жду, когда у Мостового начнут спрашивать про биткоины, NFT и альтернативную энергетику, и он также мудро, со знанием дела будет отвечать на вопросы
Путин так всю жизнь делает, и ничего - прокатывает)
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Владимир Молявин
Царь, не лезь ты в эту тему. А то и тебя обвинят в чём нибудь.
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Ответ Ебздрогыч
Блин, да этот тренер еще и криминалистом, и судьей оказался! Сколько талантов у человека!
Талантливый человек талантлив во всём. 8)
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Winterburn
Мостовой: "Я скорее поверю, что Зарема хочет взять насильно меня, чем то, что Дани хотел взять кого-то в туалете"
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Ебздрогыч
Жду, когда у Мостового начнут спрашивать про биткоины, NFT и альтернативную энергетику, и он также мудро, со знанием дела будет отвечать на вопросы
+19
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«Когда речь о больших деньгах, люди идут на подлости»

Например просят задонатить им миллион на лицензию, которая стоит 80к
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Ебздрогыч
Блин, да этот тренер еще и криминалистом, и судьей оказался! Сколько талантов у человека!
+11
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