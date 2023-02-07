Ретро-матч «Динамо» Сталинград – «Спартак» пройдет 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Сыграют в ретро-форме, будет полевая кухня

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Владимир Файзулин Лев Лещенко сборная СССР история Футбол

В Волгограде пройдет ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Матч состоится 1 мая и будет представлять собой реконструкцию матча «На руинах Сталинграда», состоявшегося 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград). Сборная местных игроков в составе «Динамо» Сталинград выиграла у московского «Спартака» со счетом 1:0.

Команды в матче-реконструкции возглавят Владимир Файзулин и Олег Романцев. По информации инсайдера Ивана Карпова, команды приедут на матч на ретро-автобусах, сыграют в ретро-форме 40-х годов и обменяются цветами перед стартовым свистком.

Для болельщиков будет организована полевая кухня и выступление военного оркестра. В рамках мероприятия также пройдет парад участников спортивного общества «Динамо», чествование ветеранов и возложение цветов на Мамаевом кургане. Перед началом матча прозвучит песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Ко встрече будут подготовлены специализированные программки и афиши военных лет, а трансляцию матча проведет один из федеральных телеканалов.

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия и закончилась победой Красной армии над войсками нацистской Германии.

10 комментариев

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Лукашин Петр
А наградят бюстом сталина
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Павел Ермаков
Те кто не жил в те времена,вряд ли оценят это мероприятие.Мне в 1969 году было пять лет.Я хорошо помню ту форму.Трусы-клеш))
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zaebarca
Бред
+7
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Marienburg
Для декорации из руин идеально подошли бы развалины Волгоградского тракторного завода, кабы не их авторство
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mnogokotin-
после матча сразу на фронт? )
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-4
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Дурачок
Надо было на этот матч Баварию пригласить и наказать их в футбольном плане.
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AminO2
Роль Адольфа Гитлера в этой масштабной реконструкции доверили известному киевскому комику Володимиру Зеленскому.
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-6
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Ебздрогыч
Перед матчем пройдет парад пленных немцев
+9
-4
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Честный контроль
Счет тоже надо такой же повторить.
+1
-1
0
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Владимир Молявин
Хорошая идея!!!
+4
-9
-5
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