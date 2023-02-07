Ретро-матч «Динамо» Сталинград – «Спартак» пройдет 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Сыграют в ретро-форме, будет полевая кухня

В Волгограде пройдет ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Матч состоится 1 мая и будет представлять собой реконструкцию матча «На руинах Сталинграда», состоявшегося 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград). Сборная местных игроков в составе «Динамо» Сталинград выиграла у московского « » со счетом 1:0.

Команды в матче-реконструкции возглавят и . По информации инсайдера Ивана Карпова, команды приедут на матч на ретро-автобусах, сыграют в ретро-форме 40-х годов и обменяются цветами перед стартовым свистком.

Для болельщиков будет организована полевая кухня и выступление военного оркестра. В рамках мероприятия также пройдет парад участников спортивного общества «Динамо», чествование ветеранов и возложение цветов на Мамаевом кургане. Перед началом матча прозвучит песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Ко встрече будут подготовлены специализированные программки и афиши военных лет, а трансляцию матча проведет один из федеральных телеканалов.

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия и закончилась победой Красной армии над войсками нацистской Германии.