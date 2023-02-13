Мостовой про Нобоа и Алвеса: «Не поверю, что Дани хотел насильно кого-то взять. Когда речь о больших деньгах, люди идут на подлости»

прокомментировал слова девушки об избиении.

Ранее Кевиам Касо, с которой Нобоа встречался с 2020 года, заявила, что хавбек « » поднял на нее руку и неоднократно изменял ей. Нобоа опроверг ее слова, заявив, что его не было рядом с Касо в день, когда, по ее словам, он избил ее.

«Ужас, что происходит. В современном мире всем нужно быть осторожнее, в том числе в интернете. Можешь остаться без всего, как у многих бывало. Когда речь идет про большие деньги, люди идут на подлости. Свежий пример – (экс-защитник «Барселоны» находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании – прим. Sports.ru). Но я видел много случаев, когда популярные футболисты и хоккеисты рушили свои жизни. Например, никогда не поверю, что Дани кого-то хотел насильно взять.

Ни мужчины, ни женщины не идеальны. Нужно понимать, что мы все одинаковые люди. Ясно, что женщины – слабый пол. Ни в коем случае нельзя бить женщин. Вообще, я против любых видов насилия. Но каждому в голову не залезешь. История с Нобоа мутная и непонятная. Всегда нужно оставаться адекватным человеком», – сказал бывший игрок « ».

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

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